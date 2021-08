Es war im Jahr 1547: Stolz zeigen die Eberbacher heute an einer Hotelfront, dass die Heidelberger Universität zur Pestzeit in der Stadt einquartiert war. Foto: Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach/Heidelberg. Lange wütete die Pest im 16. Jahrhundert in Heidelberg. Da war an der Universität kein ordentliches Studium mehr möglich. Wegen der reinen Luft des Odenwaldes ergriffen Studiosi und Professoren der Ruperto Carola die Flucht neckaraufwärts. Wahrscheinlich insgesamt fünf Mal wurde die Universität nach Eberbach umquartiert. Die Stadt war pestfrei. Der erste Aufenthalt in Eberbach wird 1501 zugeschrieben. Es folgten Verlagerungen 1519 und 1528 sowie 1547. Die letzte verbriefte Verlegung ist auf 1555 datiert.

Es gibt eine sehr ausführliche Beschreibung des Aufenthaltes von 1547, aufgezeichnet in Latein vom damaligen Dekan Johannes Geiselbach und inzwischen übersetzt von einem Oberstudienrat des Eberbacher Gymnasiums. So sind auch all die Spannungen zwischen den Einheimischen und den Studenten haarklein nachzulesen. Bei den anderen Aufenthalten ist es wohl nicht anders zugegangen.

Kurfürst Friedrich II., der Weise, hatte seine kurpfälzischen Untertanen zur Aufnahme gedrängt. Zwischen den vier Stadttürmen am Neckarknick waren recht viele Häuser leergestanden. Das "fand der Rat der Hohen Schule für gut". Die sturen Odenwälder taten jedoch nur freundlich.

Aus Angst vor Ansteckungen wehrten sich Bürgermeister und Stadtrat. Auch "der Studenten Wesen" gab allen Anlass, sich der Einquartierung zu widersetzen. Ein "nachdrückliches Schreiben" der Räte des Fürsten an den kurfürstlichen Statthalter in Eberbach, den Keller (Schultheiß) und den Stadtrat ließ den Widerstand schwinden, zumindest offiziell.

Am 14. Juli 1547 konnte der Rektor der "Ruperto Carola" loslegen. Man brach sofort nach Eberbach auf, per Schiff auf dem Neckar. Niemand "Unreins oder Befleckts" durfte mit auf die Fahrt. Vier Tage später und rund 30 Kilometer flussaufwärts waren alle in ihrem Ausweichquartier angekommen. "In alter Abneigung gegen die Studenten der Wissenschaft" hatten die Einwohner die leerstehenden Häuser besetzt.

Historische Aufnahme: Hier wohnten Dekan und Studenten, hier war auch die Mensa. Repro: Hofmeyer

Was noch an wenigen geeigneten Wohnungen zu haben war, kostete "völlig ungerechtfertigte Mieten". Eine "Frau adliger Herkunft" verlangte für den Aufenthalt des Dekans 100 Gulden, für Wohnungen der Studenten quetschte sie 80 Gulden Jahresmiete heraus.

Im gleichen Anwesen war auch die Mensa untergebracht, der "öffentliche Tisch". Selbst die Dinge des täglichen Lebens verkauften die Eberbacher teuer. Getreide und Brennholz sowie den für das Studium offenbar notwendigen Wein gab es nur zu Wucherpreisen. Schließlich schaffte die Universität alles aus Heidelberg heran, außer Fleisch und Fisch.

Einmal wurde Eberbach in besonderen Schrecken versetzt. War doch der "ehrenwerte und gebildete Student Johannes Angelus aus Weyßenburg" einmal nach Heidelberg gereist und hatte die Pest mitgebracht.

Der Eberbacher Keller erließ eine Ausgangssperre und steckte den Studenten in Quarantäne; der Weißenburger starb. Im Oktober 1547 schienen die Eberbacher die rauflustigen und teils bewaffneten studentischen Horden los zu sein, die Studiosi von der Gastunfreundlichkeit erlöst zu werden: Auf den Martinstag, 11. November, war die Rückreise angesetzt. Aber die Studenten fuhren nicht ab. Am 27. Dezember haben sie offenbar kräftig gefeiert. Es kam zu einem "langen und heftigen Zusammenstoß" zwischen Bürgern und einigen Studenten. Ein Eberbacher wurde beim Raufhandel nicht unerheblich "an einer gefährlichen Stelle" verletzt, ein Student wurde ebenfalls blessiert.

Zwei Studenten wurden vor den kurfürstlichen Beauftragten gezerrt und ohne großes Federlesen ins Gefängnis gesteckt. Doch das verstieß gegen das Universitätsprivileg einer eigenen Gerichtsbarkeit. Daher wurden die Studenten sogleich wieder aus der Haft entlassen.

Die Spannung zwischen den ehrenwerten Bürgern und den gehassten Akademikern hielt immerhin noch bis Lätare 1548, dem 11. März. Dann zog die Universität endlich wieder zurück nach Heidelberg. Eberbach atmete auf. Der Atem stockte 1555 wieder. Da wurde der kleine Ort noch einmal Universitätsstadt im Odenwald, für ein Jahr lang.