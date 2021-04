Reilingen. (stek) Nach langer Suche hat die Gemeindeverwaltung nun einen Partner gefunden, um in Reilingen den kostenlosen Corona-Bürgertest anbieten zu können. Die Firma Lichtfeld aus Hockenheim hat auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen ein Testzentrum nach dem Drive-in-Prinzip errichtet, das seit Dienstag in Betrieb ist. Die Teststraße ist zunächst nur einmal pro Woche geöffnet, und zwar jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr. Die Firma Lichtfeld ist spezialisiert auf die Vermittlung von medizinischem Fachpersonal und betreibt bereits ein Drive-in-Testzentrum in Hockenheim.

Wer sich testen lassen will, muss auf der Internetseite des Unternehmens eine Einwilligungserklärung herunterladen, ausfüllen und unterschrieben mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Testpersonen müssen aber einen gültigen Ausweis vorzeigen. Die Testung erfolgt im Auto. Nach dem Abstrich wird das Ergebnis per E-Mail versendet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, vor Ort zu warten und ein entsprechendes Papier zu bekommen.

Info: Weitere Infos gibt es unter https://lichtfeld.com/coronatest.html