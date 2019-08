Die Vorsitzende des Viernheimer Tierschutzvereins, Pia Reuter, zeigt auf die Stelle, an der die mutmaßlichen Täter über die Mauer zu den Hundezwingern vordringen wollten. Dort wurden sie vom Sicherheitsdienst überrascht. Danach soll auch ein Schuss gefallen sein. Foto: Kreutzer

Von Wolf H. Goldschmitt

Viernheim. Mitarbeiter und etwa 50 "Bewohner" des Tierheims Viernheim leiden momentan unter mehr Stress als sonst. Mindestens zweimal haben Einbrecher versucht, nachts Hunde zu befreien. Dass es Tierrechtsaktivisten sein könnten, daran glaubt die Polizei nicht wirklich. Verdachtsmomente weisen in eine ganz andere Richtung.

Wer ist nun schuld daran, das zurzeit niemand ruhig schlafen kann? Zunächst meldet sich der unlängst angeheuerte Sicherheitsdienst des Tierheims gestern um 2.15 Uhr bei der Viernheimer Polizei. Es habe laut Security Schussgeräusche gegeben. Die Beamten leiten umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein - ohne Erfolg. Zur Spurensuche rund um den Tatort rückt auch die Feuerwehr aus. Sie beleuchtet mit dem Lichtmastwagen den Bereich rund um das Tierheim. Um kurz nach 5 Uhr folgt schon der nächste Alarm: Wieder werden vermeintliche Einbrecher gemeldet, wieder rückt eine Streife aus, wieder findet die Polizei nichts.

Polizei glaubt nicht, dass es Tierschützer waren

Eigentlich will das Tierheim an der Alten Mannheimer Straße nach der unruhigen Nacht gestern eine Pressekonferenz geben. Die Kriminalpolizei Heppenheim hat allerdings davon "aus ermittlungstaktischen Gründen" abgeraten. "Normalerweise legt man uns Vierbeiner vor die Türe. Aber dass jemand Tiere illegal aus den Käfigen holen will, hat es noch nie gegeben", zeigt sich eine Gassigängerin der segensreichen Einrichtung verwundert.

"Da findet man keine großen Wertgegenstände und Reichtümer, das Tierheim finanziert sich ja über den Tierschutzverein und Spenden", erklärt auch die Darmstädter Polizeisprecherin Christiane Kobus überrascht. Der Ansatz der Kripo und der Spurensicherung sei ein anderer.

"Unter den untergebrachten Hunden befinden sich auch sechs Tiere, die aus problematischen Besitzverhältnissen stammen und im Tierheim Zuflucht gefunden haben", sagt sie weiter. Daher könnte es sich bei den Einbrechern vielleicht um Menschen handeln, denen die Tiere abgenommen wurden.

Und tatsächlich befinden sich vor Ort gerade sechs beschlagnahmte Vierbeiner aus miserabler Haltung im Ausland. Möglicherweise wollen deren ehemalige Besitzer sie mit Gewalt zurückholen. Da die Schutzhunde im Käfig gehalten werden und ihr Revier gegen Fremde verteidigen würden, haben Tierheimbeschäftigte einen Verdacht: Es kommen nur Einbrecher in Frage, die schon einmal mit den Tieren zu tun hatten. Sie sind jetzt in Zweierboxen untergebracht und gehören zum Projekt "Start ins neue Leben". Sie haben in Viernheim zur Pflege und zum Trainieren eine Zuflucht gefunden - und entwickeln sich gut.

Die Hunde im Projekt, die oft über Monate im Zwinger ohne jegliche Sozialkontakte saßen, blühen in der Regel nach ihrem Training regelrecht auf und nehmen völlig sozialisiert am Leben teil. Um künftig auf Nummer Sicher zu gehen, wird das Viernheimer Tierheim in den kommenden Wochen rund um die Uhr bewacht. Die Ermittlungen leitet derweil die Kriminalpolizei Heppenheim.