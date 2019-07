Mannheim. (pol/mare) Der Polizei ist ein länderübergreifender Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, wurden am Mittwochnachmittag mehrere mutmaßliche Dealer aus Mannheim, Ludwigshafen und dem Rhein-Neckar-Kreis festgenommen.

Der Fang war enorm: 630 Ecstasy-Tabletten, 480 Gramm Amphetamin, 370 Gramm Haschisch/Marihuana sowie rund 11.000 Euro Dealgeld wurden bei Hausdurchsuchungen in Edingen-Neckarhausen und Ludwigshafen sichergestellt. In der Wohnung in Ludwigshafen fanden die Beamten zudem in einem Tresor zwei Langwaffen mit Munition.

Die beiden Verhafteten im Alter von 30 und 36 Jahren sollen seit Anfang des Jahres 2019 in Mannheim und Ludwigshafen einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben. Ihnen kam die Polizei laut eigener Aussage durch langwierige Ermittlungen auf die Spur.

Vor dem Amtsgericht Mannheim erwirkte die Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die beiden Männer. Sie wurden umgehend in ein Gefängnis gebracht.