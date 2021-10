Mannheim. (alb) Da rollt buchstäblich etwas auf Mannheim zu bei der Bundesgartenschau 2023. Wie Geschäftsführer Michael Schnellbach jüngst erläuterte, spricht die Buga insgesamt 17 Millionen Menschen an, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zu zwei Stunden in die Quadratestadt brauchen. "Das sind ähnliche Dimensionen wie bei den Schauen in München oder Berlin. Im Vergleich zu allen anderen Standorten liegen wir deutlich darüber", sagte der Cheforganisator.

Schnellbach rechnet mit insgesamt mindestens 2,1 Millionen Besuchern während der sechsmonatigen Großveranstaltung, im besten Fall könnten es 2,9 Millionen werden. Rund die Hälfte davon lebt im Einzugsgebiet mit maximal einer Stunde Anfahrtszeit im Nahverkehr. Laut dem von der Buga in Auftrag gegebenen Gutachten der "SHP Ingenieure" aus Hannover reisen jeweils rund 40 Prozent der Gäste mit Bus und Bahn beziehungsweise mit dem Auto an. Den Anteil der von der Corona-Pandemie arg gebeutelten Reisebürobranche beziffern die Experten auf zehn Prozent. Rund acht Prozent radeln zur Buga, zwei Prozent kommen mit dem Wohnmobil.

Schnellbach geht davon aus, dass fast zwei Drittel der Gäste zwischen 9 und 13 Uhr, also außerhalb der Hauptverkehrszeit, auf dem Hauptgelände – der ehemaligen US-Militärkaserne Spinelli bei Feudenheim und Käfertal – eintreffen. Die Gutachter prognostizieren 150 Tage mit einem schwachen oder normalen Besucheraufkommen. Das sind etwa 85 Prozent. Die restlichen knapp 30 Tage fallen in die Kategorie "stark" oder "sehr stark" mit mehr als 30.000 Besuchern. Besonders in den Sommerferienmonaten August und September werde viel los sein, so Schnellbach.

Dass, wie es bei der Buga in Heilbronn 2019 vorkam, die Pforten wegen Überfüllung geschlossen werden müssen, ist in Mannheim nahezu unmöglich. Es kommt ja mit dem Luisenpark noch eine zweite Austragungsstätte hinzu, womit das Gesamtgelände drei Mal so groß ist wie jenes in der Käthchenstadt. Und auch die Parkplätze dürften fast immer ausreichen, so Schnellbach.

Zentraler Ort, um das Auto abzustellen, ist der Großparkplatz P20 am Maimarktgelände. Dort stehen 6500 Parkplätze zur Verfügung, maximal 5000 dürften während der Buga belegt sein. Enger werde es an drei Maimarkt-Sonntagen, sagte Schnellbach. Geplant ist derzeit, gegebenenfalls dann Ausweichplätze im Columbus-Quartier in Franklin zu schaffen. Eins steht fest: Durch die ohnehin stark verkehrsbelastete Innenstadt sollen keine Blechlawinen rollen. "Wir fangen die Autos rechtzeitig ab", versprach Schnellbach.

Vom Großparkplatz werden die Besucher per Bus-Shuttle zum Spinelli-Gelände gebracht. Schnellbach sprach von einem "leidigen Thema". Die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) habe wegen eines sich in die Länge ziehenden Vergabeverfahrens noch keine Busse bestellt. Sie sollen auf jeden Fall CO2-neutral sein. Welchen Antrieb die Fahrzeuge nutzen, also Elektro oder Wasserstoff, sei noch unklar, sagte Schnellbach.

Schon weiter gediehen ist das ÖPNV-Konzept. Die Buga-Verantwortlichen setzen darauf, dass viele Menschen das Kombiticket nutzen: Die Eintrittskarte berechtigt zur kostenlosen Fahrt mit Bus und Bahn im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). Um die Besucher schnell und zügig in Richtung Spinelli zu transportieren, werden die Straßenbahnen einer Linie verlängert, neu hinzu kommt eine "Sonderlinie".

Die täglich knapp 150 Reisebusse können hauptsächlich auf den Parkplätzen des Friedensplatzes am Technoseum gegenüber des Carl-Benz-Stadions parken. Pünktlich zur Buga soll ein wegen Landschaftseingriffen umstrittenes Teilstück der Radschnellverbindung Mannheim–Viernheim-Weinheim fertig sein. Der betroffene Abschnitt durchschneidet unter einer viel befahrenen Straße ein Hochgestade; die Unterführung verbindet das Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au mit Spinelli. Schnellbach bedauerte, dass der Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim erst nach der Buga in Betrieb gehen wird.

Weniger Sorgen bereitet ihm die Corona-Situation. Zwar werde die Pandemie wohl auch noch bei der Buga ein Thema sein, die Besucherzahlen aber voraussichtlich nicht negativ beeinflussen. Als Silberstreif am Horizont empfänden Gastronomen und Hotel die Bundesgartenschau. Schnellbach hofft, dass viele Gäste Zwei-Tages-Karten kaufen, also übernachten und sich die Stadt ansehen.

Nicht erfüllen wird sich der Traum von einer Weltneuheit bei der Buga. Die Entwicklung eines Seilbahnbusses an der Hochschule in Aachen dauert länger, wie die am Projekt beteiligte Firma Doppelmayr den Buga-Organisatoren mitgeteilt hat. Doppelmayr baut für die Buga die Seilbahn, die Besucher von Spinelli zum Luisenpark transportiert. Ende Januar 2022 sollen die Vorarbeiten beginnen. Zuvor muss das Regierungspräsidium noch die "Baugenehmigung" erteilen.