Rhein-Neckar. (RNZ) Die Sommerferien sind rum. Doch in der Region wird jetzt erst richtig gefeiert. Auf Kerwen, Festen und anderen Veranstaltungen. Unsere Tipps für Wochenende:

> Weindorf Heilbronn: Ab Donnerstag, 12. September, steht Heilbronn für zwölf Tage im Zeichen des 49. Weindorfes. Wie seit einigen Jahren geht das "Weindorf mit Herz" damit über zwei Wochenenden. Mehr hier.

Auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt lässt es sich gut feiern. Foto: kaz

> Weststadtfest in Heidelberg. Drei Tage lang feiern die Weststädter von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. September auf dem Wilhelmsplatz. Neben dem klassischen Hock bei Weck, Wurst und Wein gibt es Live-Musik und Angebote für Kinder. Die Tipps: Caipirinha aus der Bar ab Samstag und der Erbsensuppen-Sonntag sowie die Waffeln. Mehr hier.

> Bergheimer (Spät-)Sommer: Am 14. September von 11.30 bis 23 Uhr - Viel Musik auf der Bühne in der Schwanenteichanlage in Heidelberg. Mehr hier.

Claudia Döhner (M.), Beate Glowinski und Bürgermeister Stefan Schmutz freuen sich auf das 46. Altstadtfest. Foto: Sturm

> Altstadtfest Ladenburg: Mehr als 60 Vereine und Gastronomen nehmen am Samstag und Sonntag teil. Wieder soll es auf den drei Bühnen auf dem Marktplatz, in der Gerberstiege und im Bischofshof die Post abgehen. Zu einem verkaufsoffenen Sonntag lädt außerdem der Bund der Selbstständigen ein. 13 Geschäfte nehmen daran teil. Mehr hier.

Das Reilinger Straßenfest ist für seine familiäre und ausgelassene Atmosphäre bekannt. Foto: Lenhardt

> Straßenfest Reilingen: Seinen guten Ruf verdankt das Reilinger Straßenfest vor allem der großen Auswahl an Speisen und Getränken und der familiär-gemütlichen Atmosphäre. Kein Wunder also, dass die Veranstalter für die 39. Auflage des Fests am 14. September das Motto "Reilingen - zu Gast bei Freunden" gewählt haben. Mehr hier.

Wikingerfest im Histotainment-Park Adventon in Osterburken. Foto: Frodl

> Wikingerfest Osterburken: Die Lebensweise und der Familienalltag des Frühmittelalters werden am 14. und 15. September im Histotainment-Park Adventon lebendig. Die Besucher erhalten auch einen Einblick in die vielen aufgebauten Lager und kommen in Kontakt mit den zahlreichen Darstellern, die die Zeit der Wikinger im Park so anschaulich zum Leben erwecken. Mehr hier.

Kerwe in Schönau. Archivfoto: agdo

> Kerwe und Oktoberfest Schönau: „O’ zapft is“, heißt es in Schönau. Drei Tage lang wird auf dem Festplatz des Klosterstädtchens gefeiert. Nach dem letztjährigen Erfolg findet auf dem Festplatz von Samstag bis Montag, 14. bis 16. September, erneut die Kerwe in Kombination mit einem Oktoberfest statt. Am Samstag startet um 16 Uhr der Kerweumzug mit anschließdner Kerwepredigt. Dann gehts im großen Festzelt mit dem Oktoberfest und der Band „Volxxrock“ weiter. Am Sonntag geht es um 11 Uhr im Festzelt mit einem Frühschoppen bei Weißwurst und Brezeln weiter. Parallel sind Fahrgeschäfte und Verkaufsbuden schon am Vormittag geöffnet. Am Montag bietet der VfB Schönau wieder seinen traditionellen Mittagstisch mit Ochsenbrust an. Um 18 Uhr wird die Kerweschlumpel verbrannt, ehe ab 19 Uhr „Janssen & Band“ spielen.

Kerwerede bei der Diljemer Kerwe. Archivfoto: sg

> Diljemer Kerwe: Straßenfest, Schausteller und viel Musik hat die Diljemer Kerwe zu bieten. Von Samstag bis Montag, 14. bis 16. September, wird gefeiert, geschlemmt und bestimmt auch gelacht. Am Samstag beginnt das Programm um 14.30 Uhr mit Unterhaltungsmusikverein durch den Musikverein St. Ilgen, der Ankunft der Kerweschlumpel am Bahnhof und einem anschließenden Festumzug und Kerwerede. Von 19 bis 23 Uhr sorgt „Cracked Fire“ auf dem Willi-Laub-Platz für Livemusik. Am Sonntag geht es um 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst mit dem evangelischen Posaunenchor auf dem Willi-Laub-Platz los. Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen an allen Ständen, es gibt einen Flohmarkt und eine „Mini-Teenie-Playback-Show“. „Gonzos Jam“ heizt den Besuchern von 19 bis 23 Uhr auf dem Willi-Laub-Platz ein. Am Montag geht es um 10.30 Uhr mit Frühschoppen und Mittagessen an allen Ständen weiter. Von 18 bis 23 Uhr die Band „Rollers“ auf, ab 20 Uhr lädt Moderator Ralph Panzer zur „Showtime“.

Kerwe in Waldwimmersbach. Archivfoto: agdo

> Waldwimmersbacher Kerwe: Die traditionelle „Wimmersbacher Kerwe“ findet von Samstag bis Montag, 14. bis 16. September, statt. Am Samstag öffnet bereits um 15 Uhr ein Vergnügungspark für Kinder und Jugendliche auf dem Festplatz. Offiziell eröffnet wir die Kerwe mit dem Kerwetanz und der Band „Jolly Roger Heidelberg“ ab 20 Uhr. Die Wimmersbacher Kerweborscht sorgen ab 21 Uhr für Unterhaltung. Am Sonntag zieht um 13.30 Uhr der Kerweumzug los. Nach der Kerwerede spielt der Musikverein im Festzelt auf. Am Montag ist „Familien- und Firmentag“ angesagt: Um 11 Uhr auf dem Festplatz ist Treffpunkt zum Knöchelessen mit den Kerweborscht. Ab 15 Uhr treten „Sunshine & Fun“ auf, später klingt die Kerwe mit der Verbrennung der Kerweschlumpel und Abschlussfeuerwerk aus. An diesem Tag übernimmt der Förderverein SVW „Die Russe“ die Bewirtung im Festzelt.

> 1250 Jahre Reilsheim: Reilsheim feiert am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, Ortsjubiläum zu 1250 Jahren. Das große Jubiläum wird rund um das Reilsheimer Dörndl in der Schul- und Fabrikstraße begangen, die Speisekarte bietet Kartoffelsuppe mit Dampfnudeln oder Kartäuserklöße. Am Samstag gehts los mit dem Anstich des Mostfasses um 14 Uhr. Um 14.30 Uhr folgt ein Auftritt des Musikvereins Feuerwehrkapelle auf der Bühne am Dörndl. Nach der Hauptübung der Feuerwehr auf dem Areal des Kurpfalzinternats gibts Vorführungen von „anno dazumal“, eine Bademodenschau der DLRG und ein Singspiel zur Geschichte Reilsheims. Gegen 20 Uhr steigt dann die große Party zum 1250. Geburtstag mit der Band Potzblitz. Am Sonntag haut der Spielmanns- und Fanfarenzug aus Waibstadt haut ab 12 Uhr auf der Bühne am Dörndl auf die Pauke. Ab 14 Uhr gibts Vorführungen von „anno dazumal“, es folgen sie Reilser und Bammentaler Oldies und das Bammentaler Symphonieorchester des Gymnasiums. Künstlerisch gestaltete Gäns werden um 16 Uhr versteigert.