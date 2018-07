Mannnheim. (dpa/RNZ) Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen den Herausgeber des "Rheinneckarblogs" beim Amtsgericht den Erlass eines Strafbefehls wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens beantragt. Das gab die Behörde am Donnerstag bekannt.

Der Redaktionsleiter soll in seinem Blog am frühen Morgen des 25. März einen frei erfundenen Artikel über den "größten Terroranschlag in Westeuropa" veröffentlicht haben, der angeblich in der Nacht zuvor in Mannheim begangen worden sein sollte.

Unter anderem schilderte der Artikel, dass 136 Personen durch den Terroranschlag zu Tode gekommen sind. Zudem wurden 237 Verletzte, 30 erschossene Angreifer und 20 weitere Terroristen aufgeführt, die noch im Stadtgebiet unterwegs sein sollten.

Die Lage sei unübersichtlich, hieß es; teils gebe es Informationen, so der Bericht, wonach die Terroristen ihre Attacken weiter fortführten. Einige seien in Richtung Innenstadt entkommen und "würden dort auf jeden einschlagen, dem sie begegnen".

Auch hieß es in dem Blog, die Polizei habe eine Nachrichtensperre verhängt. Bei dem realistisch geschriebenen Artikel, der den Angaben zufolge insgesamt über 20.000 Mal aufgerufen wurde, sei nicht für jeden Leser sofort erkennbar gewesen, dass es sich um einen frei erfundenen Text gehandelt habe, so die Staatsanwaltschaft.

Eine entsprechende Information sei erst hinter einer Bezahlschranke und nach Abschluss eines kostenlos kündbaren Abonnementvertrags lesbar gewesen. Ende März lagen der Staatsanwaltschaft drei Anzeigen gegen den Blogger vor.

Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass mit dem Artikel die Verwirklichung schwerer Straftaten, wie Mord, Totschlag und schwere Körperverletzung, so vorgetäuscht wurde, dass es den öffentlichen Frieden störte. Das habe der Beschuldigte zumindest billigend in Kauf genommen.

Daher hat die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe gegen ihn verhängt. Gemäß eines Eintrags des Redaktionsleiters in seinen Blog von Donnerstag beträgt diese 9000 Euro: "Es wurde Widerspruch eingelegt", schrieb er.

Die Staatsanwaltschaft verfolge mit diesem Strafbefehl politische Ziele gegen einen auch für sie unbequemen Journalisten, sagte der Blogger gegenüber der Deutschen Presseagentur.