Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Die Vorschriften sind in der Bevölkerung angekommen. Das spürt man täglich im Kontakt mit den Menschen", sagt Martin Scheel, der Leiter des Schwetzinger Polizeireviers, zufrieden. "Die Leute sind im Moment sogar freundlicher und nehmen unsere Corona-Kontrollen eher positiv auf", ergänzt der Revierbeamte Wolfgang Metzger, der mit seiner Kollegin Camilla Bäuerle täglich "Corona-Streife" läuft und deshalb den direkten Kontakt zu den Bürgern hat. Nicht immer sind die beiden zu Fuß unterwegs, oft auch mit dem Fahrrad, gelegentlich sogar mit dem Auto - im Polizeiwagen oder im Zivilfahrzeug.

Es sind nur verschwindend geringe Anteile der Bevölkerung, die gegen die Kontaktsperre im öffentlichen Raum verstoßen. "So zwischen zehn und 20 Verstöße sind es am ganzen Wochenende", schätzt Scheel. Es handelt sich dabei nicht nur um Jugendliche. "Aber gefühlt sind sie schon in der Mehrheit", so Scheel und ergänzt: "Es ist auch eine Verlagerung von Treffpunkten festzustellen an Orte, die nicht so leicht einsehbar sind."

Ansprechen und aufklären

Natürlich müsse man eingreifen, wenn mehr als zwei Menschen zusammen säßen. Die meisten jungen Leute werden von den Beamten angesprochen und aufgeklärt. "Das ist ja praktisch immer völlig unproblematisch, weil die allermeisten Einsicht zeigen. Wir müssen prüfen, ob es sich um Familienmitglieder handelt oder Leute, die zusammen wohnen. Dann wäre es ja kein Verstoß", so Metzger.

"Wenn sich bei der Aufnahme der Personalien herausstellt, dass dem nicht so ist, folgt eine Aufforderung, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Jeder kriegt bei uns eine zweite Chance", erläutert der Polizist. Wer aber den ersten Schuss vor den Bug nicht verstanden habe, ein zweites Mal erwischt werde oder sich uneinsichtig zeige, wird wegen der Ordnungswidrigkeit zu einem Bußgeld von mindestens 200 Euro verdonnert.

Flapsige Sprüche wie "Habt ihr nix Besseres zu tun" müsse man sich von Jugendlichen schon einmal gefallen lassen, erzählt Metzger. Aber das bringt keinen gestandenen Polizisten aus der Fassung. "Die Anwendung des Opportunitätsprinzips zugunsten der Angesprochenen, also dem Ausnutzen eines Handlungsspielraums des Polizisten innerhalb eines gewissen Rahmens, ist bei uns Normalität", erklärt der Revierleiter.

Man könnte auch sagen, die Ansprache durch die Ordnungshüter erfolgt mit Augenmaß. Sehen die Betroffenen ihren Fehler ein, drücken die Beamten ein Auge zu. Bis zum nächsten Mal. Täglich gibt es eine Absprache zwischen dem Polizeirevier und der Stadtverwaltung über die Vorgehensweise. An den täglichen Treffen im Rathaus nimmt die komplette Stadtspitze mit Oberbürgermeister René Pöltl, Bürgermeister Matthias Steffan und Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel teil.

Streifengänge gehören zum Alltag eines Polizisten. In der gegenwärtigen Situation werden sie intensiviert und ausgeweitet. Dadurch ist die Polizeipräsenz im öffentlichen gestiegen. Gleichzeitig achtet man verstärkt auf die neuen Gebote und Verbote. Täglich, sieben Tage die Woche, sind Polizeistreifen im Raum Schwetzingen unterwegs. "Das ist personell momentan ein Kraftakt und kostet unsere Beamten ein paar Körner extra", so Revierleiter Scheel.

"Wir spüren aber, dass die Menschen dankbar sind für unsere Arbeit, die wir in dieser Ausnahmesituation leisten. Das stärkt unsere Motivation", sagt er. In dieser Situation kommt es dem Revier zu Gute, dass in Zeiten von Corona die Kriminalitätsrate und aufgrund des geringeren Straßenverkehrs auch die Zahl der Verkehrsunfälle sinkt und so personelle Ressourcen frei werden. Kräfte des Polizeipräsidiums Mannheim und der Verkehrspolizei können deshalb zusätzliche Corona-Streifendienste übernehmen.