Der Kuckucksmarkt in Eberbach. Foto: Weindl

Kuckucksmarkt Eberbach: Von Freitag bis Dienstag, 23. bis 27. August, lockt der 84. Kuckucksmarkt auf das Festgelände in der Au. Mehr als 100 Schausteller und Händler sind dabei. Neben zehn Fahrgeschäften gibt es an vielen Ständen und Zelten leckeres Essen und außerdem ein großes Angebot an Dingen des täglichen Bedarfs sowie ein buntes Rahmenprogramm. > Mehr unter https://www.rnz.de/ar.460222

Filmfestival Ludwigshafen: Mehr als 100.000 Filmbegeisterte und rund 300 Filmschaffende, die ihre Filme begleiten, werden bis zum 8. September auf der Parkinsel magische Filmmomente erleben. > Mehr unter: https://www.rnz.de/ar.461256

Der Mittelaltermarkt in Bad Wimpfen. Foto: Guzy

Mittelaltermarkt Bad Wimpfen: In der Tradition des ehemaligen Hafenmarktes, den König Wenzel im Jahr 1391 der reichsstädtischen Töpferzunft gewährte, erfreut der Zunftmarkt am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, mit Handwerkskunst, Tanz und Musik seine großen und kleinen Besucher. Zu bewundern sind zahlreiche Kunsthandwerker wie Lampen-, Pinsel- und Rechenmacher, Gewandschneider, Glasbläser, Kalligraphen oder Instrumentenbauer. > Mehr unter https://www.rnz.de/ar.461460

Seebühnenzauber Mannheim: Mit seiner "Soulmate"- Tour ist der Soul- und Funkmusiker Seven auf Tour. Am Samstag, 24. August, markiert sein Konzert auf der schwimmenden Bühne im Park den Abschluss des diesjährigen Seebühnenzaubers. > Mehr unter https://www.rnz.de/ar.460051

Der Kartoffelmarkt in Eppingen. Foto: Portner

Kartoffelmarkt Eppingen: Beim traditionellen Kartoffelmarkt am 24. und 25. August zeigen die Eppinger Gastronomie und Selbstvermarkter, wie viel Gutes in der Knolle aus den Anden steckt. Am Samstag und Sonntag beginnt der Kartoffelmarkt jeweils um 11 Uhr. > Mehr unter https://www.rnz.de/ar.461033

Flugtag in Walldorf: Luftsport in allen Facetten bietet die Abteilung Segelflug wieder mit ihrem großen Flugtag am 24. und 25. August, jeweils ab 12 Uhr, auf dem Sportflugplatz am Ortsrand Richtung Nußloch. > Mehr unter https://www.rnz.de/ar.461247

Das Wieslocher Winzerfest. Archiv-Foto: Pfeifer

Wieslocher Winzerfest: Gleich beim ersten Wochenende des Winzerfests dürfen sich die Gäste auf ein vielfältiges Programm freuen: Ökumenischer Gottesdienst am Sonntag, diesmal in und am Autoscooter, sportliche Aktivitäten, Attraktionen auf dem Festplatz, Vorstellung der neuen Weinhoheiten am Samstag und vieles mehr. > Mehr unter https://www.rnz.de/ar.461453

Rauenberger Weinwanderung: Wandern, herrliche Ausblicke von den Kraichgauhöhen herab in die Rheinebene genießen, dabei einen guten Wein kosten und sich zwischendurch einen köstlichen Happen munden lassen – all das bietet die Rauenberger Weinwanderung, die am Samstag, 24. August, von 11 bis 20 Uhr rund um den Mannaberg in Rauenberg stattfindet.

Entlang des fünf Kilometer langen Wanderwegs haben insgesamt neun Weingüter, die „Winzer von Baden“ (Winzergenossenschaft) sowie andere Anbieter ihre Stände aufgebaut, um die Wanderer zu verköstigen. Die Weinbruderschaft St. Michael Rauenberg hat die ganze Veranstaltung organisiert und ist selbst mit einem Stand präsent – und zwar (passend zum Namen) direkt an der St. Michaelskapelle oben auf dem Mannaberg.

Der Rundkurs kann in beiden Richtungen begangen werden, rote beziehungsweise blaue Pfeile weisen dabei den Weg. Am Startpunkt am Fuße des Mannabergs erhält man gegen einen kleinen Obolus ein Weinglas ausgehändigt und kann sich dann auf den Weg machen.

Unterwegs ist für alles gesorgt, an vier Stellen an der Strecke gibt es Toiletten. Der Veranstalter empfiehlt, die Parkplätze im Ort zu nutzen, da es direkt im Bereich des Mannabergs nur wenige gibt.