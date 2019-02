Rhein-Neckar. (cab) Die Metropolregion Rhein-Neckar gilt als Impulsgeberin in allen Fragen der Digitalisierung. Als Modellregion geht sie voran und entwickelt Lösungen für die "intelligente Vernetzung" von Daten - über Ländergrenzen hinweg und in verschiedenen Bereichen, seien es Gesundheit, Bildung, Energie, Behörden oder Mobilität. Gerade der Groß- und Schwerlastverkehr dient als Musterbeispiel für das erste Forschungsprojekt zum Aufbau einer regionalen Dateninfrastruktur: In den kommenden drei Jahren beschäftigt sich ein von der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN) koordiniertes Verbundvorhaben namens "xDataToGo" mit der Verknüpfung digitaler Informationen zum Straßenraum, die Kommunen, Länder sowie der Bund bislang völlig uneinheitlich und unorganisiert horten. Das Projekt kostet 1,7 Millionen Euro. Das Bundesverkehrsministerium wird 1,4 Millionen Euro davon übernehmen. Das gab MRN-Pressesprecher Florian Tholey gestern bekannt.

"Deutschland gleicht derzeit einem digitalen Flickenteppich", sagte Christine Brockmann, Geschäftsführerin der MRN: "Informationen zum Straßenraum liegen bei Bund, Ländern und Kommunen in unterschiedlicher Qualität, Struktur und teilweise sogar noch in Papierform vor. Zudem fehlt eine zufriedenstellende Organisationsstruktur für die übergreifende Datenerfassung und Datenbereitstellung. Diese Heterogenität erschwert zum Beispiel die digitale Routenplanung bei Schwertransporten, was wiederum zu langen und aufwendigen Genehmigungsverfahren führt." Was passieren kann, wenn man die Daten nicht übersichtlich zur Hand hat, wurde vor Kurzem übrigens im Odenwald bei Mörlenbach deutlich. Als hier der Transport von Windradteilen zum geplanten Windpark am "Stillfüssel" oberhalb von Siedelsbrunn beginnen sollte, waren auf der Route plötzlich an einem Bahnübergang die Andreaskreuze im Weg, was alles verzögerte. Solche Pannen soll es künftig nicht mehr geben - durch die Zusammenfassung der Informationen in einer vereinheitlichten "Dateninfrastruktur".

Mit ihrer Hilfe sollen Informationen wie Straßenbreiten, Durchfahrtshöhen, Kurvenradien oder zulässige Nutzlasten von den Kommunen in der Metropolregion einheitlich erfasst, mit Daten der Länder und des Bundes verknüpft und für neue Mobilitätsanwendungen verfügbar gemacht werden. Die Praxistauglichkeit der Dateninfrastruktur wird mit Hilfe eines bestehenden Navigationsdienstes für den Groß- und Schwerlastverkehr der Bundeswehr erprobt.

"Die digitale Routenplanung für Schwertransporte ist komplex, weil viele Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt werden müssen. Wenn die neue Dateninfrastruktur diesen hohen Anforderungen gerecht wird, kann sie problemlos bei anderen Mobilitätsanwendungen eingesetzt werden", so Brockmann.

Info: Der offizielle Startschuss fällt am 23. November beim "Fachaustausch Geoinformation" in Heidelberg, an dem Vertreter interessierter Kommunen und Unternehmen teilnehmen können. Anmeldung bis 9. November unter www.fachaustausch-geoinformation.de.