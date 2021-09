Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Touristen an der Alten Brücke staunten, als am Freitag gegen 14.30 Uhr Tausende Demonstranten samt bunter Banner, Plakate und lauter Musik ankamen. Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future (FFF) hatte wieder zum "Streik" geladen – und zwischen 3500 und 4000 Menschen kamen, um entlang des Neckars durch Neuenheim und die Altstadt zu ziehen – und so kurz vor der Bundestagswahl nochmal Druck auf die Politik zu machen.

"Wählt am Sonntag solidarisch mit allen, die hier nicht wählen dürfen", forderte eine FFF-Sprecherin in ihrer Rede. Beim Urnengang solle man an jene denken, die unter dem Klimawandel am meisten leiden werden: Minderjährige und Menschen in den Regionen, die schon jetzt besonders stark betroffen sind. Eine Wahlempfehlung für eine bestimmte Partei gaben die Aktivistinnen jedoch nicht ab: "Keine Partei hat einen Weg aufgezeigt, wie sie das 1,5-Grad-Ziel erreichen will – und keine wird den radikalen Systemwandel einleiten, den es dazu bräuchte."

"Fridays for Future"-Demos in Heidelberg und der Region



















































Denn kleine Korrekturen reichten eben nicht: "Die Klimakrise ist keine E-Auto-Frage", so die Aktivistin, "und die allermeisten Menschen können es sich nicht leisten, Bio-Produkte zu kaufen und in neue Häuser im Bahnstadt-Stil zu ziehen." Um den Klimawandel wirklich zu bekämpfen, müsse man das "ausbeuterische System" an der Wurzel packen. Dazu reiche das Kreuz bei der Wahl nicht: "Wir müssen und werden auch danach weiter laut sein."

Ohnehin wird ein Großteil der Teilnehmer gar nicht wählen dürfen – so wie der 16-jährige Julius, der mit Freunden aus Walldorf zur Demo kam. "Wir sind leider noch nicht wahlberechtigt", so der Schüler. "Deshalb sind wir heute hier, um unsere Stimme zu erheben. Denn die nächste Regierung muss wichtige Entscheidungen treffen – für unsere Zukunft." Die letzte Regierung habe da viel zu wenig getan.

Das sieht auch Sarah Greif so. Die junge Mutter aus Handschuhsheim kam mit ihrem dreijährigen Sohn – oder besser: wegen ihm. "Ihn wird der Klimawandel mehr betreffen als mich." Sie habe bereits per Brief abgestimmt – Klimaschutz sei dabei ihr wichtigstes Kriterium gewesen. "Aber es geht nicht nur um das Wahlergebnis. Die Parteien müssen auch bei Koalitionsverhandlungen wissen, dass die Bevölkerung Klimaschutz will – und zwar schnell."

Auch das Ehepaar Hauser aus Kassel wünscht sich eine Regierung, für die der Klimaschutz Priorität hat. Dafür auf die Straße gehen wollten die Senioren, die das Wochenende in der Stadt verbringen, aber eigentlich nicht. "Wir haben die Demo an der Alten Brücke gesehen und uns spontan angeschlossen", sagte Walter Hauser. "So können wir unseren Stadtrundgang mit etwas Sinnvollem verbinden", ergänzte seine Frau Karin. Bis zur Theodor-Heuss-Brücke demonstrierten die Touristen mit, bevor sie sich weiter Altstadt und Schloss ansahen. Der Großteil der Demonstranten zog dagegen zurück auf die Neckarwiese. Bis in den Nachmittag traten dort Redner und Musiker auf.

Die Stimmung bei dem Aktionstag war bei bestem Wetter durchgehend ausgelassen und friedlich. Die Teilnehmer mussten während der Demo Maske tragen und Abstand halten. Laut einem Polizeisprecher war das kein Problem: "Die Corona-Regeln werden vorbildlich befolgt." Ohnehin sei die Demo äußerst ruhig verlaufen: "Außer dem Verkehrschaos ist nichts passiert." Auch die Heidelberger FFF-Sprecherin Line Niedeggen war zufrieden: "Es kamen viel mehr Menschen als erwartet, die Demo zog sich von der Neckarwiese bis zur Alten Brücke", so die Studentin. "Das zeigt ganz klar: Die Menschen wollen echte Klimagerechtigkeit, nicht nur ein bisschen Klimaschutz."

In Eberbach hatte die Michaelskirche zum ökumenischen Klimagebet geöffnet. Um fünf vor zwölf läuteten die Kirchenglocken. Rund 35 Teilnehmer sahen sich hier Videobotschaften von Kirchenvertretern verschiedener Glaubensrichtungen an.

Seit Ende 2018 steht Jens Thomson in Eberbach freitags mit seinem Klimastand auf dem Leopoldsplatz, anfangs allein, später oft zu zweit, inzwischen zum 108. Mal. Dass wie diesen Freitagnachmittag 50 Unterstützer kamen, hat der Vorsitzende der Alternativen Grünen Liste noch nicht erlebt. Eltern mit Kindern, Vertreter von Klima- und Radinitiative, einige mit Plakaten. "Die weltweite Bewegung hat irrsinnig viele Leute zusammengeführt", sagte Thomson, "die Gesellschaft, auch in Deutschland, verändert sich."

In Schwetzingen versammelten sich etwa 80 Menschen. "Leider etwas zu wenige", befand Organisatorin Linh Ngo. Für die 18-Jährige kann die Bedeutung dieser Bundestagswahl vor dem Hintergrund des Klimawandels gar nicht hoch genug gehängt werden. "Es ist eine schicksalhafte Weichenstellung, die mit darüber entscheidet, wie das Leben auf diesem Planeten weiter geht." Bei allen Protagonisten im politischen Betrieb und Bürgern gebe es noch Luft nach oben. Gestellt habe sich der Wirklichkeit des Klimawandels niemand.

Zu Beginn 75, zu Spitzenzeiten etwa 115 Personen zogen unter dem Motto "Klimastreik" durch die Sinsheimer Innenstadt. Dazu aufgerufen hatte "Fridays for Future" Sinsheim. 500 Teilnehmer, überwiegend im Jugendlichen- und Kindesalter, waren vor ziemlich exakt zwei Jahren beim "Klimastreik" in Sinsheim vor Ort gewesen, damals noch zur Schulzeit.

In Weinheim protestieren Polizeiangaben zufolge rund 450 Menschen zur Stunde in der Innenstadt. Der Zug hatte sich gegen 16 Uhr am Hauptbahnhof in Bewegung gesetzt und ohne Zwischenfälle den eigens abgesperrten Postknoten überquert.

"Wir schwänzen nicht, wir streiken" stand auf in Heilbronn einem der Banner, das Schüler bei der Demo am Freitag auf dem Bollwerksturm zeigten – eines von vielen. Unter den rund 800 Teilnehmern an der Demo waren sehr viele Schüler, unverkennbar am Alter und an der Körpergröße, und selbst die Kleinsten im Kinderwagen durften schon eine Demo-Pappe hochhalten. Aber auch viele Eltern und noch ältere "Klimakämpfer" waren ebenfalls gekommen. Laut der selbstgebastelten und -beschrifteten Plakate ging es ihnen ja auch um ihre Zukunft.

In Freiburg seien 12.000 Teilnehmer bei den Protesten dabei, erklärten Polizei und Veranstalter am Freitag unisono. Auch in Stuttgart zogen laut Polizei mehrere Tausend durch die Innenstadt. Die hier von den Veranstaltern genannten 15 000 seien aber klar zu hoch gegriffen, hieß es.

In Stuttgart waren Plakate mit der Aufschrift: "Jetzt handeln - wir haben keine Zeit mehr." zu sehen. Grüne, Linke, die katholische und die evangelische Kirche sowie die Lehrergewerkschaft GEW hatten zur Teilnahme an den Klimaprotesten aufgerufen.

Insgesamt hat die Klimabewegung mehr als 80 Aktionen in Baden-Württemberg geplant. Fridays for Future fordert Maßnahmen, um die Klimaerhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Update: Freitag, 24. September 2021, 20.15 Uhr