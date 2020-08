Von Rolf Kienle

Forst an der Weinstraße. Frauenpower ist Programm. 133 Frauen, die alle beruflich mit dem Thema Wein umgehen, haben sich in der Pfalz zu "Vinissima" zusammen geschlossen, einem Netzwerk von Frauen in der Weinbranche. "Als Einzelkämpferin geht man unter", sagt Yvonne Libelli vom Weingut Margarethenhof in Forst an der Weinstraße. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende von "Vinissima" in der Pfalz.

Etwa 40 von ihnen sind Winzerinnen und im Keller oder im Verkauf federführend – "und nicht nur die Frau vom Winzer." Die Mehrzahl sind Sommelière oder sonst in der Gastronomie tätige Frauen. 600 gehören der Vereinigung bundesweit an.

Die Pfälzer "Vinissima"-Frauen sind ziemlich umtriebig. Es sind viele junge Winzerinnen in ihren Reihen; Offenheit ist hier sowieso an der Tagesordnung. Es geht ihnen nicht allein um eine gemeinsame Plattform. Sie tauschen sich aus, betreiben Fortbildung, organisieren Seminare, Vorträge, Studienfahrten, Weinlagenwanderungen und – natürlich – Degustationen. Man muss ja über den Tellerrand schauen.

"Die Kontakte sind immer befruchtend", erklärt Yvonne Libelli. Und man werde nicht betriebsblind. Die Pfälzer Vereinigung existiert bereits seit gut 25 Jahren. Ihre badischen Kolleginnen vom Kaiserstuhl übrigens waren die Vorreiterinnen. Sie taten sich schon vor 30 Jahren zusammen. Heute gibt es selbst in Köln und Hamburg kleine Gruppen, wobei dort vor allem die Gastronominnen das Sagen haben.

Man wird nicht einfach Mitglied bei "Vinissima", sondern braucht eine Patin und muss sich ein Jahr lang als "Interessentin" gewissermaßen bewähren, bevor man als vollwertige "Vinissima" aufgenommen wird. Erst kürzlich wurden wieder drei "Interessentinnen" als Mitglieder aufgenommen.

Yvonne Libelli führt das Weingut gemeinsam mit ihrem Bruder Martin Lucas; die Eltern arbeiten noch mit im Betrieb, der mit 17 Hektar Rebfläche "eine gesunde Größe hat", wie die Winzerin sagt. "Mein Bruder und ich ziehen an einem Strang. Wir wollen beide das gleiche." Guten Wein machen.

Ihre Reben wachsen dort, wo echten Riesling-Kennern bei Lagen-Namen wie Pechstein, Ungeheuer oder Jesuitengarten das Wasser im Mund zusammen läuft. Dass beide ihr Geschäft verstehen, lässt sich an aktuellen Auszeichnungen ablesen: "Vinum" erklärte sie gerade zur "Entdeckung des Jahres", außerdem wurden sie von Falstaff für den "Newcomer des Jahres" nominiert, der Ende Februar vergeben wird.

Ihr Handwerk hat Yvonne Libelli bei Stefanie Weegmüller in Neustadt-Haardt und Philipp Wittmann in Westhofen gelernt. Sie studierte Weinbau und Oenologie in Geisenheim. Schon da war klar, dass Frauen auf dem Vormarsch sind: In ihrer Klasse waren sieben der 30 Studierenden Winzerinnen. Yvonne Libelli vermutet, dass der Anteil der Frauen mit verantwortlichen Positionen in den Weingütern bei mittlerweile 25 Prozent liegen dürfte.

Ihren Mann, ebenfalls Winzer, lernte sie bei einem ihrer Auslandsaufenthalte kennen. Nicola Libelli arbeitete damals auch in einem Weingut im Sonoma Valley im Norden Kaliforniens. Inzwischen ist der gebürtige Italiener Kellermeister beim renommierten Wachenheimer Weingut Bürklin-Wolf. Yvonne Libelli gehört selbst zu den ausgesprochen aktiven Menschen: Sie vertritt "Vinissima" im Hauptausschuss des Pfälzischen Winzerverbands und sitzt seit längerem im Vorstand der Pfalzwein-Werbung.