Rhein-Neckar. (alb) Insgesamt 191 Busse und 187 Bahnen schickt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) nach eigenen Angaben täglich zwischen 3.30 Uhr und Mitternacht auf die Straße und die Schiene. Damit die Fahrgäste mit einem guten Gefühl unterwegs sein könnten, werde die Flotte mehrfach am Tag gefegt, gewischt und geschrubbt, teilt das Unternehmen mit.

Seit Anfang dieses Monats setzt die RNV wegen des Coronavirus in der Nacht zusätzlich Desinfektionsmittel beim Saubermachen ein. "Damit wollen wir das Infektionsrisiko minimieren, wenn die Fahrgäste Stangen, Schlaufen und Haltewunschknöpfe berühren", erklärte eine Sprecherin. Immerhin eine halbe Million Menschen nutzten die Busse und Bahnen der RNV täglich. Fahrzeuge von Subunternehmen würden ebenfalls auf diese Weise gereinigt.

Auch alle anderen Eisenbahnunternehmen in Baden-Württemberg haben die Desinfektionsmaßnahmen in Nahverkehrszügen kurzfristig verschärft oder wollen dies tun, teilte das Landesverkehrsministerium mit. Die Mitarbeiter in den Fahrzeugen, aber auch in den Leitstellen seien angehalten, besondere Hygienevorkehrungen an ihren Arbeitsplätzen zu ergreifen. "Bereits jetzt haben wir durch saisonale Infekte eine hohe Krankenrate bei den Lokführern. Wir bereiten uns vorsorglich auf die Möglichkeit vor, dass in Folge zunehmender Corona-Erkrankungen weitere Mitarbeiter der Zugunternehmen betroffen sein könnten und nicht mehr zur Arbeit kommen können", erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Indes sind sich die Verkehrsgesellschaften und das Land nach einer Sitzung in Stuttgart darüber einig, dass im Krisenfall zuerst Fahrpläne ausgedünnt würden, bevor ganze Strecken nicht mehr befahren werden. "Wir haben auch im Blick, dass die Reisenden an den Bahnhöfen und im Internet dann schnell über die Kanäle der Unternehmen informiert werden müssen", ergänzte Hermann.