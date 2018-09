Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Wer am Samstag, 15. September, durch die Region fährt oder schlendert, der sollte sich nicht wundern - über die vielen jungen und älteren Menschen in blauen T-Shirts. Frauen und Männer, die streichen, putzen, zimmern, basteln oder gärtnern. Ehrenamtlich, versteht sich. Bei der sechsten Auflage des Freiwilligentags der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) erfüllen die Helfer zahlreiche Herzenswünsche von Vereinen, Kindergärten, Schulen und Organisationen.

Freiwilligentag 2018 Wie kann ich mitmachen? Wer sich am Freiwilligentag beteiligen will, sollte sich zunächst auf www.wir-schaffen-was.de über die einzelnen Projekte informieren und schauen, wo noch Helfer gebraucht werden. Ebenfalls auf dieser Seite kann man sich auch registrieren und für einen ehrenamtlichen Einsatz anmelden. Das sei aber kein Muss, so Roderick Haas vom Freiwilligenteam der Metropolregion Rhein-Neckar: "Selbstverständlich können Kurzentschlossene am 15. September auch ganz spontan vorbeikommen und mit anpacken." Voraussetzung ist natürlich, dass bei dem jeweiligen Projekt noch helfende Hände benötigt werden. Und wer es gar nicht schafft, zu schaffen, der muss sich auch nicht grämen. Der Freiwilligentag findet alle zwei Jahre statt. "Wir haben sogar schon den nächsten Termin", verkündete Roderick Haas gestern. Die siebte Auflage steigt am 19. September 2020. alb

Gewerkelt und geschafft wird bei knapp 360 Projekten in mehr als 70 der 290 Kommunen in der Region. Bei einem Drittel der Angebote sind schon alle Plätze belegt und keine Anmeldung mehr möglich. "Wir hoffen darauf, wie beim letzten Mal vor zwei Jahren, wieder insgesamt 7000 Helfer zusammenzubekommen", sagte Roderick Haas vom Freiwilligenteam der MRN am Dienstag bei einem Pressegespräch in der Ludwigshafener Rhein-Galerie. Anpacker sucht unter anderem Neckargemünd, das vier Projekte in zwei Stadtteilen angemeldet hat. "Die Planken der Ruhebänke in Mückenloch müssen abgeschliffen und neu gestrichen werden. Außerdem wollen wir dort den Dorfplatz auf Vordermann bringen", sagte Petra Holzer von der Stadtverwaltung. Helfende Hände gebraucht werden auch auf dem Dilsberg, wo das Geländer am Ehrenmal einen neuen Anstrich benötigt.

Erstmals beim Freiwilligentag dabei ist Eppelheim. Dort ist handwerkliches Geschick gefragt, wenn die "Fairteiler-Hütte" im Stadtpark renoviert wird. Jung und Alt trifft sich beim Freiwilligentag auch in Buchen: Für den Mehrgenerationentreff bauen die Helfer Palettenmöbel und bringen den Garten in Schuss.

Als Hochburg des ehrenamtlichen Engagements erweist sich wieder einmal Heidelberg, das 44 Projekte anbietet. Die Stadt liegt damit auf Rang zwei hinter Ludwigshafen (61), aber noch deutlich vor Mannheim (28). Schon traditionell großer Beliebtheit erfreut sich der Heidelberger Zoo, wo alle fünf Projekte bereits ausgebucht sind. "Dabei geht es gar nicht um die Tiere", berichtete Pressesprecherin Barbara Rumer. Vielmehr würden Zaunelemente und ein Brunnenhäuschen renoviert, ein Insektendorf und ein Picknickplatz aufgebaut. Bei letzterem Projekt engagieren sich mehrere Mitarbeiter der SAP.

Ein Schildkrötengehege wird angelegt, der Rutschenturm repariert und der Sandkasten betoniert - 30 Helfer braucht es, um die Außenanlage einer Kita in Billigheim im Odenwald zu verschönern. Und die sind inzwischen auch gefunden worden. Erstaunlich: In der Großen Kreisstadt Leimen werden keine Träger der blauten T-Shirts mit dem Schriftzug "Wir schaffen was" beim Freiwilligentag zu sehen sein, Mosbach bietet lediglich ein Projekt an.

Ganz groß geschrieben wird die Hilfsbereitschaft in Lampertheim und Viernheim. Hunderte tatkräftige Helfer sind an 34 beziehungsweise 26 Einsatzorten in den beiden südhessischen Städten auf den Beinen.