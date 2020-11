Von Alexander Albrecht

Mannheim. "Schlapp, müde, vollkommen energielos" – so fühlt sich Bernd Limberger eine Woche nach seinem dreitägigen Skitrip in Ischgl im März. Der Mannheimer telefoniert mit seinen drei Freunden, die mit dabei waren. Denn inzwischen ist das Skifahrer-Eldorado als Corona-Hotspot in die Schlagzeilen geraten. "Wir haben beschlossen, uns testen zu lassen", erinnert sich der 46-Jährige. Und tatsächlich: Limberger hat sich mit Covid-19 infiziert – als einziger der Gruppe. Erklären kann er sich das bis heute nicht. "Keine Ahnung, was ich anders gemacht habe", sagt er.

Nach dem Test geht es ihm kurze Zeit besser. Der Abteilungsleiter bei der SAP für den Beratungsbereich Finanzen und Immobilienmanagement arbeitet sogar noch zwei Tage im Homeoffice. Dann geht es bergab. "Ich habe Beklemmungen bekommen. Es fühlte sich an, als ob jemand auf meinem Brustkorb sitzt", erzählt Limberger. Er sucht die Mannheimer Uniklinik auf – und muss bleiben.

Ärzte diagnostizieren eine Lungenentzündung bei dem Mann, der glücklicherweise relativ jung und ansonsten fit ist. Denn der Verlauf der Covid-19-Erkrankung ist mittelschwer. Nach Sauerstoffbeatmungen darf er drei Tage später die Klinik wieder verlassen. Federführend behandelt worden ist Limberger von Oberärztin Dr. Christina Baur. Ihr Team kümmert sich damals um die Patienten auf der Isolierstation. "Am Anfang war die Situation schon etwas angespannt. Die Pandemie war ja noch recht neu, und wir wussten nicht, was uns erwartet", sagt Baur. Dass die Zahl der Neuinfektionen in dieser Zeit in Mannheim vergleichsweise moderat blieb, führt die Medizinerin darauf zurück, dass in der Stadt wahrscheinlich generell eher weniger Skifahrer und reiselustige Menschen lebten. "Aber das ist meine persönliche Meinung", so Baur.

Bernd Limberger ist wieder zu Hause und deutlich auf dem Weg der Besserung, als es seiner Frau Frauke zusehends schlechter geht. Sie hat sich bei ihrem Mann angesteckt und muss ebenfalls in der Uniklinik behandelt werden. Eine aufnehmende Ärztin nimmt es mit Humor: "Schön, dass Sie da sind, wir haben Sie schon erwartet." Er habe das Thema damals noch als "medial übertrieben" betrachtet, gesteht Bernd Limberger heute. Bis ihm ein Kollege aus New York von Kranken-, Kühl- und Leichenwagen berichtete, die die Straßen der US-Metropole säumten.

"Corona ist hundert Prozent bittere Realität", ruft er Verschwörungstheoretikern zu. "Ich habe es ja selbst erlebt." Limberger kennt auch Menschen, die wegen ihrer Erkrankung beschimpft worden seien. Das blieb ihm erspart. Seit seiner Erkrankung ist er nicht mehr im Büro in Walldorf gewesen, Auslandsreisen wie früher sind bis auf weiteres gestrichen. Sein Aktionsradius endet in Speyer oder Heidelberg. Die SAP hat die Homeoffice-Regelung bis Mitte nächsten Jahres verlängert, ansonsten geht bei den Limbergers alles wieder seinen coronageregelten Gang.

Davon kann an der Uniklinik nicht mehr die Rede sein. Am Freitag waren zwar "nur" 14 Betten auf der Intensivstation belegt. "Aber das ist schon wieder überholt, es zieht stark an", sagt Krankenhaussprecher Dirk Schuhmann der RNZ am Montag. Aktuelle Zahlen will das Krankenhaus an diesem Dienstag vorlegen. Bernd Limberger möchte indes anderen Betroffenen helfen und nimmt an einer Studie der Universitätsmedizin teil. Dazu spendet er regelmäßig Blutplasma. Klinikärzte sehen darin eine mögliche Behandlungsoption gegen Covid-19. Bestätigt sich die Annahme, könnte das Plasma ehemaliger Patienten dabei helfen, das Leben Schwerkranker zu retten.

Eine entsprechende Initiative hatte das Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie bereits im April gestartet und insgesamt 170 Spender wie Bernd Limberger identifiziert. "Das Plasma ist da, wobei es auch mehr sein könnte", sagt Schuhmann. Bislang sei jedoch noch kein Patient dabei gewesen, dem man die Blutsubstanz verabreichen konnte. Das könnte sich allerdings in den nächsten Tagen ändern, so Schuhmann. Mit dem "Einschluss" des ersten mittel- oder schwer erkranken Patienten in die Studie hatte die Uniklinik bereits für Anfang/Mitte Juli gerechnet – "um bei einer erneuten Infektionswelle die Voraussetzungen für eine schnelle klinische Überprüfung dieser Behandlungsoption zu haben", sagte Studienleiter Dr. Thomas Kirschning. Nun ist die Welle da.