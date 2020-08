Von Alexander Albrecht

Schwetzingen. Der Rhein-Neckar-Kreis hat für eine bereits leer stehende, provisorische Flüchtlingsunterkunft knapp eine halbe Million Euro Entschädigung an den Vermieter gezahlt. Dies geht aus einem internen Schreiben des Landratsamts hervor, das der RNZ vorliegt. Das Dokument eröffnet einen neuen Blick auf den Betreiber des Mavo-Racketclubs in Schwetzingen, der seinerseits schwere Vorwürfe gegen den Landkreis erhebt und hohe finanzielle Forderungen stellt.

In der Dusche sind noch immer die Schmutzflecken zu sehen. Foto: Lenhardt

In die beiden Tennisfelder und umliegende Flächen der 1240 Quadratmeter großen Halle haben sich kraterähnliche Wasser- und Schimmelflecken gefressen. "Die extreme Luftfeuchtigkeit durch monatelanges, konstantes Heizen mit mindestens 24 Grad hat die Dachkonstruktion und die Dämmung zerstört", klagt Matthias Vogel, als ihn die RNZ im Februar in seinem Racketclub besucht.

In angrenzenden Räumen sieht es nicht minder verheerend aus. Ob in Toiletten und Duschen, der Sauna, dem Solarium und Technikraum: Schmutz und Dreck, wohin man sieht. Eingeschlagene Wände zeugen von Vandalismus. Waschbecken und Verkleidungen sind herausgerissen, Spiegel entfernt, Fenster und verglaste Türen mit einfachen Brettern und Sperrholzplatten verschraubt worden. Vogel schätzte den Schaden infolge der Belegung des Sportzentrums mit bis zu 200 männlichen Geflüchteten damals auf 1,4 Millionen Euro.

Die große Frage ist: Wie hat es im Racketclub ausgesehen, bevor die Menschen ab 11. November 2015 eingezogen sind? In dem internen Papier des Landratsamts heißt es, das Objekt habe sich schon vor Vertragsabschluss und bei erstmaliger Begehung in einem "desolaten" Zustand befunden. "Überall konnten erhebliche Abnutzungserscheinungen wie defekte sanitäre Anlagen, Flecken auf Böden und an Wänden etc. festgestellt werden." Dennoch erscheint dem Rhein-Neckar-Kreis das Gebäude "nach Abwägung aller Umstände" als Notunterkunft geeignet. Das Landratsamt steht in diesen Zeiten unter großem Druck. Immer mehr Geflüchtete strömen ins Land. Der Kreis muss diesen Menschen aus teils verfeindeten Ländern kurzfristig ein Obdach bieten.

Vogel sagt, er habe helfen wollen und der Stadt Schwetzingen einen Praktikumsplatz für einen Geflüchteten angeboten. Stattdessen sei der Rhein-Neckar-Kreis auf ihn zugekommen, ein Sachbearbeiter habe ihn beim Vorort-Termin eingeschüchtert. Ziehe er, Vogel, nicht mit, müsse man die Neuankömmlinge auf die Straße setzen. Notfalls werde der Kreis die Halle beschlagnahmen.

Das Landratsamt schildert den Sachverhalt ganz anders. Danach sei die Initiative von Vogel ausgegangen. In einer Mail vom 5. Oktober 2015 habe er zunächst mitgeteilt, dass er sich eine Zwischennutzung auch für zwölf und mehr Monate vorstellen könne, sofern die ihm entstehenden Kosten ersetzt würden. Den Austausch der Böden in der Halle und der Galerie, eine Grundreinigung und das Streichen der Wände werde er in die Berechnung der Nutzungsentschädigung einkalkulieren. In einer weiteren Nachricht zwei Tage später soll er angekündigt haben, den Racketclub nach der Zwischennutzung und einer Investition von 500.000 Euro als "Premium-Racket-Center" wieder zu öffnen. Schließlich einigen sich beide Seiten auf eine Vereinbarung, die im Gegensatz zu "klassischen Mietverträgen" auf knapp anderthalb Seiten fixiert wird. Ein Übergabeprotokoll gibt es nicht.

In dem internen Papier des Landratsamts wird die monatliche Entschädigung mit 39.500 Euro genannt. Vogel wollte beim Gespräch mit der RNZ keine Zahlen nennen, die Beträge hätten sich aber ungefähr auf dem Niveau seiner früheren Einnahmen bewegt. Der Racketclub soll vom 1. November 2015 bis mindestens 31. Mai 2017 für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt werden. Zudem sichert sich das Landratsamt eigenen Angaben zufolge eine Option für eine Verlängerung, die drei Monate vor Vertragsende gezogen werden muss – wozu es jedoch nicht kommen wird.

Der Kreis überweist Vogel bis Herbst 2016 Nebenkostenvorauszahlungen, die nach RNZ-Informationen bei rund 8000 Euro monatlich gelegen haben dürften. In der Vereinbarung ist von "polizeilichem Notstand" die Rede. Das sei allerdings nicht mit einer "polizeirechtlichen Beschlagnahmung" zu verwechseln, wie Kreissprecher Ralph Adameit der RNZ im Februar sagte. Vielmehr habe der Passus gewährleistet, dass Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden können, ohne dass zuvor die erforderlichen baurechtlichen Voraussetzungen vorgelegen haben müssen.

Vor dem Einzug lässt Vogel auf Kosten des Kreises den Racketclub für 50.000 Euro in Sachen Sanitär, Trockenbau und Elektrik ertüchtigen. Bereits Ende April 2016 ist das Objekt nicht mehr bewohnt, einen Monat später wird es vom Kreis geräumt. Seinen vertraglichen Verpflichtungen kommt das Landratsamt in einem wichtigen Punkt nach. Die Behörde überweist für die gesamte Laufzeit der Nutzungsvereinbarung, also 19 Monate, Entschädigungen von insgesamt rund 750.000 Euro an Vogel – obwohl die Unterkunft nur sieben Monate lang belegt ist.

Die Nebenkostenvorauszahlungen stellt der Kreis dagegen ab November 2016 ein und fordert den Eigentümer seither mehrfach dazu auf, die tatsächlichen Ausgaben für Heizung, Strom und Wasser abzurechnen. Erfolglos, weil einerseits Vogels Anwalt nach Darstellung des Landratsamts die Vorauszahlungen als Pauschale interpretiert. Andererseits hat der Racketclub-Chef die Vereinbarung mit dem Kreis bis zum 31. Mai 2018 verlängert.

Zu Unrecht, wie das Landratsamt betont und das Mannheimer Landgericht am 10. Oktober 2018 festgestellt hat. Danach ist das Vertragsverhältnis zum 31. Mai 2017 beendet worden und müssen die Nebenkosten noch ab- und mit den Vorauszahlungen verrechnet werden. Ende desselben Jahres haben Hausmeister des Rhein-Neckar-Kreises einen Wasserschaden in dem Gebäude repariert. Bis zu diesem Zeitpunkt soll Vogel die Schlüssel für den Racketclub immer noch nicht abgeholt haben. Daraufhin erklärt der Kreis zum 7. Dezember 2017 die "Besitzaufgabe" gegenüber dem Betreiber. In der Nutzungsvereinbarung hat das Landratsamt zugesagt, "Schäden, die über das normale Maß der Abnutzung hinausgehen", zu begleichen. Vogel hatte diese im RNZ-Gespräch auf Basis von Kostenvoranschlägen mit 1,4 Millionen Euro beziehungsweise in einer Mail an den Kreis vom 10. April 2019 mit 935.000 Euro angegeben.

Das Landratsamt hat bei einem gerichtlichen Termin dem Betreiber zugestanden, seine "bislang nur abstrakt dargestellten Vorstellungen" zu Höhe und Umfang des Schadens "substanziiert darzulegen". Doch auch dies sei nicht geschehen, wie in dem internen Schreiben ausgeführt wird. Dabei hat sich das Landratsamt zumindest bereit erklärt, zerstörte Fenster oder Türen reparieren zu lassen – was aber an der mangelnden Mitwirkung des Eigentümers gescheitert sei.

Daraufhin hat der Kreis selbst Berechnungen angestellt und Vogels Anwalt ein Angebot von 40.000 Euro unterbreitet. Daraufhin soll der Jurist die Forderungen auf 500.000 Euro heruntergeschraubt haben. Trotz mehrerer Anfragen der RNZ ist ein Gespräch mit dem Anwalt nicht zustande gekommen, eine schriftliche Anfrage blieb unbeantwortet. Die Summen zeigen aber, wie weit die Auffassungen auseinanderliegen.

Vogel hat den Kreis auf Schadenersatz und Nebenkostenzahlungen verklagt. Das Landratsamt geht mit einer negativen Feststellungsklage gegen den Betreiber vor. Ein Gericht soll feststellen, dass Vogel nicht mehr behaupten darf, es bestünden offene Mietzahlungen über den 31. Mai 2017 hinaus. Im zweiten Verfahren wird noch in diesem Monat mit einer Entscheidung gerechnet.