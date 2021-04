Von Alexander Albrecht

Mannheim/Bensheim. Was mit einem Schnäppchen begann, endete für die Mannheimer Universitätsmedizin (UMM) in einem millionenschweren Fiasko. Vor knapp acht Jahren übernahm sie von der Stiftung Heilig-Geist-Hospital Bensheim 95 Prozent des Südhessischen Klinikverbunds (SHK) – zum symbolischen Kaufpreis von einem Euro. Von nun an wehten die Fahnen der UMM an drei Krankenhäusern: dem Luisenkrankenhaus in Lindenfels, dem St. Marienkrankenhaus in Lampertheim und dem Heilig-Geist-Hospital in Bensheim.

Doch schon bald stellte sich heraus, dass die Kosten für die defizitären Häuser davon galoppierten. Mehr noch: Drei Jahre später meldete der SHK wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz an. Die Mannheimer Uniklinik sah sich rückblickend beim Abschluss des Deals von der Bensheimer Stiftung über die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse getäuscht. Und verlangte Schadenersatz in Höhe von insgesamt rund 30 Millionen Euro.

Die Klage ist nun endgültig gescheitert. Zunächst wurde sie Ende 2017 vom Mannheimer Landgericht in allen Punkten abgewiesen, zwei Jahre später kam das Oberlandesgericht Karlsruhe zum gleichen Ergebnis. Und ließ keine Revision mehr dazu. Auch dagegen wehrte sich die UMM – der Bundesgerichtshof schmetterte die Beschwerde jetzt jedoch in zwei dürren Sätzen als unbegründet ab.

Das juristische Tauziehen geht allerdings weiter. Nach einem Pressebericht sprach das Oberlandesgericht dem nur noch auf dem Papier bestehenden Südhessischen Klinikverbund 5,35 Millionen Euro Schadenersatz von der Stiftung zu. Letztere argumentierte erfolgreich, dass sich die UMM bei der Übernahme dazu verpflichtet hatte, keine Ansprüche gegen die Bensheimer in diesem Bereich zu stellen. Entsprechend klagte die Stiftung gegen die Uniklinik – ein Termin für die Verhandlung vor dem Landgericht steht allerdings noch aus.

Den ursprünglichen Deal in Südhessen eingefädelt hatte der frühere Geschäftsführer des Mannheimer Krankenhauses. Er war im November 2014 infolge des Hygieneskandals zurückgetreten und muss sich deshalb momentan vor dem Landgericht verantworten. Die Uniklinik zog vor fünf Jahren wegen des SHK-Debakels Regressansprüche in Höhe von 33 Millionen Euro gegen ihn in Erwägung. Diese Summe hatte ihm, eigenen Angaben zufolge, seine Versicherung in einer Umstandsmeldung genannt. Die Uniklinik wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

Das Luisenkrankenhaus in Lindenfels musste nach der Insolvenz schließen. Für die Häuser in Bensheim und Lampertheim fanden sich neue Investoren.