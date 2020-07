Rhein-Neckar. (RNZ) Eine neue Ticket-App "Tickin" der Deutschen Bahn erleichtert seit 1. Juli das Reisen in Bus und Bahn im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Kein Ticketkauf am Automaten, keine Suche nach der richtigen Tarifzone und dem günstigsten Ticket – einfach über Tickin einchecken und losfahren. Das Auschecken am Zielort erledigt die App automatisch. Der Kunde zahlt dafür den VRN eTarif, der sich aus der Luftlinien-Entfernung zwischen Start- und Zielort errechnet, so der VRN.

Gerade für Gelegenheitsnutzer sei das Angebot geeignet: "Der Kunde zahlt nur noch für die Strecke, die er tatsächlich fährt. Und das Beste: Wegen der Automatisierung muss er nicht an das Auschecken denken", sagt Maik Dreser, Vorsitzender der Regionalleitung bei DB Regio Mitte. Neben dem einfachen und bequemen Fahrscheinkauf gibt es einen weiteren Vorteil: Die Tickets werden sowohl in den Zügen als auch in den Bussen und Straßenbahnen kontaktlos kontrolliert.

Die neue App kann für Fahrten in allen Verkehrsmitteln im VRN genutzt werden. Die Reisenden zahlen pro Fahrt einen Grundpreis von 1,30 Euro plus 20 Cent pro Kilometer der Luftlinienentfernung. Das Tageslimit ist auf 12 Euro begrenzt und pro Monat werden maximal 90 Euro berechnet, egal wie oft ein Fahrgast Bus, Tram oder Bahn im VRN nutzt.

Mit der Ticket-App kann der Nutzer wählen, ob er erste oder zweite Klasse reisen möchte, ob er eine Bahncard besitzt oder eine weitere Person mitnehmen möchte. Außerdem bietet die App auch jederzeit einen Überblick über bereits erfolgte Fahrten sowie die dafür angefallenen Kosten.

Die Abrechnung erfolgt zunächst über PayPal, weitere Zahlungsmethoden werden in Kürze folgen. Alle Informationen zur neuen Mobilitäts-App gibt es im Überblick auf der Webseite www.tickin.de.

Und so funktioniert’s

1. Tickin-App in den jeweiligen App-Stores (iOS App Store oder Android Play Store) herunterladen.

2. Handynummer eingeben und den per SMS empfangenen Code übernehmen.

3. Name und E-Mail-Adresse eingeben, AGB und Zahlungsweise bestätigen.

4. Beim Einsteigen in ein öffentliches Verkehrsmittel zeigt die Startseite der App den Ausgangspunkt an.

5. Die gewünschte Reiseklasse (1. oder 2. Klasse) wählen und angeben, ob eine zweite Person mitfährt.

6. Per Swipe einfach einchecken und los geht‘s. Die Bestätigung auf dem Smartphone gilt bis zur Ankunft am Zielort als digitales Ticket. Das Auschecken am Zielort erfolgt durch die App automatisch.