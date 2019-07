Heidelberg/Rhein-Neckar. (cab) Züge, die an Heidelberg vorbeifahren, Umwege über Mannheim, Ersatzbusse: Für Kunden der Deutschen Bahn kommt es bis Oktober dick. Vor allem, wenn sie in Heidelberg oder Wiesloch-Walldorf ein- und aussteigen wollen. Das Verkehrsunternehmen informierte am Mittwoch über Details zu den Folgen ihrer Ausbaumaßnahme von Gleisen und Weichen an der Strecke zwischen Heidelberg und Bruchsal. Vom 19. Juli bis 9. September und vom 5. bis 20. Oktober wird hier tagsüber nur ein Gleis zur Verfügung stehen, und nachts muss die Strecke ganz gesperrt werden. Das hat Folgen.

Fernverkehr

> ICE der Linie 26 (Karlsruhe-Stralsund) fahren nur zwischen Heidelberg und Kassel. Die Halte in Karlsruhe, Bruchsal und Wiesloch-Walldorf entfallen. Reisende zwischen Karlsruhe und Heidelberg müssen sich im Fernverkehr Umsteigeverbindungen über Mannheim suchen. Für Fahrten von Bruchsal und Wiesloch-Walldorf nach Heidelberg verweist die Bahn auf den Regionalverkehr oder Schienenersatzverkehr mit Bussen. An den Wochenenden verkehren die ICE-Züge der Linie 26 teilweise ab Karlsruhe bis Weinheim ohne Halt in Bruchsal, Wiesloch-Walldorf und Heidelberg. Das gilt auch während einer Baustelle bei Graben-Neudorf in der Zeit vom 5. bis 20. Oktober.

> Züge der IC-Linie 30 und EC-Linie 62 zwischen Frankfurt und Mainz sowie Stuttgart und München, die normalerweise über Heidelberg fahren, werden umgeleitet. Die Halte in Heidelberg und teilweise in Wiesloch-Walldorf entfallen. Einzelne Züge sollen ersatzweise in Hockenheim und Neu-Edingen/Friedrichsfeld halten. Dort geht es dann wieder mit dem Regionalverkehr nach Heidelberg weiter. Für Inhaber mit IC-Streckenzeitkarten von Heidelberg oder Wiesloch-Walldorf nach Karlsruhe oder Stuttgart sind im Bauzeitraum auch die ICE-Züge über Mannheim freigegeben. IC-Zeitkarteninhaber können zusätzlich eingesetzte Züge des Regionalverkehrs nach Hockenheim und Neu-Edingen/Friedrichsfeld nutzen, um dort auf die Züge des Fernverkehrs umzusteigen.

Regionalverkehr der Bahn

Vom 20. Juli bis 8. September, jeweils von Montag bis Freitag zwischen 6 Uhr und 22 Uhr gilt: Pro Stunde und Richtung verkehrt eine durchgehende S-Bahn zwischen Heidelberg und Karlsruhe. 30 Minuten versetzt gibt es eine Zug-Verbindung zwischen Heidelberg und Rot-Malsch. Zwischen Bruchsal und Karlsruhe fahren Züge sowie Busse als Schienenersatzverkehr. Vor 6 Uhr und nach 22 Uhr greift der Schienenersatzverkehr zwischen Rot-Malsch und Bruchsal komplett. An Samstagen und Sonntagen rollen ganztägig S-Bahnen zwischen Heidelberg und Rot-Malsch, Busse zwischen Rot-Malsch und Bruchsal sowie S-Bahnen und andere reguläre Züge zwischen Bruchsal und Karlsruhe.

Eine Ausnahme gibt es vom 23. bis 28. August. Dann wird der Schienenersatzverkehr Rot-Malsch/Bruchsal wegen einer weiteren Baumaßnahme bis nach Wiesloch-Walldorf erweitert. Und um es noch komplizierter zu machen: Zwischen dem 4. August und dem 13. September gelten weitere Ausnahmen für die Züge 38304, 38311, 38366 und 38499. Diese werden "an bestimmten Tagen", so die Bahn, in den Früh- und Spätstunden wegen zusätzlicher Bahnsteigarbeiten zwischen Heidelberg und Bruchsal komplett ausfallen und durch Busse ersetzt. Genaueres gab es dazu von der Bahn noch nicht. Doch es gibt auch eine gute Nachricht:

> Züge der RB-Linie 68 Frankfurt-Heidelberg/Wiesloch-Walldorf fahren in der Bauzeit in beiden Richtungen regulär.

> Der Radexpress "Murgtäler" Ludwigshafen-Karlsruhe-Freudenstadt verkehrt in der Bauzeit allerdings nicht über Heidelberg, sondern über Schwetzingen.

Regionalverkehr von Abellio

> Züge der Linie RE 17 B Stuttgart-Heidelberg fallen in der Bauzeit im Abschnitt zwischen Bruchsal und Heidelberg aus. Auch hier fahren Ersatzbusse. Fahrgäste sollten die S-Bahn zwischen Heidelberg und Bruchsal nutzen.