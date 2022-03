Brühl. (stek) Ab dem 1. Januar 2023 wird die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Brühl kostenlos sein. Das hat der Gemeinderat einstimmig entschieden. Der Beschluss sei ein Beitrag zum Klimaschutz und auch ein Plus für die Lebensqualität in der Gemeinde, hieß es. Die prognostizierten Kosten in Höhe von 8300 Euro im Jahr seien kein Problem.

Schon vor einem halben Jahr regte SPD-Gemeinderat Pascal Wasow die Prüfung eines solchen Projekts an. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) reagierte auf die Anfrage der Gemeinde zügig. Grundlage für die Kostenberechnung war eine Erhebung der Fahrgastzahlen. 8300 Euro entsprechen 3800 Fahrten im Jahr. Bürgermeister Ralf Göck sagte, dieser Betrag könne steigen, wenn mehr Menschen das Angebot nutzen würden. Aber gerade das sei ja zu begrüßen. Es ist ein Projekt mit echtem Mehrwert für die Menschen und die Natur, so Bernd Kieser (CDU).

Pascal Wasow richtete seinen Blick schon weiter und träumte von einem kostenlosen ÖPNV über die Gemarkungsgrenze Brühls hinaus – bis nach Schwetzingen. Auch Claudia Stauffer (FW) signalisierte Zustimmung, betonte aber, dass es nicht jedem Bürger helfe. Der Weg zur Bushaltestelle sei manchmal fast weiter als der Weg zum eigentlichen Ziel. Wichtig war ihr, dass der Vertrag mit dem VRN mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden kann.