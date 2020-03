Heidelberg. (RNZ). Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen haben Bund und Länder beschlossen, dass die allermeisten Läden geschlossen werden. Um als Einzelhändler überleben zu können, sind nun gerade kleinere Geschäfte darauf angewiesen, dass sie weiterhin Dinge verkaufen – und sie etwa per Fahrrad oder Post ausliefern. Um die Einzelhändler, die ihren Laden schließen mussten, zu unterstützen, listet die RNZ die Geschäfte im Heidelberger Umland auf, die weiterhin für ihre Kunden da sind.

Inhaber weiterer Geschäfte, die ebenfalls weiter Produkte liefern und in diese Liste aufgenommen werden wollen, melden sich bitte per E-Mail an aktion@rnz.de und schicken die entsprechenden Informationen mit. Diese Liste der Einzelhändler wird regelmäßig aktualisiert. Die Redaktion prüft jede Meldung. Ein Anrecht auf Veröffentlichung besteht nicht.

Buchhandel

Buchhandlung J. Doll

Bahnhofstraße 17, 74889 Sinsheim

Telefon: 07261 / 2322

kontakt@buchhandlung-doll.de

www.buchhandlung-doll.de

Buchhandlung Worring

Hauptstraße 6, 69221 Dossenheim

Telefon: 06221 / 86 92 59

worringOHG@aol.com

www.worringohg.de

Bücherstube am Rathaus

Bahnhofstraße 5, 69207 Sandhausen

Telefon: 06224 / 2660

Buecherstube-sandhausen@t-online.de

www.Buecherstube-sandhausen.de

Buchhandlung Bücherwurm

Rathausstraße 14, 68535 Edingen-Neckarhausen

Telefon: 06203 / 92 55 16

info@buecherwurm-edingen.de

www.buecherwurm-edingen.de

Eppelheimer Buchladen

Scheffelstraße 14, 69214 Eppelheim

Telefon: 06221 / 766 307

eppelheimer.buchladen@gmx.de

www.eppelheimer-buchladen.de



Buchhandlung Eulenspiegel

Hesselgasse 26, 69168 Wiesloch

Telefon: 06222 / 543 50

bh-eulenspiegel@gmx.net

www.buchhandlung-eulenspiegel.net

Kindlers Buchhandlung

Hauptstraße 37, 74821 Mosbach

Telefon: 06261 / 28 71

info@kindlers-buchhandlung.de

www.kindlers-buchhandlung.de

Blumen

Blumen Höflich

Hebelstraße 38, 68775 Ketsch

Telefon: 06202 / 626 38

blumenhoeflich@gmx.de

www.blumen-höflich.de

Kleidung/Stoffe/Accesoires /Schuhe/Taschen

Benetton

Hauptstraße 80, 74821 Mosbach

Telefon: 06261 / 89 34 38

benetton-mosbach@t-online.de

www.benetton.com

et tibi accessoires & fashion

Untere Badstraße 12, 69412 Eberbach

Telefon: 06271 / 94 75 995 oder 0172 / 933 51 20

iloveshopping@et-tibi.de

www.et-tibi.de

Fabou shoes & more

Nußlocherstraße 3, 69190 Walldorf

Telefon: 06227 / 384 97 97

info@fabou-shoes.com

www.fabou-shoes.com

Gmelin Lederwaren

Bahnhofstraße 23, 74889 Sinsheim

Telefon: 07261 /922 61

info@gmelin-lederwaren.de

www.gmelin-lederwaren.de

Dr. Gruber - Die Kinder- und Jugendschuhspezialisten

Hauptstraße 125, 74889 Sinsheim

Telefon: 07261 / 40 70 644

urbaschek@dr-gruber-schuhe.de

www.dr-gruber-schuhe.de/sinsheim

ida + paul Ausgesucht Schönes für Baby und Kind

Rosengasse 5, 74889 Sinsheim

Telefon: 07261/ 94 95 097

info@idaundpaul.de

www.idaundpaul.de

Nadelkiste

Kirchplatz 2, 74821 Mosbach

Telefon: 06261 / 93 76 764

info@nadelkiste.com

www.nadelkiste.com

Manus Modeecke Mosbach

Kesslergasse 8, 74821 Mosbach

Telefon: 0151 / 123 95 998

manusmodeecke@gmx.de

Marina´s Kinderstübchen - Second Hand für Kids und Mamas

Bahnhofstraße 53, 74743 Seckach

Telefon: 06296 / 92 76 330

marinaskinderstuebchen@roeserweb.de

www.MarinasKinderstuebchen.de

Panama Outdoorfashion + Shoes

Hauptstraße 107, 69168 Wiesloch

Telefon: 06222 / 66 40 81

E-Mail: Info@panama-outdoor.de

Homepage: www.panama-outdoor.de

Quick Schuh Mosbach

Hauptstraße 22, 74821 Mosbach

Telefon: 06261 / 67 53 70

info@schuhstadler.de

www.quick-schuh-mosbach.de

Quick Schuh Neckargemünd

Güterbahnhofstraße 4, 69151 Neckargemünd

Telefon: 06223 / 96 899 81

info@schuhstadler.de

www.quick-schuh-neckargemuend.de

Regine Maier - Mode & Design

Q 5, 24, 68161 Mannheim

Telefon: 0621 / 41 83 280

regine.maier@opq.de

www.regine-maier.de

Rheinglück Mode

Hauptstraße 53-55, 74889 Sinsheim

rheinglueck-mode@gmx.de

Schuh-, Sport und Lederwaren Stadler

Hauptstraße 44, 74821 Mosbach

Telefon: 06261 / 24 84

p.stadler@schuhstadler.de

SchuhWolf

Hauptstraße 88-90, 69168 Wiesloch

Telefon: 06221 / 58 55 807

info@schuhwolf.de

www.schuhwolf.de

Schwing - Reine Männersache

Hauptstraße 49, 74821 Mosbach

Telefon: 06261 / 67 44 320

maennersache@schwing-mode.com

www.schwing-mode.com

Spitzer Moden

Hauptstraße 61, 74821 Mosbach

Telefon: 06261 / 5177

E-Mail: www.spitzer-moden.de

Stilboutique Wiesloch

Hauptstraße 106, 69168 Wiesloch

Telefon: 0152 / 53 45 6981

info@stilboutique.net



Die Stoff-Laube

Mannheimer Straße 12, Schwetzingen

Telefon: 06202 / 945 4000

www.facebook.com/Die-Stoff-Laube

Underwear & More

Rosengasse 6, 74889 Sinsheim

Telefon: 07261 / 6819 940

info@underwear-and-more.de

www.underwear-and-more.de

Yvonne fashion for kids

Rosengasse 8, 74889 Sinsheim

Telefon: 07261 / 2085

yvonne-ffk@web.de

www.yvonne-fashionforkids.de

Einrichtung/Elektro/Farben

Elektro Betzwieser Team

Odenwaldstraße 31, 74821 Mosbach

Telefon: 06261 / 17007

info@elektro-betzwieser.de

www.elektro-betzwieser.de

BOY Farben-Fachgeschäft

Kirchstraße 4, 69221 Dossenheim

Telefon: 06221 / 86 69 57

farben_boy@web.de

www.farben-boy.schlau-partner.de

Büroeinrichtung Arnold

Ludwig-Wagner-Straße 15, 69168 Wiesloch

Telefon: Telefon: 06222 / 587990

Homepage: www.bueroeinrichtung-arnold.de

Lichteck GmbH

M 1,6, 68161 Mannheim

Telefon: 0621 / 23281

ma@lichteck.de

www.lichteck.de

Mode- und Bettenwelt Kreß

Hauptstraße 113-115, 74931 Lobbach

Telefon: 06226/95140 oder 0172/7206897

info@kress-lobbach.de

www.kress-lobbach.de

Elektro Schneider

Hauptstraße 92a, 69207 Sandhausen

Telefon: 06224 / 2457

schneider_elektro@t-online.de

www.elektrotreff.de/schneider-gbr

MultiStore & Co

Neckarsteinacher Straße 8, 69151 Neckargemünd

Telefon: 06223 / 866052

multimediastore@t-online.de

Geschenkartikel und Papierwaren

Firma Erwin Krauser - Büro-Schule-Hobby-Papeterie

Hesselgasse 37, 69168 Wiesloch

Telefon: 06222 / 92380

bestellung@erwin-krauser.de

www.erwin-krauser.de

Anettes Home

Kronenstraße 10, 74867 Neunkirchen

Telefon: 0172 / 79 42 543

info@anettes-home.de

www.anettes-Home.de

Büro-Baum GmbH

Bahnhofstraße 10, 69469 Weinheim

06201 / 13 004

www.buero-baum.de

ideenReich

Heidelberger Straße 26, 69198 Schriesheim

Telefon: 06203 / 96 18 436

post@ideenreich.me

www.ideenreich.me

Schreib Büro Spiel

Bahnhofsplatz 1, 69221 Dossenheim

Telefon: 06221 / 9856931

faludy@gmx.de

Kosmetik

Elke Blidon White-Lounge

Am Hamberg 18, 74821 Mosbach

Telefon: 06261 / 93 83 45

info@white-lounge-blidon.de

www.white-lounge-blidon.de

Seifenträume & Schöne Dinge Café

Steinsfurter Straße 50, 74889 Sinsheim-Steinsfurt

Telefon: 07261 / 4063180

seifentraeume-sinsheim@t-online.de

www.seifentraeume-sinsheim.com

Naturkosmetik Rüger

Ölgasse 1, 74821 Mosbach

T06261 / 13366

Barbara's Beauty Boutique - Teeoase

Hauptstraße 25, 69412 Eberbach

Telefon: 0176 / 50 959 721 oder 06271 / 7496

romankrawczyk1936@gmail.com

www.barbaras-beauty.de

Kunst und Antiquitäten

CT-Antik Kunst&Antiquitäten

Hauptstraße 111, 69469 Weinheim

Telefon: 0176 / 722 16 869

mail@ct-antik.de

www.ct-antik.de

Schmuck und Uhren

Juwelier Uhrmachermeister Bowe

Heinz Bowe

Hauptstraße 73, 69214 Eppelheim

Telefon: 06221 / 760760

info@juwelier-bowe.de

www.juwelier-bowe.de

Opus

Heidelberger Straße 10, 69198 Schriesheim

Telefon: 06203 / 937692

kontakt@opus-schriesheim.de

www.opus-schriesheim.de

Uhren-Pippig

Hauptstraße 20, 74821 Mosbach

Telefon: 06261 / 15857

info@uhren-pippig.de

www.uhren-pippig.de

Süßwaren

Chocamí Chocolaterie & Pâtisserie

Scheffelstraße 28, 68723 Schwetzingen

Telefon: 06202 / 6651295

i.wagner@chocami.de

www.chocami.de

Sonstiges

Geistmann's Genuss Lounge

Schwanengasse 11, 74821 Mosbach

Telefon: 0151 / 101 38 430

mail@gg-lounge.de