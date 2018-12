Von Harald Berlinghof

Oberhausen-Rheinhausen. Die Sicht war gut, das Wetter unproblematisch. Ein Sportflugzeug kommt aus den Wolken und prallt mit einem Rettungshubschrauber der deutschen Rettungsflugwacht zusammen. Die Folgen dieser eher unwahrscheinlichen Begegnung sind fatal. In jeder der beiden Flugmaschinen sitzen zwei Männer. Alle vier Menschen sind tot. "Auf der Stelle tot, allem Anschein nach", ergänzt Gerhard Heck, Einsatzleiter der Polizei aus dem Polizeipräsidium Karlsruhe. Seine Stimme klingt belegt in diesem Moment. Einer der toten Piloten befand sich noch im Hubschrauber, die anderen drei habe man im Feld gefunden.

Am Dienstag, kurz nach 13 Uhr, wird die Polizei in Oberhausen-Rheinhausen über einen Flugzeugabsturz unterrichtet. Ein erster Zeuge spricht davon, dass ein Flugzeug explodiert sei. Erst der zweite Zeuge schildert den Vorgang, so weit er das kann. Das Flugzeug sei aus den Wolken gekommen. Über die Flughöhe des Sportflugzeugs der Marke Piper und des Rettungshubschraubers möchte man gestern am frühen Abend nicht spekulieren. Laien verschätzen sich in solchen Situationen nur zu oft, betont Heck. Auch über die Identität der vier Opfer ist bis gestern Abend nichts bekannt. Am Nachmittag ist erst eines der vier Opfer geborgen, die anderen drei sind noch vor Ort.

Der Absturz ereignete sich unweit des Freizeitgeländes Erlichsee auf Oberhausener Gemarkung auf freiem Feld - jeweils etwa zwei Kilometer entfernt von den Gemeinden Oberhausen, Rheinhausen und Altlußheim. Es gab bis gestern Abend keine Erkenntnisse über weitere zu Schaden gekommene Menschen.

"Das war Glück im Unglück, dass die Trümmerteile hier im Gelände zwischen den drei Orten niedergegangen sind", betont der Einsatzleiter. Doch mit Spaziergängern und Hundehaltern sei immer zu rechnen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurde das Gelände deshalb abgesucht, in der Nacht von der Polizei gesichert. Man wartete gestern Abend noch auf das Eintreffen von drei Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig, die versuchen sollen, die Ursache für den Zusammenstoß zu finden. Lange ist es am Nachmittag unklar, woher die beiden Flugmaschinen kamen und wohin sie unterwegs waren. Gerüchte machen die Runde, bis der Einsatzleiter sagen kann, dass das Flugzeug einer Flugschule in Basel gehört und von der Stadt in der Schweiz nach Speyer unterwegs war. Der Hubschrauber soll sich auf einem Überprüfungsflug befunden haben und soll in Rheinmünster gestartet sein. Geplant war nach Angaben der Polizei, dass der Hubschrauber wieder nach Rheinmünster zurückkehrt. Dort befinden sich ein Trainingszentrum und die zentrale Wartungswerkstatt der Deutschen Rettungsflugwacht.

Ob sich an Bord des Schweizer Flugzeuges ein Flugschüler befunden hat, war gestern noch unklar. Erschwert wird die Aufklärung der Kollision dadurch, dass beide Flugmaschinen keinen Flugschreiber an Bord haben. Die Wrackteile sollen über einen Radius von mindestens 100 Metern verstreut gewesen sein. Auch ein Polizeiboot war auf dem unweit gelegenen Erlichsee unterwegs und soll dort ebenfalls Wrackteile gefunden haben, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe, Raphael Fiedler, geduldig erläutert. Sofort bei Eintreffen haben die Feuerwehren aus Rheinhausen, Hockenheim und Neulußheim mit der Brandbekämpfung begonnen und nach weiteren Insassen gesucht, wie Bertram Mayer, Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort, ausführt. Das Kerosin hatte sich entzündet. Reste davon mussten zum Schutz der Umwelt aufgefangen werden.

Gegen 16 Uhr qualmt noch immer ein Flugzeug-Wrackteil. Bis auf rund 150 Meter Entfernung dürfen die Berichterstatter an die Absturzstelle heran. Näher geht nicht. Ob aus Sicherheit, aus Pietät oder aus Angst, dass wertvolle Spuren zertrampelt werden, bleibt unklar. Aus der Entfernung ist nur wenig auszumachen. Die Wracks verschwinden im winterlichen Unkraut, durchsetzt mit vertrockneten Sonnenblumen. Bis zu 30 Einsatzfahrzeuge der Polizei verleihen dem Geschehen mit eingeschaltetem Blaulicht nahe der Unglücksstelle inmitten der Äcker eine bedrückende Atmosphäre. Neben den 35 Feuerwehrmännern und -frauen sind 120 Polizeieinsatzkräfte der Polizeipräsidien Karlsruhe und Mannheim sowie der Polizeieinheit "Einsatz" vor Ort. Darüber hinaus 28 Kräfte der Rettungsdienste, 25 Kräfte des Technischen Hilfswerks und 20 Notfallseelsorger für die Einsatzkräfte.