Von Stefan Otto

Mannheim. Den bislang sommerlichsten Juli-Abend beim Mannheimer Carstival haben der Kölner Musiker Gentleman und seine Band The Evolution erwischt. Das Wetter bot den idealen Rahmen für ihren Reggae. "Mannheim, ich freu’ mich, dass ihr gekommen seid unter diesen surrealen Umständen!", ruft Gentleman angesichts der rund 600 Fahrzeuge, die ihm auf dem Maimarktgelände gegenüberstehen. Er erinnert daran, dass die Auflagen wegen Corona vor Wochen noch strenger waren und freut sich über die Lockerungen. Die meisten der geschätzt 1800 anwesenden Fans sitzen bei geöffneten Fenstern in ihren Autos oder gruppieren sich, ans Blech gelehnt, um sie herum. Ganz vorne vor der Bühne haben 100 Gäste "Lounge Boxen" gebucht, in denen sie auf Liegestühlen unterm Sonnenschirm sitzen und nur aufstehen, um zu tanzen.

Im September wird Gentleman übrigens mindestens drei "Strandkorb-Konzerte" – zwei davon sind schon ausverkauft – spielen, die ein ganz ähnliches Feeling versprechen. Weil sie es ermöglichen, den geforderten Abstand zu wahren, könnten solche Konzerte vor Strandkörben anstatt vor Autos oder Stuhlreihen in Zukunft tatsächlich eine geeignete Alternative sein.

Aber auch im Autokino gelingt Gentleman ein sehr entspanntes Konzert. Wie könnte es auch anders sein bei ihm, der zwischendurch raucht und von Marihuana singt? Im Song "Red Town" etwa, den er als einen der ersten bringt und in dem es heißt, das Ziel sei die Abwesenheit von Stress. "Can’t Stop the Love", singt er, "Sin City" oder "Jah Ina Yuh Life", tatkräftig unterstützt von einer reduzierten fünfköpfigen Ausgabe (Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, Saxophon) seiner Band The Evolution sowie von Treesha Moore. Die Kenianerin als Backgroundsängerin zu bezeichnen, würde ihr nicht mehr gerecht. Ihre klare Stimme hat einen großen Anteil an Gentlemans Konzert.

Analog zu einem Song der irischen Rockband U2 ist dies für ihn die Stadt, "where the streets have no name", in der die Straßen keine Namen tragen. Vielleicht ein wenig zu entspannt und gleichförmig ist das Set in der ersten Phase des Konzerts, bevor Gentleman, der ja eigentlich Tilmann Otto heißt und aus Osnabrück stammt, für zwei deutsche Songs besondere Aufmerksamkeit einfordert: "Ich glaub an uns" sowie ein Loblied auf den Garten und das Gärtnern. "Blumen sind Graffiti", textet er da, "die Natur fängt an zu sprühen".

Mit "To the Top", einem seiner größten Hits in einer spritzigen Ska-Version, nimmt die Show viel an Fahrt auf. "Lass’ ma’ ’n bisschen Punkrock machen!", ruft Gentleman anschließend und macht natürlich doch keinen Punkrock. Dafür kräftigen temporeichen und tanzbaren Dancehall-Reggae mit "Ovaload" oder "Leave us Alone". Die aktuelle Single "Ahoi", Gentlemans erste deutschsprachige Single überhaupt, bietet einen weiteren Vorgeschmack auf das für September angekündigte Album "Blaue Stunde", bevor die Zugaben im Finale, "Zimbabwe", "Don’t Rock My Boat" und der "Redemption Song", ganz dem verehrten Bob Marley gewidmet sind.