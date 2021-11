Heidelberg. (RNZ) Den erwartet großen Andrang gab es über das Wochenende auf das neue Angebot des Rhein-Neckar-Kreises, der seit dieser Woche dort, in der Stadt Heidelberg und im nördlichen Teil des Landkreises Karlsruhe dauerhafte Impfaktionen anbietet. Das teilte das Landratsamt am heutige Montag mit.

Bereits im Verlauf des Samstags waren an allen neun DIA-Standorten fast alle Termine für die kommenden zwei Wochen ausgebucht. Das System funktionierte reibungslos. Insgesamt wurden bislang rund 8000 DIA-Termine (Stand: Montagmorgen) online oder über die Hotline des Gesundheitsamts (06221/522-1881) gebucht.

"Es werden regelmäßig neue Termine eingestellt", verweist die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss darauf, dass vorläufig erst einmal nur für 14 Tage im Voraus DIA-Termine buchbar sind. Personen, die sich vorab nicht anmelden möchten, stehen weiterhin die Mobilen Impfaktionen (MIA) offen. Für Auffrischimpfungen soll ein Mindestabstand von sechs Monaten zur Grundimmunisierung eingehalten werden. Abweichend hiervon wird nach einer Immunisierung mit dem Vakzin von Johnson&Johnson sowie Personen mit einer schweren Immunschwäche oder Immunsuppression bereits nach einem Monat eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen.

Unterdessen wird im Landratsamt geprüft, wo und wie die Kapazitäten für die Impfaktionen erweitert werden können, nachdem das Land Baden-Württemberg eine erneute Aufstockung der Mobilen Impfteams (MIT) in Aussicht gestellt hat. "Wir werden wahrscheinlich weitere DIA-Standorte im Kreis einrichten. Sobald diese feststehen, informieren wir natürlich die Öffentlichkeit. Dies wird vermutlich noch in dieser Woche passieren", so Dezernentin Kuss weiter.

"Wir freuen uns, dass die Buchungen für unsere dauerhaften Impfaktionen so gut nachgefragt werden und auch darüber, dass das Land unser Modell der festen regionalen Impfstützpunkte für alle Kreise übernommen hat. Es ist jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Beteiligten – Land, Land- und Stadtkreise sowie Ärzteschaft – notwendig, um die vielen Impfwilligen möglichst schnell und effektiv impfen zu können", sagt Landrat Stefan Dallinger.

DIA-Terminbuchung: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin

Alle Impfaktionen: www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen

Update: Montag, 15. November 2021, 14.45 Uhr

Dauerhafte Impfaktionen starten kommende Woche

Heidelberg. (RNZ) Mit Hochdruck wurde in den vergangenen Tagen im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis an der Feinplanung für die dauerhaften Impfaktionen (DIA) gearbeitet. "Wir können bereits ab der kommenden Woche an sechs Standorten mindestens zwei Termine anbieten", erklärt Landrat Stefan Dallinger in einer Mitteilung des Landratsamts.

Ab übernächster Woche - also ab dem 22. November - finden an fünf Standorten im Rhein-Neckar-Kreis sowie in Heidelberg und dem nördlichen Teil des Landkreises Karlsruhe an drei festen Wochentagen jeweils zwischen 8.30 und 18.30 Uhr Impfungen statt.

Pro Termin können bis zu 200 Personen geimpft werden. Es stehen die Vakzine der Hersteller BioNTech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. "Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei den DIA ausschließlich angemeldete Personen eine Impfung erhalten. Personen, die sich vorab nicht anmelden möchten, stehen weiterhin die Mobilen Impfaktionen (MIA) offen", erklärt die Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss.

Die Terminbuchung ist telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr) und online unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin möglich.

Die Termine für die einzelnen Standorte (Adressen und Öffnungstage siehe unten) werden vorläufig erst einmal nur für 14 Tage im Voraus eingestellt. "Wir wollen in der ersten Woche Erfahrungen sammeln und dann schauen, ob und wie wir noch mehr Impfungen pro Termin ermöglichen können. Um diese Option zu haben, können wir jetzt nicht schon Wochen vorher alle Termine vergeben, weil sonst eine Erweiterung der einzelnen Slots pro Termin nur schwer möglich ist", erklärt Dezernentin Kuss den Hintergrund.

"Ich kann versichern, dass die Mitarbeitenden unserer Mobilen Impfteams (MIT) alles dafür tun, dass bei unseren Aktionen möglichst viele Menschen geimpft wer-den. Aber wir betreten in Bezug auf die DIA – trotz unserer Erfahrung mit den Impfzentren – in gewisser Hinsicht Neuland. Dies gilt insbesondere auch für die Terminbuchungsmöglichkeiten. Insofern bitten wir um Nachsicht, wenn es gerade in den ersten Tagen an der einen oder anderen Stelle noch etwas haken sollte", sagt der ärztliche Leiter der MIT, Christoph Schulze.

Hier wird geimpft:

> Eberbach: ab 18. November dienstags, donnerstags und freitags im ehemaligen Bodenfachmarkt, Güterbahnhofstraße 15, 69412 Eberbach

> Heddesheim: ab 17. November montags, mittwochs und sonntags im Untergeschoss des Jugendhauses, An d. Fohlenweide 5, 68542 Heddesheim

> Heidelberg: ab 15. November montags, mittwochs und sonntags in der Alten Chirurgie, Im Neuenheimer Feld 110, 69120 Heidelberg

> Schwetzingen: ab 16. November dienstags, donnerstags und samstags in der Alten Wollfabrik, Mannheimer Str. 35, 68723 Schwetzingen

> Sinsheim: ab 19. November dienstags, freitags und samstags im ehemaligen Kreisimpfzentrum, Breite Seite 3, 74889 Sinsheim

> Wiesloch: ab 18. November montags, donnerstags und freitags im Foyer in der Sporthalle am Stadion, Parkstraße 5, 69168 Wiesloch

> Graben-Neudorf: ab 17. November mittwochs in der Pestalozzi-Halle, Pestalozzi-Straße 2a, 76676 Graben-Neudorf

> Bretten: ab 20. November samstags im DRK-Ortsverein, Breitenbachweg 3, 75015 Bretten

> Bruchsal: ab 21. November sonntags in der Sporthalle, Sportzentrum 3, 76646 Bruchsal

Update: Freitag, 12. November 2021, 13 Uhr

Dauerhafte Impfaktionen an sieben Standorten in der Region

Von Alexander Albrecht und Annette Steininger

Rhein-Neckar. Angesichts kräftig ansteigender Fallzahlen, einer wachsenden Nachfrage nach Booster-Impfungen und personellen Engpässen bei Vor-Ort-Terminen hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises jetzt reagiert. "Dia unterstützt ab sofort Mia", so betitelt die Behörde eine am Dienstag an die Medien versandte Mitteilung. Was hinter dem Amtsabkürzungs-Kauderwelsch steckt: Die bisherigen mobilen Impfaktionen (Mia) werden durch dauerhafte Impfaktionen (Dia) ergänzt.

"An sieben Standorten schaffen wir ab nächster Woche sukzessive feste Impfmöglichkeiten. So gibt es neben den To-Go-Aktionen, die parallel bestehen bleiben, ein verlässliches und regelmäßiges Angebot für alle Impfwilligen in der Region, die sich zum ersten Mal impfen lassen wollen oder eine Auffrischungsimpfung benötigen", wird Landrat Stefan Dallinger in der Stellungnahme zitiert.

Die Standorte sind: Eberbach (ehemaliger Bodenfachmarkt), Heddesheim (Jugendhaus), Heidelberg (Alte Chirurgie), Schwetzingen (Alte Wollfabrik), Sinsheim (ehemaliges Kreisimpfzentrum) und Wiesloch (Foyer in der Sporthalle. Dazu kommt mindestens eine feste Impfstelle im nördlichen Teil des Landkreises Karlsruhe. Damit führt der Rhein-Neckar-Kreis sozusagen wieder kleine Impfzentren ein.

Dallinger freute sich, dass das baden-württembergische Sozialministerium die Zahl der Impfteams in dem vom Landratsamt betreuten Gebiet auf zehn aufgestockt, also verdoppelt hat. Das Land habe sich bei der Auswahl der Standorte an drei Kriterien orientiert: Bevölkerungsdichte, impfendende Arztpraxen und Inzidenzen. Das zehnte vom Sozialministerium genehmigtes Team stellt der Rhein-Neckar-Kreis der Stadt Mannheim für die Einsätze in dem dort bereits etablierten Impfbus zur Verfügung.

Die Kreisgesundheitsdezernentin Doreen Kuss erklärte das weitere Prozedere. Danach können die Impfteams an den Standorten pro Termin bis zu 200 Menschen gegen das Coronavirus immunisieren. Voraussichtlich zwischen 8.30 und 18.30 erhalten die Impfwilligen ihren Pieks. Um Warteschlangen zu vermeiden, werden für die Dia-Impfungen Termine vergeben. Anmeldungen sollen telefonisch als auch im Internet möglich sein.

Sobald die technischen Voraussetzungen für die Terminbuchungen geschaffen worden seien, werde man die Öffentlichkeit informieren, versprach der Landkreis. Wie bei den mobilen Projekten, für die weiterhin keine Anmeldung nötig sei, müssten bei der Dia lediglich der Personalausweis und nach Möglichkeit der Impfpass mitgebracht werden, hieß es. Die erste langfristige Impfaktion beginnt am kommenden Montag, 15. November, in der ehemaligen Kantine der Alten Chirurgie in Heidelberg (Neuenheimer Feld 110). Im Anschluss daran wird dort immer montags, mittwochs und samstags jeweils von 8.30 bis 18.30 Uhr geimpft. Die Einrichtungen an den sechs anderen Standorten sollen in Betrieb gehen, wenn die jeweilige Infrastruktur steht.

"Das Schaffen dieser verlässlichen Impfaktionen sind ein richtiges und wichtiges Angebot zusätzlich zu den Impfaktionen durch die niedergelassenen Ärzte", sagte Dallinger. Er appellierte einmal mehr an die Bevölkerung, sich schützen zu lassen. "Alle Daten belegen, dass Ungeimpfte ein deutlich höheres Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs aufweisen", sagte er. Alle bisher geplante Termine mit mobilen Impfteams blieben unverändert bestehen, betonte Ralph Adameit, der Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises. Bei diesen Aktionen würden die Helfer allerdings künftig Kärtchen an die Wartenden ausgeben. Nur diese erhalten an dem Tag sicher eine Impfung.

Bei Aktionen in Hirschberg und Schwetzingen war es zu einem regelrechten Ansturm gekommen. An der Bergstraße mussten mehr als 100 Menschen abgewiesen werden, obwohl sie zuvor mitunter stundenlang in der Kälte ausgeharrt hatten. Der Rhein-Neckar-Kreis hatte daraufhin die Hausärzte in die Pflicht genommen und forderte sie dazu auf, ihr Impfengagement zu erhöhen. Die Kritik wies ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zurück.

Update: Dienstag, 9. November 2021, 21.08 Uhr

Heidelberg. (RNZ/rl) Angesichts der stark steigenden Fallzahlen und dem weiterhin großen Bedarf an (Booster-)Impfungen hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises reagiert: Neben den bisherigen mobilen Impfaktionen (MIA) kommen nun dauerhafte Impfaktionen (DIA) hinzu. Das Landratsamt koordiniert in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Heidelberg für das Land Baden-Württemberg nunmehr neun Mobile Impfteams (MIT) in der Region.

"An sieben Standorten in unserem Verantwortungsbereich schaffen wir ab nächster Woche sukzessive dauerhafte Impfmöglichkeiten", erklärt Landrat Stefan Dallinger. "So gibt es neben den To-go-Impfaktionen, die parallel bestehen bleiben, ein verlässliches und regelmäßiges Angebot für alle Impfwilligen in der Region, die sich zum ersten Mal impfen lassen wollen oder eine Auffrischungsimpfung benötigen."

An mindestens drei Tagen pro Woche sollen die Impfteams an den jeweiligen Standorten pro Termin bis zu 200 Personen impfen können, erklärt Kreis-Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss. Geimpft werden soll jeweils zwischen 8.30 und 18.30 Uhr. Um Warteschlangen zu vermeiden, sollen für die DIA-Impfungen Termine vergeben werden. Die Anmeldungen dafür sollen telefonisch und online möglich sein.

Sobald die technischen Voraussetzungen für die Terminbuchungen geschaffen wurden, wird die Öffentlichkeit darüber informiert. Wie bei den mobilen Impfaktionen, für die weiterhin keine Anmeldung nötig ist, müssen bei den DIA lediglich ein Ausweisdokument und falls möglich der Impfpass mitgebracht werden.

Die Standorte erstrecken sich über das gesamte bisherige Zuständigkeitsgebiet der MIT (außer Mannheim):

> Eberbach (ehemaliger Bodenfachmarkt)

> Heddesheim (Jugendhaus)

> Heidelberg (Alte Chirurgie)

> Schwetzingen (Alte Wollfabrik)

> Sinsheim (ehemaliges Kreisimpfzentrum)

> Wiesloch (Foyer in der Sporthalle am Stadion)

> sowie mindestens ein Standort im nördlichen Teil des Landkreises Karlsruhe

Die ersten DIA-Impfungen werden am Montag in der ehemaligen Kantine der Alten Chirurgie (Im Neuenheimer Feld 110, 69120 Heidelberg). Dort wird an diesem Tag sowie danach immer montags, mittwochs und samstags jeweils von 8.30 bis 18.30 Uhr geimpft. Die Impfungen an den weiteren DIA-Standorten beginnen, sobald dort die Infrastruktur steht.