Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Keine zwei Wochen mehr bis zur Bundestagswahl: Die Spannung und auch die Anspannung steigen. Nicht nur bei den Kandidaten und Parteien, auch in den Kommunen, die für die Stimmauszählung verantwortlich sind. Die Vorbereitungen sind längst abgeschlossen, seit geraumer Zeit gehen bereits die Stimmzettel der Briefwähler ein.

Im Rhein-Neckar-Kreis laufen die Fäden im Landratsamt zusammen. Hier wird der Wahlkreis 277 Rhein-Neckar betreut, in dem 34 der 54 Städte und Gemeinden des Landkreises zusammengefasst sind. Weitere Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises gehören zu den Wahlkreisen 274 Heidelberg (Zuständigkeit: Wahlleiter der Stadt Heidelberg) und 278 Bruchsal-Schwetzingen (Zuständigkeit Kreiswahlleiter beim Landratsamt Karlsruhe). Welche Städte und Gemeinden gehören zu welchem Wahlkreis? Wen schicken die Parteien ins Rennen? Wie sah das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 in den einzelnen Wahlkreisen aus? Wer holte jeweils das Direktmandat? Wer zog über ein Zweitmandat in den Bundestag ein? Nachfolgend ein Überblick:

Die Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises finden sich in den Wahlkreisen 277 Rhein-Neckar, 274 Heidelberg und 278 Bruchsal-Schwetzingen wieder. Grafik: Landratsamt

Die Wahlkreise

Die 54 Kommunen des Landkreises sind bei der Bundestagswahl über drei Wahlkreise verteilt. Zu den einzelnen Wahlkreisen gehören folgende Städte und Gemeinden:

> Wahlkreis 277 Rhein-Neckar: Angelbachtal, Bammental, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helm- stadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, Rauenberg, Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld und Zuzenhausen.

> Wahlkreis274 Heidelberg: Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim und Weinheim. Zum Wahlkreis gehört außerdem der Stadtkreis Heidelberg.

> Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen: Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen und Schwetzingen. Dazu gehören außerdem vom Landkreis Karlsruhe die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher und Waghäusel.

Die Direktkandidaten

Folgende Direktkandidaten treten für ihre Parteien in den drei Wahlkreisen an:

> Wahlkreis 277 Rhein-Neckar: Moritz Oppelt (CDU), Jürgen Kretz (Grüne), Lars Castellucci (SPD), Jens Brandenburg (FDP), Domenic Arnold (Freie Wähler), Ecevit Emre (Die Linke), Michael Dietz (Die Basis), Stefan Holzmann (AfD) und Daniel Robert Schmitt (Einzelbewerber).

> Wahlkreis 274 Heidelberg: Alexander Föhr (CDU), Franziska Brantner (Grüne), Elisabeth Krämer (SPD), Dennis Nusser (FDP), Zara Kızıltas (Die Linke), Daniel Brenzel (Freie Wähler), Malte Kaufmann (AfD), Franziskus Schmitz (Die Partei), Wasilios Vlachopoulos (Die Humanisten), Verena Willaredt (Volt), Bernhard Schweigert (MLPD), Ulrich Becker (Die Basis) und Friederike Benjes (Klimaliste BW).

> Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen: Olav Gutting (CDU), Nicole-Annette Heger (Grüne), Nezaket Yildirim (SPD), Christopher Gohl (FDP), Alena Schmitt (Die Linke), Ruth Rickersfeld (AfD), Alexander Geyer (Freie Wähler), Gerd Wolf (Die Partei), Jonas Fritsch (Einzelbewerber) und Frank Theis (Die Basis).

Ergebnisse der Bundestagswahl 2017:

Bei den Zweitstimmen erzielten die im Bundestag vertretenen Parteien bei der Bundestagswahl 2017 in den Wahlkreisen folgende Ergebnisse (in Klammer die Differenz zur Bundestagswahl 2013):

> Wahlkreis 277 Rhein-Neckar: CDU 33,5 Prozent der abgegebenen Stimmen (minus 10,3 Prozent), SPD 18,4 (minus 3,8), Grüne 11,4 (plus 1,9), FDP 12,2 (plus 5,8), AfD 13,5 (plus 7,5) und Die Linke 6,3 (plus 1,5).

> Wahlkreis 274 Heidelberg: CDU 29,9 (minus 7,6 Prozent), SPD 18,4 (minus 4,9), Grüne 17,1 (plus 2,4), FDP 12,7 (plus 5,7), AfD 9,5 (plus 3,3) und Die Linke 8,3 (plus 2,7).

> Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen: CDU 34,8 Prozent der abgegebenen Stimmen (minus 11,8 Prozent), SPD 17,4 (minus 4,2), Grüne 10,2 (plus 2,0), FDP 11,9 (plus 6,2), AfD 14,9 (plus 8,8) und Die Linke 5,7 (plus 1,2).

Die Abgeordneten im Bundestag

Zu Beginn der Legislaturperiode saßen über Direktmandate und Zweitmandate aus den drei Wahlkreisen insgesamt acht Abgeordnete im Bundestag. Ein Überblick:

> Wahlkreis 277 Rhein-Neckar: Das Direktmandat holte Stephan Harbarth (CDU) mit 37,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Über die Landesliste schafften Lars Castellucci (SPD) und Jens Brandenburg (FDP) den Sprung in den Bundestag. Castellucci holte als Zweitplatzierter 23,9 Prozent. Christdemokrat Stephan Harbarth hat das Parlament am 30. November 2018 verlassen, für ihn rückte Nina Warken nach.

> Wahlkreis 274 Heidelberg: Das Direktmandat holte Karl A. Lamers (CDU)) mit 32,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Über die Landesliste kamen Lothar Binding (SPD) und Franziska Brantner (Grüne) in den Bundestag. Binding hatte als Zweitplatzierter 26,0 Prozent der Erststimmen geholt. Karl A. Lamers und Lothar Binding treten nicht mehr an.

> Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen: Das Direktmandat holte Olav Gutting mit 41,5 Prozent der abgegebenen Erststimmen. Über die Landesliste schaffte es Danyal Bayaz (Grüne) in den Bundestag. Bayaz ist am 28. Mai 2021 aus dem Bundestag ausgeschieden. Der Grüne ist jetzt Finanzminister in Baden-Württemberg.