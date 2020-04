Von Sarah Porz

Schwetzingen. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht jetzt Alltagsmaskenpflicht. RNZ-Mitarbeiterin Sarah Porz hat sich ihre Maske aufgesetzt und ist in der Regionalbahn nach Schwetzingen gefahren. Dort hat sie sich umgehört, wie die Maskenpflicht bei der Bevölkerung ankommt.

*

Als ich vormittags in der ziemlich leeren Regionalbahn nach Schwetzingen fahre, sehe ich genügend Unmaskierte. Ich selbst trage einen Mundschutz mit Blumenmuster, den mir eine Freundin genäht hat. Trotzdem fühle ich mich ein bisschen unwohl und wünschte, ich hätte ein Auto. Doch glücklicherweise dauert die Fahrt nach Schwetzingen nicht lang. Vor einem Supermarkt beobachte ich, wie Kunden sich vor der Tür ihre Masken aufsetzen. Sie sehen nicht begeistert aus. Auf großen Schildern wird auf die Abstandsregelung hingewiesen. Zwischen den Regalen sind nicht viele Menschen unterwegs, es sind fast mehr Mitarbeiter als Kunden im Laden. Die Leute erledigen ihren Einkauf schneller als sonst, nur einige alte Damen haben Zeit zum Stöbern oder für einen Plausch.

Ich wechsle meine Alltagsmaske nach einiger Zeit durch meinen Schal, da ich durch den dicken Stoff der Maske schlecht Luft bekomme und schwitze. Möglicherweise geht es anderen ähnlich. Es ist schwer zu beurteilen, da ich ihr Gesicht hinter den Masken nicht sehen kann. Anstrengender muss es noch für die Mitarbeiter sein, die die Masken den ganzen Tag tragen müssen. Ein Kunde nimmt an der Kasse seine Maske ab und sagt, dass dahinter ein Lächeln stecke. Eigentlich ist das nicht erlaubt, aber dennoch ist es eine nette Geste.

Nachdem ich das Geschäft verlassen habe, ziehe ich erleichtert den Schal ab. Es ist höflicher, wenn die Leute, mit denen ich spreche, mein Gesicht sehen können. Doch es gibt Menschen, die selbst draußen Mundschutz tragen. "Man sollte die Maske einmal aufsetzen und sie eigentlich auflassen”, erklärt mir eine Dame, die auch verrät, dass sie in einer Klinik arbeitet. Sie denkt, Masken bieten nicht genügend Sicherheit und fügt hinzu, dass es auch enorm wichtig sei, die Abstands- und Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Die Schwetzinger Fußgängerzone ist trotz des schönen Wetters leer. Kleine Läden sind eher spärlich besucht. Offenbar kaufen alle nur das Notwendigste ein. Vor dem Stoffladen hat sich aber dann doch eine Schlange von etwa zehn Personen gebildet. Sie nähen ihre Masken selbst und brauchen Material. "Meine Schwiegermama hat mir meine Maske genäht. Hier gibt es das Gummiband dafür”, erklärt Nathalie Bock aus Schwetzingen. "Ich finde die Regelung mit der Maskenpflicht in Innenräumen gar nicht schlecht”, sagt sie. Draußen hält die junge Frau das Tragen der Masken nicht für nötig. Ihre Befürchtung ist nur, dass die Bürger sich nicht mehr an die Abstandsregelung halten und die Masken falsch verwenden. Eine neben anstehende Passantin teilt ihre Bedenken. Derweil bittet die Ladenchefin um Geduld. "Man muss heutzutage ein wenig Zeit mitbringen”, sagt Natalie Bock verständnisvoll.

Doch nicht alle äußern sich positiv zur Maskenpflicht. "Der größte Krampf”, meint ein älterer Herr, der sich von der Maske bedrängt fühlt. Er habe sie neulich in der Apotheke gekauft, und man könne sie ja nur einmal benutzen. Oder man greift auf Stoffmasken zurück, die man ständig wäscht. Daher ist das Gesetz zwar gut gemeint, aber in der Umsetzung gar nicht so einfach. Das muss ich auch selbst zugeben. "Es ist echt merkwürdig mit diesen Masken”, höre ich eine Frau zu ihrem Freund sagen. "Ich finde sie sehen komisch aus, und vielleicht bringt es nichts”, sagt die elfjährige Selina aus Oftersheim. "Aber es ist halt Corona. Sicherheit geht vor”, fügt sie hinzu.

Fazit: Die meisten Menschen tragen ihre Alltagsmaske, auch wenn der Mundschutz für sie seltsam und ungewohnt ist. Doch heute ist erst Tag eins der Maskenpflicht. Ob es wirklich hilft, kann man erst später sehen. Vielleicht gehe ich jetzt nur noch einmal die Woche einkaufen.