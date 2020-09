Mannheim. (RNZ) Anlässlich des ersten bundesweiten Warntags nach der Wiedervereinigung heulen am kommenden Donnerstag, 10. September, auch in der Region probeweise die Sirenen. Mit der Aktion soll der Bevölkerung demonstriert werden, welche Möglichkeiten zu ihrem Schutz bei Großschadenslagen mit einer großen Anzahl von Verletzten greifen. Der Fokus des Warntags in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz liegt auf den Nachbarstädten Mannheim und Ludwigshafen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wertet die Kooperation der beiden Metropolen als besonders gelungenes Beispiel dafür, Akzeptanz und Wissen um verschiedene Informationskanäle zur Warnung der Öffentlichkeit in Not- und Großschadenslagen zu steigern.

Der stellvertretende baden-württembergische Ministerpräsident Thomas Strobl, der rheinland-pfälzische Staatssekretär Randolf Stich und BBK-Präsident Christoph Unger werden sich am Donnerstag im Mannheimer Polizeipräsidium Einsatz die seit Jahren enge Zusammenarbeit anschauen. Um 11 Uhr startet das BBK dann eine Warnung, die die Bürger über die Warn-Apps Katwarn und Nina auf den Smartphones erreichen. Gleichzeitig lösen Mannheim und Ludwigshafen ihre Sirenen aus.