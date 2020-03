Schwetzingen. (hö) Am Montagabend hob sich – zumindest vorerst – zum letzten Mal der Vorhang im traditionsreichen Luxor-Fimtheater. Zwar standen gestern Nachmittag noch auf der Internetseite des Kinos die für heute geplanten Filme "Die Känguru-Chroniken", "Onward: Keine halben Sachen" (jeweils drei Vorstellungen) und "Nightlife" (eine Vorstellung), aber nachdem auch in der gesamten Region die Kinos weitgehend ab heute geschlossen haben, ergab ein Anruf vor Ort: Das wird auch in Schwetzingen so sein: "Montagabend haben wir unsere letzte Vorstellung", so eine Mitarbeiterin am Telefon. Wann man wieder öffnet, stehe noch nicht fest – aber alles vor Ende der Osterferien scheint unwahrscheinlich.

Das "Luxor" gehört regionalen Kinokette von Jochen Englert mit Standorten in Schwetzingen, Heidelberg, Walldorf, Bensheim und Nidderau (bei Frankfurt). Zuvor hatten dem Schifferstädter, zumindest zeitweise, auch die Filmtheater "Central" in Ketsch (das unter der Regie eines Fördervereins weiter existiert) und "Rheingold" in Brühl (mittlerweile geschlossen) gehört. Der Luxor-Filmpalast in Schwetzingen wurde 1953 eröffnet, hat seit 1981 zwei Säle und gehört nach einem grundlegenden Umbau zu Englerts kleinem Kino-Imperium.