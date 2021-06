Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Als Reiner Jung 2002 zur Bäko Süd-West nach Edingen-Neckarhausen kam, waren die wirtschaftlichen Verhältnisse der Bäcker- und Konditorengenossenschaft schwierig. Das neue Vorstandsmitglied krempelte die Ärmel hoch, erhöhte die Eigenkapitalquote von 40 auf aktuell 69,2 Prozent – ein Rekordwert in der 114-jährigen Geschichte der Genossenschaft – und stabilisierte die Ertragslage.

Bis 2008 war der Diplom-Kaufmann Vorstandsmitglied der Bäko Süd-West, ab 2009 ihr Vorstandsvorsitzender. Nach knapp zwei Jahrzehnten geht Jung zum 30. Juni in den Ruhestand. Der harte Restrukturierungsprozess, der die Schließung der Standorte Kaiserslautern und Weiterstadt sowie einen Abbau der Belegschaft von 303 auf 177 Mitarbeiter mit sich brachte, zahlte sich aus. Jung, so heißt es, habe die Bäko Süd-West vor dem Konkurs gerettet.

Dabei ist der Markt nicht einfacher geworden. "Die Anzahl der Kunden hat sich verringert – es gibt weniger Bäckereien als früher", sagt Jung im Gespräch mit der RNZ. Heute habe man vom Kleinstbetrieb eine Spreizung bis hin zum großen Filialisten mit 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. "Die stellen uns natürlich vor ganz andere Anforderungen. Logistisch und auch preislich."

Der Strukturwandel im Bäcker- und Konditorenhandwerk sei für die vergangenen Jahre bestimmend gewesen. Organisatorische Abläufe mussten verändert, der IT-Einsatz neu aufgestellt werden. Von jedem einzelnen Artikel – das Sortiment umfasst 16.000 Produkte für Bäcker und Konditoren, inklusive Saisonartikel – wurden die Maße erfasst, um Touren durchs Lager vorab elektronisch festlegen zu können.

Der Fuhrpark wurde erneuert und umfangreiche Baumaßnahmen getätigt. 2020 investierte die Bäko 300.000 Euro für eine Solaranlage. "Wir brauchen den Strom selbst für unsere großen Kühlhäuser". Die Bäko Süd-West ist die einzige Genossenschaft, die von einem hauptamtlichen Vorstand geführt wird. Das wird so bleiben, doch teilt sich die Verantwortung auf die beiden Nachfolger Jochen Früauff, zuständig für Finanzen und Logistik, sowie auf den Warenspezialisten Torsten Reimund (Beschaffung) auf. Den bisherigen Prokuristen Reimund, Spross einer alten Bäckerdynastie, bestellte der Aufsichtsrat zum 1. Juli zum Vorstand. "Er ist im Backtrog groß geworden", scherzt Jung.

Von der Corona-Pandemie blieb auch die Bäko Süd-West nicht verschont. "Es hat uns schlimm getroffen", sagt Jung. Das Unternehmen verlor 8,8 Millionen Euro Umsatz und musste Kurzarbeit anmelden. Aus der ist die Firma auch noch nicht heraus: "Unseren Umsatz vor Corona haben wir noch nicht erreicht." Und auch in diesem Jahr wird die große Hausmesse, ein Aushängeschild des Unternehmens, erneut nicht stattfinden können. Dabei haben sich die Ansprüche der Kunden während der Pandemie nicht verändert. "Der Zeitaufwand blieb gleich, aber die Mengen wurden weniger", sagt Jung.

Der Belegschaft zollt er hohen Respekt: "Chapeau, wie sie mitgezogen und in dieser schwierigen Situation toll unterstützt hat." Ländliche Betriebe, so erklärt der scheidende Vorstandsvorsitzende, hätten während der Pandemie zulegen können, wogegen gastronomieartige Firmen verloren haben. Generell, so schildert Jung, gehe der Trend zu Großbäckereien und zu Filialisten. Allein zwischen 2010 und 2016 sank die Anzahl der Bäckereibetriebe von 14.600 auf 11.700, während die Zahl der Filialen im selben Zeitraum von 30.000 auf 35.000 stieg.

Jung, 1958 im hessischen Pohl-Göns geboren, scheut kein offenes Wort. Das wurde deutlich, als er von den Plänen der Doppelgemeinde erfuhr, die gegenüberliegende Wiese zu bebauen. Die Sorgen vor möglichen negativen Auswirkungen sind auch nach mehreren Gesprächen mit der Verwaltung nicht verschwunden. Darum werden sich dann Jochen Früauff und Torsten Reimund kümmern müssen.

Jung will im Ruhestand mit seiner langjährigen Lebensgefährtin reisen, damit zu den bisher 78 besuchten Ländern noch ein paar dazukommen. Und er ist geschichtlich interessiert: "Ich will noch mal studieren", sagt er. Nicht zuletzt habe er vor sechs Jahren den Jagdschein gemacht.