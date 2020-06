Die Einschränkungen im Alltag würden auch in Träumen verarbeitet, sagt Michael Schredl vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Foto: Partner

Von Marco Partner

Mannheim. Michael Schredl nimmt das Träumen unter die Lupe. Im Schlaflabor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit untersucht er mögliche Schlafstörungen und bietet auch Albtraum-Sprechstunden an. Im Interview verrät der promovierte Psychologe, welche Aufgaben Träume erfüllen, wie man die Traumerinnerung steigern kann – und wie sich die Corona-Krise auf den Schlaf auswirkt.

Guten Morgen Herr Schredl, was haben Sie heute Nacht geträumt?

Ich habe in einem Hotel gewohnt. Dann gab es irgendwie Probleme mit dem Zimmer, und ich habe mich gewundert, warum das Hotel offen hat, obwohl die Gaststätte zu ist. Es waren also die Corona-Maßnahmen in die Handlung eingebaut.

Das Virus verfolgt uns auch in unseren Träumen

Ja, aber es war kein Angsttraum. Doch die Einschränkungen und spürbaren Veränderungen im Alltag werden natürlich auch in unseren Träumen verarbeitet. Bei mir wurden zum Beispiel viele Kongresse abgesagt.

Wie wirkt sich die Corona-Krise mit eingeschränkten Kontakten und Home-Office auf unser Traumerleben aus?

Viele berichten, dass sie intensiver träumen, was auch daran liegt, dass sie mehr schlafen. Wenn die Corona-Thematik selbst Stress für einen darstellt, spiegelt sich das natürlich auch in der Traumwelt wider. Wichtig ist, dass in Träumen nicht nur das real Erlebte, sondern auch Vorstellungen und Gedanken vorkommen, wie zum Beispiel Freunde oder Orte, die man vermisst und an die man tagsüber gedacht hat.

Ich selbst kann mich heute gar nicht daran erinnern, was ich geträumt habe: Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen?

Weder noch. Im Schnitt erinnern sich die Menschen in Deutschland einmal pro Woche an ihre Träume. Die Bandbreite ist sehr groß, es gibt Menschen, die ganz viel erinnern, und Menschen, die fast nie einen Traum berichten können. Das Führen eines Traumtagebuchs zum Beispiel kann die Erinnerungsfähigkeit steigern. Das Wichtigste ist aber, dass die Träume ihre Aufgabe erfüllen, auch wenn man sich nicht daran erinnert.

Was ist die Aufgabe von Träumen?

Das ist im Grunde immer noch unklar. Eine wichtige Aufgabe des schlafenden Gehirns ist die Gedächtniskonsolidierung. Es ist gut untersucht, dass die Dinge, die tagsüber gelernt werden, in eine Art Zwischenspeicher landen. Nachts werden sie nochmal hervorgeholt, weiterverarbeitet und wieder gespeichert. Da wir in unseren Träumen aktuelle Ereignisse mit alten Themen vermischen, vermutet man, dass sie widerspiegeln, wie das Gehirn nachts arbeitet. So funktioniert auch unser Gedächtnis: Neue Inhalte werden mit alten verbunden und wieder abgespeichert.

Warum sollten wir mehr auf unsere Träume hören?

Ich bin nicht der Meinung, dass man unbedingt auf seine Träume hören muss. Außer man wird von negativen Traumerlebnissen geplagt. Dann macht es Sinn, sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Aber generell sind Träume eine gute Möglichkeit, etwas über sich und die Art, wie man mit der Welt umgeht, zu lernen. Aus meiner Sicht sind Träume eine kreative Darstellung der aktuellen Themen, die einen beschäftigen. Das Spannende an ihnen ist, dass alles wie von einem Filmregisseur kunstvoll in Szene gesetzt und veranschaulicht wird. Dadurch erhält man neue Blickwinkel und vielleicht auch neue Erkenntnisse.

Wie untersuchen Sie den Schlaf und die Träume?

Bei uns gibt es zunächst ein Vorgespräch, wenn es notwendig ist, übernachtet man zwei Nächte im Schlaflabor. Dort wird die Schlafphysiologie gemessen, wie Atmung, Augen- und Beinbewegungen, Muskelspannung und Gehirnströme. Was die Leute erleben, während sie schlafen, können wir von außen natürlich nicht sehen, aber sie können ihre Träume morgens zu Papier bringen. Wir können dann erforschen, ob ihre Schlafstörung möglicherweise mit Traumerleben verbunden ist oder nicht.

Welche Arten von Schlafstören diagnostizieren Sie?

Für nächtliche Atemregulationsstörungen wie Schnarchen oder das Schlafapnoe-Syndrom sind in Mannheim die HNO-Universitätsklinik und das Theresienkrankenhaus zuständig. Wir kümmern uns um alle anderen Schlafstörungen wie Ein- und Durchschlafstörung, das Syndrom der unruhigen Beine oder Hypersomnien, also Personen, die sich trotz ausreichendem Schlaf tagsüber dennoch ständig schläfrig fühlen. Hinzu kommen Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen oder die Parasomnien: Personen, die nachts aufschrecken und Albträume haben. Wenn die Albträume sehr belastend sind, biete ich auch eine Albtraum-Sprechstunde an.

Was kann man sich darunter vorstellen?

Ich spreche mit den Patienten zunächst über ihre Traumerlebnisse. Bei Angstträumen kommen häufig typische Muster zum Vorschein, wie Fallen, Verfolgung, der Tod von Angehörigen oder sich gelähmt fühlen. Diese Motive bringen bestimmte Emotionen in dramatischer Form zum Ausdruck. Der Falltraum zum Beispiel ist eine übersteigerte Darstellung der Angst vor Kontrollverlust. Die Person hat im Wachzustand den Eindruck, ihr Leben nicht mehr richtig im Griff zu haben. Im Albtraum wird die Situation aber nie zu Ende gedacht, sie endet mit dem Erwachen. Ähnlich wie bei Spinnenphobie ist das Aufwachen also eine Vermeidung. Doch je mehr man Ängste vermeidet, desto stärker werden sie. Daher treten Albträume wiederholt auf, wenn sie nicht gelöst werden.

Wie gehen Sie bei der Albtraum-Therapie vor?

Der Traum wird von den Patienten weitergedacht. Das Kernprinzip der Therapie ist es, die unangenehme Albtraum-Situation in der Vorstellung während des Wachzustandes zu bewältigen. Diese Strategie wird über zwei Wochen geübt, und das wirkt sich positiv auf die Albträume aus.

Haben Albträume also auch ihr Gutes?

Das würde ich so nicht sagen, da manche Patienten sich aufgrund ihrer Träume vor dem Einschlafen fürchten. Sie haben erst dann etwas Gutes, wenn man sie bewältigt hat. Sie stellen also eine Chance dar, sich mit den Ängsten zu beschäftigen und sie zu lösen.

Was wäre Ihr Rat für einen gesunden Schlaf ?

Zur Schlafhygiene gehören ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus und ein entspannter Übergang vom Tag zum Schlaf. Der andere Aspekt sind die Gedanken. Je mehr man an den Schlaf denkt, desto schwieriger wird es. Abschalten kann niemand, vielmehr muss man lernen, die eigenen Gedanken entspannt zu beobachten. Also den eigenen Geist bei der Arbeit beobachten, während man sich selbst entspannt zurücklehnt.