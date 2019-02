Darmstadt/Viernheim. (alb) Das Urteil im sogenannten Säuglingsknochenfall ist rechtskräftig. Wie die RNZ am Mittwoch aus Kreisen von Prozessbeteiligten erfuhr, verzichtet eine 32-jährige Mannheimerin, die ihr erst wenige Wochen altes Baby durch Vernachlässigung getötet und im Wald bei Viernheim abgelegt haben soll, darauf, Revision gegen die Entscheidung des Landgerichts Darmstadt einzulegen. Dieses hatte eine dauerhafte Unterbringung der Mutter in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Die Frau leidet an einer Paranoiden Schizophrenie und galt daher als schuldunfähig. Zuvor hatte schon die Staatsanwaltschaft erklärt, auf Rechtsmittel zu verzichten.