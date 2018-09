Von Olivia Kaiser

Frankfurt/Mannheim. "Das ist mir in meiner Laufbahn noch nicht passiert", sagt Gunter Carra. Der Pressesprecher des Mannheimer Amtsgerichts bezieht sich auf die Festnahme eines 39-jährigen Mannes. Er wurde per Haftbefehl gesucht - und zwar seit 20 Jahren. Am 31. August nahmen Beamte der Bundespolizei den Kanadier bei der Passkontrolle am Frankfurter Flughafen fest, als er aus dem Kosovo kommend nach Deutschland einreisen wollte.

Im August 1997 soll der Mann im Mannheimer Stadtteil Schönau zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren sexuell missbraucht haben. Einen Tag später sei eins der Mädchen in Begleitung seiner Mutter bei der Polizei erschienen und habe Anzeige erstattet, informiert Carra über die damaligen Geschehnisse. Zum Tatzeitpunkt hielt sich der damals 18-Jährige laut Mitteilung der Bundespolizei in Deutschland als jugoslawischer Asylbewerber auf. Kurz nach der Tat tauchte er unter. Da gegen ihn ein dringender Tatverdacht bestand, wurde ein Haftbefehl erlassen. "Dass dieser Haftbefehl jetzt nach 20 Jahren vollstreckt werden konnte, ist sehr ungewöhnlich", betont der Richter.

Dass der Mann auch nach 20 Jahren noch wegen sexuellen Missbrauchs polizeilich gesucht wird, hat mit der besonderen Rechtslage zu tun. Sexueller Missbrauch an Minderjährigen verjährt zwar nach zehn Jahren. Allerdings fängt diese Verjährungsfrist erst an, wenn das Opfer 30 Jahre alt ist. "Das hat einen guten Grund", sagt Carra. "Viele Kinder und Jugendliche, die sexuell missbraucht werden, sprechen zunächst nicht darüber. Erst im Erwachsenenalter fassen sie den Mut dazu. Damit der Täter auch dann noch seiner Strafe zugeführt werden kann, besteht diese Regelung." Der Verdächtige sei damals auch wegen einiger Diebstahlsdelikte gesucht worden, so Carra. Als diese verjährt waren, wurde der Haftbefehl des Mannheimer Amtsgerichts im Jahr 2013 aktualisiert.

Der Beschuldigte wurde nach seiner Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. "Das Strafmaß bei sexuellem Missbrauch variiert zwischen sechs Monaten und zehn Jahren", erklärt Carra. Derzeit prüft die zuständige Richterin am Mannheimer Amtsgericht, ob gegen den Mann ein Hauptverfahren eröffnet wird.