Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Partnerschaft braucht Pflege", sagt Heidi Lißner und ergänzt: "Partnerschaft ist eine komplexe Aufgabe und durchläuft von der Verliebtheitsphase, über die Phase der Kooperation, die Phase der Differenz bis hin zur Phase der sicheren Vertrautheit verschiedene Entwicklungsstufen. Daher hilft es zu begreifen, wie etwas funktioniert, um etwas verändern zu können." Zu diesem Thema bietet die Psychologische Ehe-, Familien- und Lebensberaterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie aus Mannheim unter dem Titel "Zeit miteinander – Zeit füreinander" regelmäßig kostenlose Vorträge außerhalb ihrer Praxis an.

Weil diese Seminare wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden können, hat Lißner daraus kurzerhand Webinare gemacht und diese mit dem Untertitel "Damit die Partnerschaft nicht wegen des Corona-Virus zur Zerreißprobe wird" auf die aktuelle Situation angepasst.

"In der aktuellen Situation rüttelt es an vielen Bereichen gleichzeitig", sagt Lißner. Deshalb sollte man besonders jetzt Verständnis für sich und den anderen und die besondere Herausforderung haben. Es passiere gerade so viel im äußeren Umfeld, wodurch das innere System "Familie und Partnerschaft" neu geregelt werden müsse. "Dabei ist es besonders wichtig, nicht das Tempo zusätzlich anzuheizen. Achten Sie auf Verlangsamung", lautet ihre Empfehlung. Man sollte weder von sich noch vom Partner erwarten, dass alles einfach wie geschmiert anders läuft. "Klären Sie die Dinge, die geregelt werden müssen, klar miteinander und nach und nach, und lassen Sie unterschiedliche Lösungsideen und Vorschläge gelten", so Lißner.

Sie rät dazu, verbindliche Strukturen zu schaffen und an diesen vereinbarten Abläufen auch festzuhalten. Also Zeiten für gemeinsame Mahlzeiten, Arbeitszeiten im Homeoffice sowie Schlafenszeiten für die Kinder – auch wenn sie nicht zur Schule müssen – einzuplanen. Ebenso wichtig ist die Zeit für sich alleine und zu zweit.

Damit Paare Zeit für Gespräche haben und sich über die Dinge, die noch immer vor dem Hintergrund auch gelockerter Corona-Beschränkungen überlegt werden müssen, austauschen können. "Struktur, Ordnung und Regeln in gesundem Maß, schaffen Sicherheit, nicht nur für Kinder", so Lißner.

Grundsätzlich gelte: Wenn es gelingt, Abstimmungsfähigkeit, Frustrationstoleranz und Empathiefähigkeit in der Partnerschaft zu verbessern, dann läuft es besser. In den Beratungsgesprächen in ihrer Praxis in der Mannheimer Oststadt am Werderplatz mache sie daher immer deutlich, dass es in einer Paarbeziehung immer zwei Sichtweisen, zwei manchmal ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und Empfindungen und damit sozusagen auch zwei unterschiedliche Wahrheiten gebe. "Das zu wissen und zu akzeptieren, entlastet das Miteinander sehr", sagt Lißner. Nachzufragen, was der andere genau meint, nennt sie als genauso hilfreich wie das Schauen auf die Stärken des anderen und das, was gemeinsam gut gelingt.

Und wenn aufgrund des "Zwangs-Cocoonings" doch Streitgespräche entstehen, man sich missverstanden fühlt und vom Aufeinanderhocken genervt ist? "Bewegung ist ein gutes Ventil für ungute Stimmungen", antwortet Lißner. In Zeiten, in denen der Sportverein oder das Fitnessstudio entweder noch gar nicht oder nur unter strengen Auflagen angesteuert werden können, um Adrenalin, Blutzucker und viele andere Stoffe zu verbrauchen, die in Stresssituationen ausgeschüttet werden, ist das gar nicht so einfach. Im Internet findet sich jedoch einiges an entsprechenden Übungen, die Studios, Vereine und Krankenkassen eingestellt haben. "Auch das Treppenhaus zügig mehrmals hinauf- und hinunterzugehen kann durchaus hilfreich sein", nennt Lißner eine weitere Möglichkeit um "Dampf abzulassen".