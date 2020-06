Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Ein 34-jähriger Eppelheimer, der seine sieben Jahre alte Tochter misshandelt und mehrfach geschlagen haben soll, kann auf eine Bewährungsstrafe hoffen. Das Schöffengericht des Amtsgerichts Schwetzingen stellte mit dem Einverständnis von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung dafür am Dienstag einen Strafrahmen von einem Jahr und neun Monaten bis zwei Jahren in Aussicht. Zudem soll der Mann 5000 Euro Schmerzensgeld an seine Tochter zahlen. Die wird am kommenden Dienstag, 30. Juni, mit dem Bericht des Rechtsmediziners, den Plädoyers fortgesetzt. An diesem Tag könnte auch das Urteil verkündet werden.

Vor der Beweisaufnahme wurde das am zweiten Verhandlungstag begonnene Verständigungsgespräch fortgesetzt. Der Angeklagte hatte alle Tatvorwürfe eingeräumt und so seiner Tochter eine Aussage vor Gericht erspart. Außerdem hatte er sich zur Zahlung des Schmerzensgelds bereit erklärt. Sollte er arbeitslos werden, müsste er laut der Vereinbarung zwischen den Parteien 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Außerdem soll er die Hilfe eines Psychotherapeuten in Anspruch nehmen.

Der 34-Jährige hat noch zwei weitere unterhaltspflichtige Kinder mit seiner jetzigen Lebensgefährtin. Ein Zeuge berichtete von einem Vorfall im August vergangenen Jahres. Der Angeklagte habe damals auf einem Spielplatz im Schwarzwald mit seiner Tochter in einer Netzschaukel gelegen und dabei seine Hand auf ihrem Po gehabt.

Als eine Begleiterin das unterbinden wollte, sei der Mann aggressiv geworden, berichtete der Zeuge. Er sei mit geballten Fäusten auf ihn zugekommen, habe anschließend ein Küchenmesser aus dem Rucksack geholt, damit gedroht und einer Kollegin des 25-Jährigen auf den Hinterkopf geschlagen. Anschließend sei er mit dem Mädchen davongelaufen. Die alarmierte Polizei griff Vater und Tochter wenig später in einem Linienbus auf. Die Betreuer nahmen das Mädchen wieder mit in die Wohngruppe. Die Siebenjährige habe sich entschuldigt, "dass der Papa solche Sachen macht". Und sie habe vor Männern Angst gehabt, die "alle böse sind".

Ein Polizeibeamter, der zu dem Vorfall auf dem Spielplatz gerufen worden war, erzählte von der Befragung des Mädchens. Das Kind sei unter einen Schreibtisch geflohen. Zu ihrem Vater habe es dagegen ein "entspanntes und sehr vertrautes Verhältnis" gezeigt. Eine Mitarbeiterin des Sozialdienstes des Rhein-Neckar-Kreises hatte erstmals vor zwei Jahren Kontakt mit der Familie. Das Mädchen lebte damals beim Angeklagten in Ketsch. Sie sei vom Vater geschlagen worden, habe sie im Kindergarten erzählt. Mitarbeiter des Jugendamts stellten bei einem Besuch in der Wohnung blaue Flecken im Gesicht des Kindes fest und nahmen es daraufhin in Obhut.

"Der Mann war sehr aggressiv, er hat uns bedroht", sagte die Zeugin. Später habe die Kleine erzählt: "Der Papa wollte mich von einer Brücke werfen oder vor ein Auto schubsen." Ein anderes Mal habe er ihr mit einem Schirm auf den Kopf geschlagen. Der 34-Jährige sei mit der Unterbringung seiner Tochter in einer traumapädagogischen Einrichtung einverstanden gewesen.

Ein begleiteter Umgang sei "immer schwierig gewesen". Der Angeklagte habe seiner Tochter gesagt, sie solle lügen, sonst müsse er ins Gefängnis. Ein 53-jähriger Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sagte, das Mädchen habe ständig Angst gehabt, geschlagen zu werden, "denn alle Männer machen das". Die Siebenjährige wisse, dass ihr Vater auch gegen ihre Mutter und seine neue Lebenspartnerin gewalttätig geworden sei. So habe sie viele negative Erfahrungen angesammelt, auch beim erweiterten Suizidversuch durch ihre Mutter oder bei der aggressiven Situation auf dem Spielplatz: "Das Mädchen trägt einen großen Rucksack von Risikofaktoren mit sich rum", so der Facharzt.