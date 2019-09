Von Hans Georg Frank

Eppingen-Kleingartach. Der Ring der verstorbenen Oma Gerhilde brachte Julia Sophie Böcklen (25) beim Finale der Wahl zur 71. Deutschen Weinkönigin kein Glück. Auch die Ohrringe der Großmutter konnten nicht verhindern, dass die Württembergische Weinkönigin den Sprung auf den deutschen Reben-Thron verpasste - wenn auch nur ganz knapp. Doch die Winzertochter aus Kleingartach steht ja ein Jahr lang der neuen Majestät Angelina Voigt von der Nahe als eine von zwei Prinzessinnen zur Seite.

Hintergrund Dass sich die frischgekürte Weinprinzessin Julia Sophie Böcklen mit ihrem Onkel Kurt Freudenthaler zur Vorbereitung genau den richtigen Lehrmeister ausgesucht hat, kann die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) bestätigen: Wie bekannt wurde, wird sie den langjährigen Kellermeister des Weinkonvents Dürrenzimmern in Kürze mit dem Titel "Winzer des Jahres" auszeichnen. [+] Lesen Sie mehr Dass sich die frischgekürte Weinprinzessin Julia Sophie Böcklen mit ihrem Onkel Kurt Freudenthaler zur Vorbereitung genau den richtigen Lehrmeister ausgesucht hat, kann die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) bestätigen: Wie bekannt wurde, wird sie den langjährigen Kellermeister des Weinkonvents Dürrenzimmern in Kürze mit dem Titel "Winzer des Jahres" auszeichnen. (hgf)

Für Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke hat es am Freitagabend keinen wichtigeren Termin gegeben als die Wahl im Saalbau von Neustadt an der Weinstraße. "Das ist ein sensationeller Erfolg", jubelte der Stadtchef über das Ergebnis, "ich bin unheimlich stolz." Für den OB stand zweifelsfrei fest: "Julia war auf Augenhöhe mit der Siegerin, die sich ganz, ganz toll präsentiert hat." Die Stadt werde die Deutsche Weinprinzessin gebührend ehren. Details wollte sich Holaschke bereits bei der Heimatfahrt überlegen. Auch Hermann Hohl, Präsident des Weinbauverbands Württemberg, eilte mit Blumen auf die Bühne. Er zeigte sich gleichfalls zufrieden mit dem Abschneiden "seiner" Königin, die ihre Krone am 3. Dezember in Künzelsau abgeben wird.

Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, freute sich über den Ehrentitel für die 25-jährige Kommunikationsexpertin. Gurr-Hirsch kennt die royale Szene aus eigener Erfahrung: Sie gewann 1976 die Wahl zur Deutschen Weinkönigin. "Ich war wirklich eine Wein-Königin, denn ich habe nur geheult", erinnerte sie sich in Neustadt.

Für die Wahl sind seit 1949 alle Gebietsweinköniginnen automatisch qualifiziert. In diesem Jahr stellten sich zwölf einer Vorentscheidung. Aus dem Dutzend wurden sechs für das Finale nominiert. In einer vom Fernsehen übertragenen Show mussten unter anderem innerhalb von 30 Sekunden Weine nach Sorte und Herkunft bestimmt werden. Besonderes Augenmerk galt der Überzeugungskraft, der Schlagfertigkeit und der Rhetorik. Ein Höchstmaß an Charme erhöhte die Chancen.

Das größte Problem für Julia Böcklen vor der Wahl war die Auswahl des Outfits. Nach sechsstündigem Einkaufsbummel hatte sie sich für einen rotweinfarbenen Jumpsuit entschieden. Auf die fachliche Herausforderung war sie bestens vorbereitet. Onkel Kurt Freudenthaler, seit Jahrzehnten Kellermeister beim Weinkonvent in Dürrenzimmern, hatte sie in die Geheimnisse der Weinbereitung eingeweiht: "Sie war sehr wissbegierig und hat schnell aufgenommen, was man ihr gesagt hat."

Winzerin möchte Nichte Julia übrigens nicht werden. Ihr ist wegen des unberechenbaren Wetters der psychische Stress zu groß. Sie bleibt Managerin bei einer Naturkosmetikfirma. Dort wird man sie in den nächsten zwölf Monaten allerdings etwas seltener sehen. Für den deutschen Wein muss auf der ganzen Welt geworben werden.