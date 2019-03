Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Ein bisschen Mut braucht man schon, um Musiker einzuladen, die derart stimmgewaltig und bühnenpräsent sind, dass jedem Angst und Bange werden muss, daneben überhaupt noch bestehen zu können. Der Mannheimer Gitarrist und Sänger Stephan Ullmann hat sich getraut - und der Erfolg hat ihm recht gegeben: Das Unplugged-Konzert im Rokokotheater, bei dem unter anderem Ex-No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska und der Popstar Laith Al-Deen sowie ein achtköpfiges Streicherensemble auftraten, begeisterte die Zuschauer.

Stephan Ullmann ist ein gefragter Tour- und Studiomusiker, der regelmäßig bei den "Tuesday Nights" in der Alten Wollfabrik auftritt. Von dort war der Schritt ins Rokokotheater nicht weit, insbesondere weil Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl - selbst Konzertbesucher und Freizeit-Gitarrist - den Mannheimer Musiker zu diesem Schritt motiviert hatte.

Wichtig waren Ullmann vor allem die Gäste. Lucy Diakovska, die bei den "No Angels" sang und ein erfahrener Musical-Profi ist, reiste aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia an. Mit ihr verbindet Ullmann viel: Gemeinsam produzierten sie das Stück "The Other Side" sowie den Titelsong für die deutschsprachige Version des Kinofilms "Zwei Brüder". Diakovskas Temperament ist beneidenswert, genau wie ihre große Stimme. Man hätte sich noch mehr von ihr gewünscht, aber nach drei Stunden war das Programm ohnehin ausgereizt.

Laith Al-Deen, der zu den festen Größen des deutschsprachigen Pop zählt, hatte zunächst einen Hänger. Ihm fiel der Einstieg zu seinem ersten Song, dem Klassiker "Bilder von Dir", nicht ein. Aber dann entwickelte sich eben dieses Stück zu einem von mehreren Gänsehaut-Momenten an diesem Abend. Nachdem Stephan Ullmann als Opener auf Laith Al-Deens letzten Tourneen dabei gewesen war, beschloss der Mannheimer, den prominenten Musiker-Kollegen nach Schwetzingen einzuladen. Stephan Ullmann hält Laith Al-Deen ohnehin für "einen der besten deutschen Sänger."

In Sachen gepflegte Popmusik ist Al-Deen seit Jahren die Nummer eins. Der engagierte Mannheimer, der längst in Brühl zuhause ist, kam bei dem Konzert sympathisch und authentisch rüber. Für einen Song holte Ullmann sogar seine Tochter Romy auf die Bühne, und später auch Sängerin Deborah Lee. An den Keyboards stand mit Markus Zimmermann ein in Schwetzingen gern gesehener Stammgast. Mit den beiden hat Ullmann gerade die Formation "One Voice Down" gegründet. Am Schlagzeug wirkte Ralf Gustke, den Bass spielte Holger "Zorno" Kalenda, die Violine Chris Herzberger und die Gitarre Stefan Kahne. Das Streicherensemble unter der Leitung von Klaus Marquardt fühlte sich ganz offensichtlich gut integriert.

Das Unplugged-Konzert blieb unplugged bis kurz vor Schluss, als Ullmann als Zugabe "Purple Rain" von Prince anstimmte und für das Gitarrensolo von der akustischen zur E-Gitarre wechselte - und damit den Höhepunkt des Abends schuf. Prince sei nicht wirklich sein Musikstil, sagte Ullmann. Aber was er dann zeigte klang so, als sollte er diesen Punkt vielleicht doch noch einmal überdenken.