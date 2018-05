Rhein-Neckar. (sha) Helma möchte Modeschöpferin werden. Weil sie Menschen mag und es spannend findet, wie sie sich anziehen. Stoffe, Formen und Farben, sagt die 16-Jährige, seien wie eine Sprache. "Sie verraten viel über Menschen." Philipp wiederum möchte Synchronsprecher werden. Er liebt "Die drei ???" und schreibt an einem eigenen Hörbuch. Zu spannenden Geschichten, betont der 17-Jährige, gehöre gehört auch die Stimme eines Menschen mit Behinderung. "Damit uns jeder hören kann." Und der 20-jährige Eppelheimer Bastian möchte mit einem Cabrio nach München fahren.

Die drei jungen Menschen mit Behinderung erzählen, was sie sich erträumen. Damit nehmen sie an einer Aktion der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg "Gemeinsam leben - gemeinsam lernen" (LAG) teil, die auf die zum Teil noch unbefriedigende Lebenssituation behinderte Menschen aufmerksam machen soll. Zum 5. Mai - dem europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung - veröffentlicht die LAG 22 Fotos, die Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung aus Baden-Württemberg zeigen, die von ihren Träumen berichten. Darunter auch Helma, Philipp und Bastian.

"Um die Träume von Menschen mit Behinderungen, um das, was sie selbst möchten in ihrem Leben, geht es noch immer viel zu selten", bedauert LAG-Vorsitzende Claudia Heizmann.

"Eigentlich sollte durch die Reform des Bundesteilhabegesetzes der Mensch und seine individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Aber davon sind wir noch in ganz Deutschland weit entfernt", ergänzt Kirsten Ehrhardt, Vorsitzende der Elterninitiative Rhein-Neckar". Stattdessen würden die jungen Menschen mit Behinderung in bestehende Strukturen gezwungen. Schon in der Schule müssten sie für Inklusion dorthin fahren, wo die Ressourcen seien. Und beim Thema Arbeit würden viele von ihnen noch immer ausschließlich in Richtung Werkstatt für Menschen mit Behinderung beraten, ja oft gedrängt.

"Es zählt nicht, was der junge Mensch selber möchte, sondern was andere für ihn vorsehen", sagt Erhardt. So würden viele Träume zerstört oder entstünden erst gar nicht.

Info: Die Bildergalerie ist ab dem 5. Mai unter www.lag-bw.de zu finden.