Hockenheim. (RNZ) Zum Auftakt der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft (DTM) auf dem Hockenheimring vom 3. bis 5. Mai gelten ab Freitag, 3. Mai, folgende Straßenregelungen: Die Continentalstraße sowie die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Höhe Einfahrt P 2 wird ab Freitag, 3. Mai, 8 Uhr, gesperrt.

Ab Samstag ist dann auch der Nordring zwischen Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Hardtstraße und Schwetzinger Straße für den öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr befahrbar. Die Strecke ist während der Sperrung nur für Besucher des Auftaktrennens zum und vom Parkplatz P 2 erlaubt.

Außerdem wird in der Waldstraße zwischen der Heidelberger Straße und Continentalstraße den gesamten Samstag und Sonntag ein absolutes Halte- und Parkverbot notwendig. Damit soll ein Stau bei der An- und Abreise vermieden werden. Je nach Bedarf wird Samstag und Sonntag für den An- und Abfahrtsverkehr in der Reilinger Straße zwischen Hubäckerring und L 723 eine Einbahnstraße eingerichtet.

Während der DTM werden die Parkplätze P 1, P 2 und P 6 zum Parken für die Veranstaltungsbesucher freigegeben. Für das Camping sind die Plätze C 2, C 3 und C 4 geöffnet. Von diesen Verkehrsregelungsmaßnahmen ist auch die Buslinie der BRN von Speyer nach Heidelberg betroffen. Dort kann es am Samstag und am Sonntag zu erheblichen Verzögerungen kommen.

Außerdem gilt - wie immer bei Großveranstaltungen - in den üblichen Straßen rund um den Hockenheimring ein Halte- und Parkverbot. Dort dürfen dann nur Bewohner mit entsprechendem Parkausweis halten und parken. Diese Ausweise können im Bürgerbüro des Rathauses Hockenheim zu den regulären Öffnungszeiten abgeholt werden.