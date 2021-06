Von Alexander Albrecht

Mannheim/Schwetzingen. In der Auseinandersetzung um die Aufnahme von Geflüchteten im Schwetzinger Mavo-Racketclub und deren Folgen hat der Rhein-Neckar-Kreis zwei juristische Erfolge gegen den Betreiber Matthias Vogel erzielt. Eine Zivilkammer des Mannheimer Landgerichts lehnte dessen Klage auf Schadenersatz aufgrund der während des Nutzungszeitraums entstandenen Schäden ab, wie eine Gerichtssprecherin auf RNZ-Anfrage sagte. Weitere Details nannte sie nicht. Zunächst müsse den Beteiligten die Urteilsbegründung zugestellt werden.

Der Rhein-Neckar-Kreis will sich erst äußern, wenn die Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Matthias Vogel war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Bereits im April hatte das Landgericht der "negativen Feststellungsklage" des Kreises gegen den Racketclub-Chef stattgegeben. Er darf nun nicht mehr behaupten, es bestünden offene Mietzahlungen des Landratsamts über den 31. Mai 2017 hinaus. Außerdem wurde er dazu verurteilt, die Belege für die Nebenkosten-Vorauszahlungen für die Jahre 2015 und 2016 vorzulegen. Vogel habe gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, teilte die Gerichtssprecherin mit. Die Akten liegen nun beim Oberlandesgericht Karlsruhe.

Schmutzflecken in der Dusche beim Vorort-Besuch der RNZ im Februar 2020. Foto: Archiv/Lenhardt

Rückblende: Der Rhein-Neckar-Kreis hatte auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise mit Vogel eine vom 1. November 2015 bis 31. Mai 2017 laufende Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. Schon über das Zustandekommen des Vertrags gehen die Meinungen auseinander. Vogel sagt, das Landratsamt sei auf ihn zugekommen. Ein Sachbearbeiter habe ihn eingeschüchtert. Ziehe Vogel nicht mit, müsse man die Geflüchteten auf die Straße setzen. Der Rhein-Neckar-Kreis betont, der Geschäftsmann habe sich selbst angeboten.

Als fatal stellte sich heraus, dass beide Seiten kein Übergabeprotokoll über den Zustand der 1240 Quadratmeter großen Halle anfertigten. In einem internen Papier des Landratsamts, das der RNZ vorliegt, heißt es, das Objekt habe sich schon vor Vertragsabschluss und bei erstmaliger Begehung in einem "desolaten" Zustand befunden. "Überall konnten erhebliche Abnutzungserscheinungen wie defekte sanitäre Anlagen, Flecken auf Böden und an Wänden etc. festgestellt werden." Diesen Eindruck bestätigen Entscheidungsträger aus Schwetzingen hinter vorgehaltener Hand. Vogel meint, die Halle sei in Ordnung gewesen. Fakt ist: Bis zu 200 Geflüchtete bezogen das Quartier vom 11. November 2015 bis Ende April 2016. Einen Monat später räumte der Kreis die Unterkunft.

Und fest steht auch, dass sich die Halle beim Vorort-Besuch der RNZ im Februar 2020 in einem verheerenden Zustand befand. In die beiden Tennisfelder und die umliegende Fläche hatten sich kraterähnliche Wasser- und Schimmelflecken gefressen. "Die extreme Luftfeuchtigkeit durch monatelanges, konstantes Heizen mit mindestens 24 Grad hat die Dachkonstruktion und die Dämmung zerstört", klagte Vogel damals.

Eingeschlagene Wände im Sanitärbereich zeugten von Vandalismus. Waschbecken und Verkleidungen waren herausgerissen, Spiegel entfernt, Fenster und verglaste Türen mit einfachen Brettern und Sperrholzplatten verschraubt. Vogel schätzte den Schaden damals infolge der Belegung auf 1,4 Millionen Euro, später schraubte er nach RNZ-Informationen die Forderungen gegenüber dem Landratsamt auf 935.000 Euro herunter, sein Anwalt bezifferte sie auf 500.000 Euro.

Der Rhein-Neckar-Kreis bot laut dem internen Papier 40.000 Euro an. Einerseits. Andererseits hatte das Landratsamt zuvor für die gesamte Laufzeit der Nutzungsvereinbarung, also 19 Monate, Entschädigungen von insgesamt rund 750.000 Euro an Vogel überwiesen, wie die RNZ aufdeckte – obwohl die Unterkunft lediglich ein halbes Jahr lang belegt war. Dazu kommen weitere 50.000 Euro, die der Kreis vor dem Einzug der Geflüchteten für die Instandsetzung zahlte.

Warum Vogel das Geld nicht investierte, um die Schäden reparieren zu lassen, ist offen. Stattdessen verwies er darauf, dass ihm ein Mitarbeiter des Landratsamts angeblich zugesagt hatte, dass sich die Nutzungsvereinbarung bis zum 31. Mai 2018 verlängere. So lange würde die Reparatur mindestens in Anspruch nehmen. Das Gericht glaubte Vogel nicht.