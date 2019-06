Beim Fahrturnier in Reilingen am vergangenen Wochenende traten mehr als 120 Teilnehmer in drei Kategorien an: Dressur, Geländefahren und Hindernisfahren. Den größten Andrang erwarteten die Veranstalter für die Gelände- und Streckenfahrt am Samstag. Erfahrungsgemäß kommen zu diesem Wettkampf zwischen 500 und 1000 Gäste. Foto: Lenhardt

Von Jennifer Reutter

Reilingen. Elegant und harmonisch wirken die Bewegungen der vier Pferde. In manchen Momenten laufen sie fast im Gleichschritt. Den Hals der Tiere schmückt ein schwarzes Geschirr aus Leder und Metall, ein Mann in Frack und mit Zylinder führt das Quartett mit Zügeln und Peitsche. Für den Laien ist dieser Auftritt beeindruckend, doch beim Fahrturnier in Reilingen reicht es für Georg Knell und sein Gespann nicht einmal für einen der vorderen Plätze in der Disziplin "Vierspänner Dressur".

Mehr als 120 Teilnehmer treten an diesem Wochenende mit ihren Pferden und Kutschen in drei verschiedenen Kategorien an: Dressur, Geländefahren und Hindernisfahren. Beim dem viertägigen Wettkampf werden die baden-württembergischen Meisterschaften der Vierspänner sowie die Badischen Meisterschaften der Ein- und Zweispänner ausgetragen. "Die Leistungen in diesem Jahr sind wirklich sehr gut", betont Alwine Sogl, die als Richterin in der Kategorie "Zweispänner Pony" vor Ort ist.

Hindernisrennen in Reilingen 2019 - Die Fotogalerie





































Üblicherweise seien auch weniger talentierte Fahrer bei einem solchen Turnier dabei, dieses Mal sei die Qualität der gezeigten Leistungen jedoch sehr hoch. Richterin bei dieser Veranstaltung zu sein mache wirklich Spaß, erzählt Sogl. Außerdem hätten sich bisher noch nie so viele Teilnehmer für das Turnier angemeldet. Der Wettkampf findet in dieser Form bereits zum 36. Mal statt. Die beliebteste Disziplin ist erfahrungsgemäß die Gelände- und Streckenfahrt, die am Samstag ausgetragen wird.

"Dafür planen wir 500 bis 1000 Gäste ein", berichtet Dominique Stadtler vom Vorstand des Reitervereins Reilingen. Bei anderen Fahrturnieren tritt Stadtler selbst als Kutscher an. "Meisten wird dieser Sport über Generationen weitergegeben", erzählt er. Auch Stadlers Eltern fuhren Kutsche, und ihre Begeisterung färbte auf den Sohn ab. Ohne eigene Kutsche sei es jedoch schwierig, einen Zugang zum Fahrsport zu finden, sagt Stadtler: "Es gibt in Deutschland nur wenige Fahrer, die ihre Wagen an Fremde vermieten." Der Fahrsport stamme ursprünglich aus England. "Das merkt man unter anderem daran, dass der Kutscher meist auf der linken Seite sitzt", erklärt der Pferdesportfan. Beim Dressurreiten sei nicht nur die Fahrleistung, sondern auch die Anmut der Bewegungen von Bedeutung. Deshalb sollten etwa bei einem Vierspänner alle Pferde möglichst ähnlich aussehen und sauberes Geschirr tragen.

Manche Turnierteilnehmer haben in ihrem Sport bereits beeindruckende Erfolge erzielt. Zum Beispiel Fabian Gänshirt. Er wurde 2015 Weltmeister in der Kategorie Zweispänner. "Das Faszinierende am Fahrsport ist die Vielseitigkeit", erklärt er. "In den drei Disziplinen Dressur, Gelände und Hindernis zu überzeugen, ist für mich ein großer Ansporn."

Diese Art von Pferdesport sei auch deshalb besonders spannend, weil am Ende derjenige gewinnt, der im Mittel aus allen drei Disziplinen die beste Leistung zeigt. "Manchmal liegt ein Teilnehmer nach der ersten Disziplin nur auf dem sechsten oder siebten Platz - und am Ende gewinnt er das Turnier doch noch", berichtet Fabian Gänshirt.

Von der Zuschauertribüne aus verfolgen Traudie Heß und Ulrike Gack das Geschehen. "Die Vierspänner finden wir besonders interessant", erzählt Heß. Die beiden Frauen haben Erfahrung mit dem Fahrsport, und Ulrike Gack besucht oft Turniere. Diesmal ist sogar ihr Schwiegersohn unter den Teilnehmern - in der Kategorie "Vierspänner". Dass Ulrike Gack ihm die Daumen drückt, versteht sich von selbst.