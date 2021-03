Ketsch. (stek) "Je mehr wir testen, desto sicherer können wir uns bewegen". Ketschs Bürgermeister Jürgen Kappenstein betonte, dass mit dem Start des kommunalen Testzentrums im Ferdinand-Schmid-Haus, Goethestraße 22, am Dienstag, 16. März, ein kleiner Schritt Richtung Normalität einhergehe.

Die Kommune sei schon länger mit der Planung für ein Testzentrum beschäftigt, so der Bürgermeister. Dabei habe die Abstimmung mit dem Kreis und die Organisation vor Ort etwas Zeit gebraucht. Doch nun stehe das Corona-Testzentrum auch dank des Apothekers Uwe Weidenauer und den freiwilligen Helfern von der Damen-Erstligamannschaft Kurpfalzbären der TSK Ketsch in den Startlöchern. Geplant sind mit dienstags von 17 bis 19 Uhr und donnerstags von 9 bis 11 Uhr zwei Testtermine pro Woche. Je nach Bedarf, so der Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer, könne man mehr Termine anbieten. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über www.testzentrum-ketsch.de. Falls kein Zugang zu digitalen Medien besteht, könne der Testwillige gegen Ende des Tagesangebots kommen und das nächste freie Zeitfenster nutzen.

Nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel kann sich jeder Bürger einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Wer einen oder gar mehrere zusätzliche Tests benötigt, muss pro Test 29 Euro zahlen. Das Ergebnis wird verschlüsselt per Mail übertragen. Sofern es keinen Zugang zu einem digitalen Medium gibt, kann man auf das Ergebnis auch warten.

Auf dem Weg ist Ketsch laut Kappenstein auch bei der Umsetzung eines Vor-Ort-Impfangebots. Nachdem die Bewohner stationären Pflegeeinrichtungen alle geimpft sind, will die Enderle-Gemeinde für über 80-Jährige, die noch nicht geimpft sind, ein Angebot verwirklichen. "Geplant ist das Impfzentrum in der Rheinhalle." Dabei erklärte Kappenstein, dass man gerade alle rund 1100 über 80-jährige Bürger angeschrieben habe und nun die Antworten abwarte. "Sobald diese vorliegen, gehen wir an die Terminplanung." Bis dato steht fest, dass Ende März und Anfang Mai an mehreren Tagen eine größere Zahl von Menschen über 80 geimpft werden können.

Bis Mittwoch, 17. März, sollten die Anmeldungen im Rathaus sein. Bei Rückfragen zum Meldeverfahren ist Michaela Issler-Kremer unter der Telefonnummer 06202 / 60 69 05 oder E-Mail an michaela.issler-kremer@ketsch.de erreichbar.