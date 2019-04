Vor Ort in Pereslawl zeigten sie den Eltern von betroffenen Kindern einige Übungen. Foto: zg

Von Marion Gottlob

Waibstadt/Pereslawl. Dieses Engagement ist wirklich bewundernswert: Zehn Tage lang war Dorothea Volkert, Vorsitzende der Deutsch-Russischen Gesellschaft Kraichgau, jetzt mit Therapeuten aus der Rhein-Neckar-Region in der russischen Stadt Pereslawl zu Gast. Die Fachleute haben Eltern unter anderem Übungen für ihre behinderten Kinder gezeigt.

Es war bereits der dritte Aufenthalt dieser Art - dieses Mal hatte die Delegation aus Deutschland etwas ganz Besonderes im Gepäck. Die Experten hatten für Eltern, Ärzte und Therapeuten in Pereslawl und Umgebung eine Broschüre in russischer Sprache erarbeitet. Finanziert wurde das Projekt von der "Aktion Mensch" mit Unterstützung der Johannes-Diakonie Mosbach.

Ein junger Patient nach dem anderen wurde den Gästen aus Deutschland vorgestellt: Ein zehn Jahre alter Junge etwa konnte aufgrund seines Handicaps nur krabbeln. Zuerst war das Kind sehr verängstigt. Aber bereits nach weniger als einer Stunde rollte der Junge mit dem deutschen Therapeuten aus eigener Kraft über den Boden. Er lachte, und in diesem Moment waren alle Ängste vergessen. Spielerisch übte der Junge vollkommen neue Bewegungen ein, um die eigene Kraft zu erproben.

Es sind solche Momente des Glücks, von denen die deutsche Delegation der RNZ wieder und wieder erzählt. Dabei soll ein mögliches Missverständnis vermieden werden: Die russischen Eltern, vor allem die Mütter, sind um ihre behinderten Kinder rührend besorgt. Die Besucher aus Deutschland bewundern das. Sie sehen ihre Aufgabe vor allem darin, mit Übungen und Hinweisen den Alltag der Familien zu erleichtern - und das ohne großen finanziellen Aufwand.

Thilo Ulrich, Dorothea Volkert und Kristin Kälber engagieren sich ehrenamtlich in Russland. Nun haben sie eine Broschüre in russischer Sprache mit Anleitungen für den Umgang mit behinderten Kindern erstellt. Foto: mio

In der neuen Broschüre werden auf 70 Seiten einfache Bewegungen für behinderte Kinder beschrieben und mit Fotos illustriert. Die Auflage liegt bei 2000 Stück. Auf einem Kongress stellten Dorothea Volkert, die Physiotherapeuten Thilo Ulrich, Kristin Kälber, Conny Szilvas und die Ergotherapeutin Christiane Seiler Ärzten und Studenten das neue Buch vor. "Es ist uns wichtig, dass wir auch junge Menschen erreichen", sagt Volkert.

Als Übersetzer vor Ort fungierten Swetlana Wassiljewa, Alexander Herner und Katharina Martin (sie übersetzte auch die Broschüre). Projektkoordinatorin in Pereslawl war Swetlana Starostina.

Das Hauptaugenmerk liegt bei der Infantilen Cerebralparese (ICP) - eine Störung von Haltung, Bewegung und motorischen Fähigkeiten. Ursache ist eine Schädigung des Gehirns vor, bei oder direkt nach der Geburt, zum Beispiel durch Sauerstoffmangel oder Infektionen. Manche Schwierigkeiten sind kaum sichtbar wie zum Beispiel ein leichtes Hinken. Andere Kinder wiederum haben Probleme beim Krabbeln, Stehen, Gehen, Sprechen, Essen und der Nutzung der Hände im Alltag. Es können Epilepsie und Schluckstörungen auftreten.

"Viele Eltern sind verunsichert und reagieren übervorsichtig. Die Kinder mit Behinderung machen es ihren Eltern ja auch nicht leicht. Sie können nur wenig bei den Handhabungen wie Körperpflege oder Essen mithelfen. Deshalb werden viele Kinder mit ICP in guter Absicht jahrelang gefüttert und überbehütet. Erwachsene Betreuer verpassen den Zeitpunkt, dem Kind zur Selbstständigkeit zu verhelfen", erläutern Thilo Ulrich und Kristin Kälber.

Die Experten vermittelten Eltern und den russischen Fachleuten neue Perspektiven: "Das Kind zu fördern, bedeutet, es selbst aktiv werden zu lassen." Dazu gehören auch kleinste Erfolge, die ein Laie eventuell gar nicht wahrnehmen kann: Ein Kind hat beispielsweise gelernt, den Kopf aus eigener Kraft aufrecht zu halten. Ein anderes Kind kann sich nun mit Hilfe einer Kissenlagerung entspannen und verkrampft sich nicht mehr so sehr.

Gearbeitet wird mit Alltagsgegenständen: So lernen manche Kinder spielerisch, aus Papp-Teilen eine Röhre zu "bauen". Sie greifen nach einer Kugel und lassen sie in die Papp-Röhre fallen. Wenn die Kugel mit einem lauten Geräusch in einen Blecheimer fällt, ist das Erfolg und Vergnügen zugleich. "Die Übungen dürfen und sollen Freude machen, und sie dürfen keine Schmerzen verursachen", sagt Ulrich.

Viele Eltern hoffen insgeheim, dass die Behinderung ihrer Kinder irgendwann heilt. Diese Erwartung müssen die deutschen Fachleute aber leider enttäuschen. "Viele Eltern brauchen Zeit und Geduld, um so eine Enttäuschung zu verarbeiten", erläutert Kälber. Aber es gibt auch Hoffnung. "Ja, die ICP ist nicht heilbar. Aber wir können gemeinsam mit den betroffenen Kindern und ihren Eltern viel erreichen, um eine größtmögliche Selbstständigkeit im Alltag zu ermöglichen und Folgeschäden wie Einschränkungen in der Gelenkbeweglichkeit, Schmerzen und Gelenkluxationen zu verringern oder ganz zu vermeiden", ergänzt Ulrich.

Swetlana Starostina ist Ansprechpartnerin in Pereslawl. Sie hat mit Hilfe des Vereins aus dem Kraichgau ein kleines Begegnungszentrum für Eltern mit behinderten Kindern gegründet. "Zuvor haben viele Eltern ihre behinderten Kinder versteckt. Nun verlassen sie mit ihren Kindern die Wohnung, in dem Zentrum werden die invaliden jungen Menschen gefördert, jeder Kindergeburtstag gefeiert", freut sich Dorothea Volkert. Das nächste große Ziel ist die Gründung einer Reha-Abteilung am örtlichen Klinikum - und zwar speziell für Kinder. Volkert ist zuversichtlich, dass dies gelingen kann.