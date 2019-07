Von Nicoline Pilz

Rhein-Neckar. Der Sprung in die Selbstständigkeit war nicht blauäugig, mutig war er aber schon: Wenn man seinen gut bezahlten und sicheren Job aufgibt, um im Ausland ein sogenanntes "Bed and Breakfast" zu führen, braucht es Planung genauso wie Flexibilität, Geduld, Fleiß und Abenteuerlust.

Drei junge Mannheimer haben im französischen Montbellet in Burgund ein altes Château übernommen und es für Gäste zum Wohlfühlanwesen entwickelt. Wobei die Strukturen durch die Vorbesitzer, die den jungen Deutschen wertvolle Tipps gaben, bereits vorhanden waren.

Vieles, was seitdem passiert ist, war "learning by doing", besser gesagt, "apprendre en faisant", wie es im Französischen heißt. Morgens vor sechs Uhr aufstehen, frische Croissants besorgen, davor noch Rasen und Gemüse gießen, Tomaten und Beeren fürs Gästefrühstück ernten, das hätten sich die Drei anfangs nicht unbedingt so ausgemalt, als der 32-jährige Benedikt Münch, der internationales Recht studiert hat, das Château im Internet entdeckte und das Kaufangebot abgegeben hat.

"Er hat mich gefragt, ob wir das als gemeinsames Projekt machen wollen", erzählt Frank Eiermann, 31 Jahre, Psychologe und Unternehmensberater, der in Ladenburg aufgewachsen ist. "Wir haben im November 2017 dann relativ schnell die Entscheidung getroffen, das zu machen", schildert er weiter.

Im April 2018 ging das Abenteuer los. Seine Verlobte Helena Bart, 30-jährige UX-Designerin, wollte ursprünglich erst ein Jahr später folgen. "Es war aber dann doch zu reizvoll für mich. Und es war gut, dass wir früh zu Dritt gestartet sind", sagt sie. "Das stimmt. Eine weibliche Sichtweise hat dem Unternehmen gutgetan. Zum Beispiel für die Innenausstattung des Châteaus", meint Frank Eiermann.

Dessen Grundstruktur stammt noch aus dem 15. Jahrhundert und gehörte ursprünglich zur Abtei von Cluny. Später kam es in Familienbesitz und wurde über Generationen hinweg immer wieder erweitert. Jede Menge Arbeit also für das Trio: Vier Hektar Fläche wollen gepflegt sein. Der 800 Quadratmeter große Teich musste ausgebaggert werden und Tonnen von Schlamm verließen das Gewässer, in dem sich Nutrias (Biberratten) wohlfühlen.

Mit nur wenig Erfahrung legten die Anfangsdreißiger einen Gemüsegarten an, der auf gutem Boden reichlich Erträge bringt. "Die Gäste finden es toll, wenn zur Begrüßung ein voller Gemüsekorb in der Ferienwohnung steht", schildert Helena Bart. Gerade beim Frühstück legen sich die Drei richtig ins Zeug und gehen auf die Wünsche ihrer Besucher ein. Das Sportlermüsli ist mit viel Liebe hausgemacht.

Aber nicht nur für Sportler ist die Gegend ein Traum. In der Weinbauregion gibt es fast 15 Sternerestaurants; Chardonnay mit seiner weltberühmten Rebsorte liegt nur fünf Minuten vom Château entfernt.

Wer will, kann angeln gehen oder sich am und im Pool aufhalten und Tennis spielen. Das Trio gibt seinen Gästen Tipps für Freizeitaktivitäten und Tagesausflüge. Anfangs waren sie selbst froh für die Beratung der Vorbesitzer. "Wir hatten alle nur Schulfranzösisch und mussten damit manche Hindernisse überwinden", erzählt Frank Eiermann. Ein spannendes Erlebnis sei die Stromanmeldung beim staatlichen Versorger gewesen. "Wir sind daran gescheitert und haben dann einen Anbieter mit englischsprachiger Hotline gewählt", erinnert sich der Psychologe lächelnd.

Das Interessanteste für die Drei war die Erfahrung, den Bürojob zu verlassen, um auf andere und unbekannte Weise herausgefordert zu werden. In der Zwischenzeit haben sie das Château de Mirande auf ein neues Niveau gehoben und für ihre internationalen Gäste eine familiäre Atmosphäre geschaffen, die ihnen selbst sehr wichtig ist. Sehr offen und herzlich seien sie von den Burgundern aufgenommen worden, schildern Helena Bart und Frank Eiermann.

"Sie sind sehr begeistert und interessiert an unseren persönlichen Geschichten", sagt Helena Bart. Sie selbst feiern mit ihren Gästen die französische Kultur und wollen das auch weiterhin tun. "Wir haben unser Lebenskonstrukt um das Château gebaut", sagen die Drei. Leben und arbeiten wie Gott in Frankreich ist für sie kein Traum mehr.