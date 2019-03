Von Jennifer Reutter

Brühl. Tolle Stimmung trotz des doch eher ungemütlichen Wetters: "Glücksbärchis" tanzten im Regencap auf der Straße, Kinder sammelten mehr Süßigkeiten, als sie tragen konnten, fröhliche Narren mit Regenschirmen prosteten sich am Straßenrand zu. Der Regen konnte die Stimmung beim Brühler Fastnachtsumzug nicht trüben.

Es ließ sich jedoch nicht abstreiten, dass an diesem Tag wohl nur echte Fastnachtsfans den Weg in die Innenstadt gefunden hatten. Einige Straßen erschienen doch etwas leerer als die Jahre zuvor. Doch viele Brühler hielten an der Tradition fest. "Heute da zu sein, ist ein Muss", sagte Lisa Henk. Gerade wenn man Mutter eines kleinen Kindes sei. "Wir sind hart im Nehmen", betonte die junge Frau. Ihre Tochter Eleni merkte an, dass sie sich am meisten auf die Süßigkeiten freue. Sandra Maas, die seit sechs Jahren vor einer Gaststätte während des Umzugs einen Stand mit Getränken betreibt, gab sich kurz vor Beginn des Umzugs trotz des geringen Andrangs optimistisch. "Wir sind froh, dass der Umzug stattfinden kann, das haben wir ja erst heute Morgen erfahren", erklärte sie. Gestern war unter anderem der Umzug in Altlußheim aufgrund des schlechten Wetters abgesagt worden. Außerdem rechnete sie im Lauf der Veranstaltung mit einem größeren Zulauf an ihrem Stand.

Einen positiven Effekt schien der geringere Andrang in diesem Jahr jedenfalls zu haben: Stark alkoholisierte Jugendliche fielen auf den ersten Blick nicht so sehr auf wie bei manch anderen Umzügen in der Region. "Bis jetzt ist es absolut ruhig", teilte ein Polizeibeamter mit. Als der Umzug schließlich begann, hatten einige Narren einen überdachten Platz ergattert.

Bei der Themenwahl ihrer Umzugswagen zeigten sich Vereine und Firmen der Region kreativ. Pflegekräfte verkleideten sich beispielsweise als Superhelden. Der Umzugswagen der Supermarktkette Rewe, war passend zum Thema Dschungel mit grünen Lianen bemalt. Die Mitarbeiter trugen dem Motto entsprechend Affenkostüme und verteilten Bananen an die Besucher. Ein weiterer Höhepunkt: Der Wagen der Straßenreinigung Müller aus Eppelheim bot auch für die Kleinsten die Möglichkeit, Teil des Umzugs zu sein. Während die großen Mitglieder des Vereins als Hühner verkleidet auf der Straße tanzten, war der Nachwuchs im sogenannten Kükenstall untergebracht und durfte von dort aus Süßigkeiten und Knabbereien ins Publikum werfen. Auch die Kinder am Straßenrand hatten Grund sich zu freuen: Da sich weniger Narren als sonst tummelten, gab es natürlich auch weniger Konkurrenz beim Kampf um die Naschereien. Die Teilnehmer des Umzugs ließen sich auch nicht lumpen und verteilten großzügig Kamelle besonders an Familien. Emilia hat der Regen nichts ausgemacht, wie sie der RNZ erzählte. Sie sei dick mit Jacke und Schal eingepackt. Und sie teilte auch gleich noch mit, was ihr am besten gefallen hat. " Die ganzen Prinzessinnen", schwärmte sie. Die seien so schön angezogen gewesen ...