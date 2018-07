Der Tierschutzverein will heute Nachmittag vor dem Zirkus demonstrieren. Foto: Lenhardt

Schwetzingen. (sbl) Seit Anfang der Woche macht der "Circus Baruk" Station in Schwetzingen. Seine Zelte hätte er am Ortsausgang Richtung Brühl eigentlich nicht aufschlagen dürfen. Dafür gebe es keine baurechtliche Genehmigung, wie Wirtschaftsförderer Wolfgang Leberecht auf RNZ-Anfrage mitteilt.

Der Zirkus hätte bei der Stadt lediglich Plakatierungen beantragt. Eine nachträgliche Genehmigung werde es vonseiten der Stadt nicht geben, aber eben auch keine Räumungsaktion. "Wir halten den Ball flach", sagt Leberecht, kündigte aber an, dass das "in Zukunft so nicht mehr geht". Die Zelte stehen zwar auf dem Privatgrundstück eines Landwirts. Eine Genehmigung hätte sich der Zirkus trotzdem einholen müssen.

In einer Mitteilung begründet die Stadt ihre Entscheidung, nichts zu unternehmen. Sie verweist dabei einerseits darauf, dass jegliches Risiko beim Grundstückseigentümer liege. Außerdem will die Verwaltung nicht eingreifen, da es keine Ausweichfläche für den Zirkus gibt. Am Freitagabend lief bereits die erste Vorstellung.

Die Schwetzinger Facebook-Community reagierte mit viel Kritik an der Stadt und am Zirkus. Oberbürgermeister René Pöltl plädierte für mehr Nachsicht. "Es gibt keine Allzuständigkeit der Stadt, Missstände aller Art direkt abzustellen", so der Verwaltungschef.

In Sachen Tierschutz verweist die Stadt in ihrem Schreiben ans Veterinäramt. Aber das reicht den Bürgern nicht aus. Der Tierschutzverein hat für heute bereits eine Demonstration angekündigt. "Wir haben die auch schon genehmigt", sagt Leberecht.

Er rechnet mit etwa 25 Teilnehmern, der Straßenverkehr sei davon nicht betroffen. Mit Tierrechtsfragen beschäftige sich die Stadt allerdings nicht, solange Regeln zum Halten von Tieren eingehalten würden.

Ob sich viele Besucher bei diesen Temperaturen in ein Zirkuszelt setzen, bleibt abzuwarten. Die Vorführungen laufen noch bis kommenden Freitag, 4. August. Der Zirkus stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung.