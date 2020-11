Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Uwe Petzold trägt Uniform. Sein Kollege Sven Hillme kommt legerer, trägt seinen Polizeiausweis aber gut sichtbar an einem Band um den Hals. Die beiden Polizisten sind im Stadtteil Kleines Feld unterwegs, um die Bürger in Sachen Einbruchschutz zu beraten. Denn zu Beginn der dunklen Jahreszeit schlägt vielerorts wieder die Stunde der Einbrecher. Erst am Montagabend hatte die Bewohnerin eines Hauses in Ketsch zwei Männer dabei überrascht, als diese versuchten, die Gitter eines Fensters im Erdgeschoss auf der Gartenseite zu lösen. Die Täter flohen über einen Nachbargarten in Richtung des Niederfeldwegs. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenfahrzeugen nach den beiden Männern – allerdings erfolglos.

Um solchen Szenarien vorzubeugen, wollen die Ordnungshüter Aufklärungsarbeit leisten – unter anderem mit Präventionsstreifen in den Wohnvierteln. Petzold arbeitet beim Polizeirevier in Schwetzingen. Sven Hillme ist bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Heidelberg tätig. Bereits im Vorfeld der Aktion wurden in Schwetzingen Plakate mit der Aufschrift "Nachbarn passen auf" aufgestellt. Die Bürger sollen dazu animiert werden, die Polizei zu informieren, wenn sie in ihrem Umfeld, etwa auf Nachbargrundstücken, Ungewöhnliches beobachten. Zum Beispiel Menschen auf der Straße, die sich auffällig verhalten oder Autos, die dort nicht hingehören. All das können Hinweise darauf sein, dass Einbrecher vorab die Lage ausspähen.

"Guck mal, da steht ein Fenster offen", macht Petzold seinen Kollegen aufmerksam. Ein Mückenschutzgitter halte natürlich keinen Einbrecher ab und auch kein heruntergelassener Fensterrollladen, betonen die beiden Polizisten. Wenn sie auf ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss stoßen, klingeln sie zunächst einmal an der Haustür. So wie jetzt.

Die Tür geht auf – und die Frau darin erschrickt erst einmal, als sie Petzold in Uniform vor sich sieht. "Oh je, hab’ ich draußen falsch geparkt?", fragt sie kleinlaut. "Nein, alles in Ordnung", erklärt Petzold beruhigend und lächelt die Dame freundlich an. Und dann gibt er ihr einen Rat: Niemals ein Fenster gekippt lassen, wenn man das Haus verlässt. Das sei eine Einladung an Einbrecher, betont der polizeiliche Berater. Da die Frau in diesem Fall zu Hause ist, gibt es keinen Grund zur Sorge.

Bei ihren Präventionsrundgängen erleben die Ordnungshüter aber auch, dass die Fenster gekippt sind, obwohl niemand zuhause ist. Dann werfen sie Infomaterial für die Hausbesitzer in den geöffneten Fensterspalt – samt einem Gutschein für eine ausführliche, kostenlose Beratung vor Ort im eigenen Haus. "Unsere Beamten beraten nur, sie verkaufen keine Sicherheitsprodukte wie Fenstersicherungen oder Ähnliches", erklärt Petzold. Wenn sich jemand als Polizeibeamter ausgebe und etwas verkaufen wolle, sollten die Bürger daher misstrauisch werden.

Bei ihrer Präventionsarbeit klären die Polizisten nicht nur über potenzielle Einbrecher auf, sondern auch über falsche Polizeibeamte. Dass Betrüger diesen Trick anwenden, kommt immer öfter vor – auch am Telefon. So unwahrscheinlich die Geschichten manchmal klingen mögen: "Es gibt immer wieder Personen, die darauf hereinfallen", erzählt Hillme. Ein Trick ist zum Beispiel, dass Betrüger behaupten, die Betroffenen stünden auf der Liste eines gefassten Einbrechers und dass dessen Bande das Haus im Blick habe. Deshalb solle man einem Polizisten, der vorbeikommt, die Wertsachen zur Sicherung übergeben. "Es ist klar, dass die dann auf Nimmerwiedersehen verschwinden", sagt Petzold.

Man glaube es kaum, aber der Trick funktioniere nur zu oft, ergänzt Hillme. Das liege unter anderem daran, dass diese Kriminellen Profis seien und wüssten, wie sie psychologisch vorgehen müssen. "Also: Augen auf und Vorsicht vor Abzocke!", rät der polizeiliche Berater.