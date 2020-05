Um diesen Kessel geht es: Eine junge Frau war beim Eppinger Nachtumzug mit den Beinen in den Bottich gestellt worden. Foto: Wolf

Von Hans Georg Frank

Heilbronn/Eppingen. Die Geduld von Richter Thomas Berkner näherte sich nach gut zwei Stunden ihrem Ende. "Von allen Seiten wird gelogen, dass sich die Balken biegen", schimpfte der Vorsitzende Richter der 12. Kleinen Strafkammer des Landgerichts Heilbronn. Mit zwei Schöffen soll Berkner ein spektakuläres Körperverletzungs-Delikt aufklären – die Verbrühungen einer Zuschauerin beim Eppinger Nachtumzug am 3. Februar 2018.

Damals war eine 18-Jährige in einen Kessel mit heißem Wasser geraten. Das Amtsgericht Heilbronn gelangte zur Überzeugung, dass eines von 19 Mitgliedern einer freien Narrengruppe namens "Bohbrigga Hexabroda" die junge Frau gepackt und in den Bottich gestellt hatte. Der Versicherungskaufmann wurde zu einer Geldstrafe von 6600 Euro verurteilt, obwohl er wegen der Maskierung nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Gegen das Urteil legte der Angeklagte Berufung ein.

Jetzt muss das Landgericht den aufsehenerregenden Vorfall aufklären. Was mit der jungen Frau passiert sei, "das ist fürchterlich", stellte der Richter bei Prozessbeginn fest. Da sich niemand zu dem Fehlverhalten bekannt hat, geht er davon auf, dass jeden Tag mehrere Menschen mit einem schlechten Gewissen aufwachen, "weil sie zu feige sind, die Verantwortung zu übernehmen".

Eine kleine Strafkammer des Landgerichts Heilbronn befasst sich mit dem Unfall beim Eppinger Nachtumzug. Foto: Frank

Der Angeklagte bestreitet weiterhin jede Tatbeteiligung. Auch von seinem Narrenclub will es keiner gewesen sein. Der Anwalt deutete an, dass auch jemand aus dem Umfeld des Opfers schuld sein könnte. Diese Möglichkeit schloss der Richter nicht aus. Ein Freund des Opfers gab zu, die Frau den Hexen ausgeliefert zu haben: "Nehmt sie mit." Die Schwaden aus dem Kessel wurden nicht als Dampf gedeutet, sondern als Produkt einer Nebelmaschine. Eine Sanitäterin will gehört haben, dass im Freundeskreis lamentiert wurde: "Niemand hat uns gesagt, dass es heiß ist."

Die Aussagen der Freunde vor dem Landgericht waren noch widersprüchlicher und lückenhafter als in der ersten Instanz. Obwohl es sich um ein einmaliges Erlebnis mit extremen Folgen handeln dürfte, bemühte sich niemand ernsthaft, den Sachverhalt aufzuklären. "Nicht einer von ihnen ist in der Lage, einen Ablauf zu schildern, der in sich stimmig ist", kritisierte der Richter. Als die Beweisaufnahme immer zäher geriet, drohte eine Einstellung des Prozesses.

In zwei weiteren Verhandlungstagen am 12. und 27. Mai sollen weitere Zeugen gehört werden, insgesamt 38. Dazu gehören "Hexabroda"-Gefolgsleute, die gegenüber Polizei und Gericht bisher schuldhaftes Verhalten kategorisch abgestritten haben, nicht einmal von dem Vorfall wollten sie etwas mitbekommen haben.

Auf Verwunderung stieß jetzt vor Gericht, dass der Kessel mit Feuer und heißem Wasser offenbar nicht immer bewacht worden ist. Richter Berkner sprach schon deswegen von einem "gewissen Risiko". Mindestens moralisch sei deshalb die ganze Gruppe verantwortlich, "sie hat ja den Wagen angeschleppt". Obwohl in 15 Jahren niemand zu Schaden gekommen sei, habe sich der "Bohbrigga Hexabroda" nach dem Eppinger Unglück aufgelöst, sagte der Angeklagte: "Wenn wir danach irgendwo aufgetreten wären, wären wir doch gesteinigt worden."

Die Frau hat inzwischen jene 50.000 Euro Schmerzensgeld erhalten, die ihr in einem Zivilverfahren vom Landgericht Heilbronn zugestanden worden waren. Als Gesamtschuldner wurden die verurteilte "Freizeithexe" und der Eppinger Verkehrsverein als Veranstalter haftbar gemacht. Bei dem aktuellen Prozess wurde bekannt, dass allein die Stadt Eppingen die Schuld anerkannt und den Betrag bezahlt hat. Die Berufung vor dem Oberlandesgericht Stuttgart wurde zurückgezogen.