In diesem Jahr hat einfach alles gepasst: Bei der 34. Brühler Kerwe waren die Straßen rund um den Messplatz gefüllt, das Wetter spielte mit, und viele Familien hatten ihren Spaß mit Fahrgeschäften und Leckereien an der frischen Luft. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Brühl. Schöner hätte es nicht sein können: Die Sonne strahlte vom Himmel, und auf dem Messplatz wimmelte es nur so von überaus gut gelaunten Menschen. Kerwezeit in der Hufeisengemeinde ist eine besondere Zeit. "Ein langes Wochenende, in dem das Herz der Gemeinde auf der Straße schlägt", sagte Kerweborscht und Bürgermeister Ralf Göck.

Vereine und viele weitere Ständebetreiber sorgten drei Tage lang für viel Unterhaltung und leckeres Essen. Der neunjährige Lucas zeigte sich begeistert. Sein Vorhaben auf der Kerwe war klar umrissen, nämlich "so viel Spaß mit meinem Bruder zu haben, wie nur möglich". Dieses Ziel hatten über das Wochenende Tausende Besucher, die sich auf dem Messplatz tummelten.

Doch bevor der vergnügliche Kerwe-Reigen richtig losging, stand das Zeremoniell an. Nachdem das Kerwebrautpaar Renate und Herbey Mehner die Kerwe - symbolisiert durch einen Kuchen - im Vorgarten ausgegraben hatte, ging es gemeinsam mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, den Kerweborschte, Kindern aus dem Waldkindergarten und dem Hort der Jahnschule sowie den Salutschützen der Sportgemeinde auf den großen Zug zur Messplatzbühne. Dort angekommen, übergab Owwerkerweborschtin Almut Hundhausen-Hübsch an ihren Nachfolger Hans Zelt, der für die SPD im Brühler Gemeinderat sitzt.

Es ist ein kleines Ereignis, das aber dieses Jahr den Wandel der Zeit offenbarte. Denn eigentlich steht in den ungeschriebenen Kerweborscht-Statuten, dass aktive Gemeinderatsmitglieder nicht Owwerkerweborscht werden können. "Etwas zu viel Macht in einer Hand", sagte ein schmunzelnder Wolfram Gothe (CDU), Sprecher der Kerweborscht.

Doch leider fände man derzeit einfach keinen Nachwuchs für dieses Traditionsamt. Und um sich darüber aufzuregen, sei jetzt einfach nicht die Zeit: "Denn jetzt wird in Brühl Kerwe gefeiert." Das sah Hans Zelt, der neue Owwerkerweborscht im Amt, ganz genauso: "Sind Birne und Äpfel gereift, ist Kerwezeit."

Die Besucher waren schon zu früher Stunde in Feierlaune. Musik, Tanz, abwechslungsreiches Essen und Fahrgeschäfte luden zum Verweilen ein. "Hier zu sein heißt, mitten im Leben zu sein", sagte Bürgermeister Göck begeistert. Musikalischer Höhepunkt am Samstagabend war die Kultformation "Festzeltkommando". Die Truppe versteht es, eine Kerwe zu entfesseln. Rockig ging es bis in die Nacht.

Egal ob alt oder jung, Schlager oder Rock, Bratwurst oder Bratling - die Brühler Kerwe biete eben für jeden etwas, freute sich der neue Owwerkerweborscht Hans Zelt. Für die achtjährige Lucie bedeutete die Kerwe vor allem eins: Autoscooter fahren. Nichts war für die Kleine schöner, als mit ihrer Mutter Runde um Runde zu drehen - natürlich inklusive kleinerer Auffahrunfälle.

Mit der Band "Beyond this Summer" ging der letzte Kerwe-Abend musikalisch zu Ende. Die 34. Brühler Kerwe wird nicht nur der kleinen Lucie in schöner Erinnerung bleiben. Es hat dieses Jahr einfach alles zusammen gepasst. Zumal am es am heutigen Dienstag, 9. Oktober, noch ein bisschen weitergeht: mit einem Familientag - und den damit verbundenen Preisnachlässen.