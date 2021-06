Von Paul Pflästerer

Mannheim. Nach einem Treffen mit Michael Grötsch, dem Mannheimer Wirtschaftsbürgermeister, ist der Chef des Kreisbauernverbands, Wolfgang Guckert, frustriert. Am Donnerstag saßen die Landwirte mit dem Dezernenten zusammen, um über die drohende Schließung des Regio-Schlachthofs in Mannheim, des ehemals städtischen Fleischversorgungszentrums, zu sprechen. Ein gutes Ergebnis für die Bauern gab es nicht.

Guckert kann nicht fassen, dass sich die Stadt Mannheim in der Angelegenheit um den insolventen Schlachtbetrieb "aus der Verantwortung zieht." "Es tut uns leid, dass wir Ihnen nicht helfen können", sei ihnen von Grötsch mitgeteilt worden. "Damit macht es sich die Stadt zu einfach, denn eine Fleischversorgung gehört zu einer Region von dieser Größe einfach dazu", sagt Guckert, der auf seinem Hof in Mannheim-Sandhofen Schweine hält, im Regio-Schlachthof schlachten lässt und direktvermarktet.

Guckert hat kein Verständnis für Grötschs Aussagen, denn er befürchtet einen Engpass: "Wir erleben es gerade mit den Baustoffen, so was kann auch mit Fleisch und Wurstwaren passieren. Das lässt sich vermeiden, indem wir weiterhin regional produzieren und verarbeiten." Ihren Schweinen wollen er und seine Kollegen längere Transportwege (der nächste Schlachthof ist im 120 Kilometer entfernten Schefflenz) ohnehin nicht zumuten. Doch womöglich bleibt ihnen bald keine Alternative mehr, wenn in Mannheim tatsächlich ab Ende Juni nicht mehr geschlachtet wird. Von den wirtschaftlichen Folgen für die Bauern ganz zu schweigen. Und alles unter der Voraussetzung, dass die anderen Schlachthöfe überhaupt Kapazitäten haben, weitere Tiere zu verarbeiten. Die Infrastruktur droht laut Aussagen des Bauernverbandsvorsitzenden zusammenzubrechen.

Deutschlandweit sind Transportwege zu den Schlachthöfen in den vergangenen Jahrzehnten immer länger geworden. Der Grund: Die kleineren Schlachthöfe sind nahezu ausgestorben. Allein zwischen 2006 und 2016 reduzierte sich die Anzahl der Betriebsstätten von 12 823 auf 8665. Industrielle Schlachtereien wachsen hingegen. Durch die im Jahr 2009 in Kraft getretenen EU-Vorgaben für Schlachtbetriebe haben auch viele Fleischereien die eigene Schlachtung eingestellt.

In eine ganz andere Richtung entwickelt sich dagegen das Konsumverhalten der Menschen: Immer mehr Verbraucher möchten vor dem Kauf wissen, wie die Tiere gehalten, transportiert und schließlich getötet werden. Die Nachfrage nach mehr Tierwohl steigt also. Und trotzdem scheint sich die Schlacht-Infrastruktur, auf die regionale Betriebe angewiesen sind, zu verschlechtern. Auch auf RNZ-Anfrage gibt es von der Pressestelle der Stadt Mannheim keine Informationen zu möglichen Perspektiven, die man den Landwirten geben könnte. Zu einem Streitpunkt, den gestiegenen Kosten der Fleischbeschaugebühren, teilt ein Sprecher mit: "Das Dezernat hat keinen Einfluss auf die Kalkulation der Fleischbeschaugebühren. Diese werden final vom Gemeinderat der Stadt Mannheim beschlossen."

Schließt der Schlachthof, seien gleich drei Landkreise betroffen, sagt Guckert: "Betriebe von der Hessischen Bergstraße, aus der Vorderpfalz und dem Rhein-Neckar-Raum liefern in Mannheim an. Ich finde, die Landräte gehören in dieser Angelegenheit mit an den Tisch."

Update: Freitag, 11. Juni 2021, 19.17 Uhr

Bauern fordern Rettung des Mannheimer Regio Schlachthofs

Von Carsten Blaue

Edingen-Neckarhausen. Landwirt Holger Koch aus Edingen-Neckarhausen hatte zum Gespräch eingeladen, noch bevor die jüngsten Ermittlungen gegen den Mannheimer Regio-Schlachthof wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz bekannt wurden.

Hätten Koch und seine Kollegen zuvor davon gewusst, wäre ihre Meinung aber sicher auch nicht anders ausgefallen: Die Schweinehalter fordern die Rettung des Schlachtbetriebs, der von Insolvenz bedroht ist. Mindestens verlangen sie, dass dieser bis Ende 2023 offen bleibt. So lange laufe in Mannheim der Mietvertrag.

Die Bauern fürchten um die regionale Direktvermarktung ihrer Fleisch- und Wurstwaren und letztlich auch um ihre Schweinehaltungen, wenn sie die Tiere nicht in der näheren Umgebung geschlachtet bekommen.

"Zu einer Metropolregion mit zwei Millionen Einwohnern gehört eine Schlachtstätte", unterstreicht Wolfgang Guckert aus Mannheim-Sandhofen. Er ist auch Vorsitzender des Kreisbauernverbands und hat gehört, dass am 30. Juni in Mannheim dicht gemacht werden soll. "Das trifft uns hart", sagt er. Die Regionalität der Produkte und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung sollte gewahrt bleiben, unterstreicht er.

Sie protestieren gegen das drohende Aus des Mannheimer Regio-Schlachthofs (v. l.): die Landwirte Peter Beisel aus Heidelberg-Wieblingen, Helmut Koch aus Edingen-Neckarhausen, Manfred Sommer aus Dielheim, Hartmut Erny aus Mannheim-Friedrichsfeld, Holger Koch aus Edingen-Neckarhausen und Wolfgang Guckert aus Mannheim-Sandhofen. Foto: Kreutzer

Guckert lässt jährlich rund 200 Schweine in Mannheim schlachten, bei Holger Koch sind es 250, bei Helmut Koch rund 100. Peter Beisel aus Heidelberg-Wieblingen transportiert pro Jahr sogar 1000 Mastschweine zum Regio-Schlachthof, Manfred Sommer aus Dielheim 1200, wobei er auch regionale Metzger beliefert. Sommer sagt: "Nach dem Skandal bei Tönnies hieß es doch noch, die regionale Erzeugung müsse man fördern. Mannheim ist die letzte Schlachtstätte in der ganzen Umgebung." Und das Personal arbeite hier mit ordentlichen Verträgen. Rund 200 Landwirte auch aus den Nachbarbundesländern würden im Regio-Schlachthof abliefern und seien ebenso Betroffene wie hiesige Metzger und am Ende der Verbraucher.

Dann die Dimensionen: Während das Unternehmen Tönnies 30.000 Schweine täglich schlachte, seien es in Mannheim 3000 in der Woche. "Hier ist technisch alles auf dem neuesten Stand", betont Guckert. "Da gibt es schlechtere Standorte." Und den Tierschützern, die immer wieder das Ende des Regio-Schlachthofs fordern, gibt der Kreisbauernchef zu bedenken: "Wenn hier zugemacht wird, dann wird trotzdem kein einziges Schwein weniger geschlachtet." Sondern eben nur woanders. Aber wo?

"Für uns gibt es eigentlich keine Alternative", sagt Wolfgang Koch. Crailsheim vielleicht. Oder gar Ulm. Jedoch seien hier wie überall sonst die Kapazitäten begrenzt. Und: "Da kommen Sie auf 600 Kilometer mehr pro Woche und Betrieb, und Sie haben pro Schwein bis zu sechs Euro höhere Transportkosten", so Koch. Sommer ergänzt: "Im Moment können wir selbst anliefern". Bei weiteren Transportwegen sei man auf einen Spediteur angewiesen. "Und der kommt sicherlich nicht wegen 30 Schweinen zu mir", wirft Beisel ein. Abgesehen davon seien die Kosten doch heute schon so hoch. Alleine die Schlacht- und die Fleischbeschaugebühr seien teurer als anderswo.

Letztere ist laut Guckert neben Kundenschwund ein Grund für die finanzielle Schieflage in Mannheim. So soll die städtische Fleischbeschaugebühr von drei auf 4,48 Euro pro Tier angehoben worden sein. Die Landwirte verwahren sich dagegen, hier finanziell in die Bresche zu springen, um ihren Teil zur Rettung des Schlachthofs beizutragen. "Noch mehr können wir nicht tragen", sagen Guckert und Sommer. Vielmehr sehen sie die Stadt Mannheim in der Pflicht.

Diese hatte den Schlachthof 2017 aufgegeben, und ein Konsortium aus vier fleischverarbeitenden Unternehmen übernahm den Betrieb. "Seitdem zahlt die Stadt keine Zuschüsse mehr. Aber eine Kalkulation, wie sich die Gebühren zusammensetzen, hat sie bislang nicht vorgelegt", kritisiert Guckert. Stadt und Betreibergesellschaft müssten jetzt eine Lösung suchen, um den Schlachthof zu retten. Sommer ergänzt: "Die Betreibergesellschaft braucht von der Stadt Sicherheiten." Mannheim müsse den Schlachthof einfach wollen, so Helmut Koch.

Das hätte Guckert als Bauernverbandsvertreter gerne längst Bürgermeister Michael Grötsch persönlich gesagt. Doch dieser habe Terminanfragen auf die lange Bank geschoben: "Bis wir gesagt haben, dass wir an die Presse gehen. Da kam vorhin auf dem Weg hierher der Anruf."

Man trifft sich an diesem Donnerstag. Dann wird Guckert dem Dezernenten vor Augen führen, was es für die Landwirte bedeuten würde, wenn es den Schlachthof nicht mehr gäbe. "Dann können wir uns die Verarbeitung der Schlachtwaren sparen. Wir brauchen frisches Fleisch und warmes Blut für die Blutwurst", sagt Guckert. "Die Direktvermarktung wird dann komplett in Frage gestellt."

Angesprochen darauf, ob die Landwirte das Schlachten künftig nicht gemeinsam selbst in die Hand nehmen könnten, reagiert die Runde eher zurückhaltend. Sollten die Bauern bis Ende 2023 anliefern können, so hätten sie gut zwei Jahre Zeit gewonnen, um auch in diese Richtung zu denken.

Doch ein Schlachthaus bedarf langer Genehmigungsprozesse und ist nicht mal so nebenbei hingestellt. So bleibt momentan die Ungewissheit, wie es weitergeht.