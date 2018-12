Heilbronn. (bfk) Bahnt sich in Heilbronn ein Kunstskandal an? Es geht um Karl, den etwas kubistisch gestalteten Gartenzwerg, gedacht als Sympathieträger der Bundesgartenschau 2019 und nach Meinung ungenannter Sammler einem der Zwerge des Aktionskünstlers und Bildhauers Ottmar Hörl auffallend ähnlich. Hörls Winzlinge gelten als Kunstwerke, Karl erhebt diesen Anspruch nicht.

Die Buga sollte, das war der Wunsch des Geschäftsführers Hanspeter Faas, ohne Maskottchen auskommen. Durchgesetzt hat er sich damit nicht. Karl kam quasi durch die Marketing-Hintertür. Der Name des pinkfarbenen Zwerges ist eine historische Reminiszenz, er erinnert an den Karlshafen, der Teil des Buga-Geländes geworden ist.

Schlagzeilen machte Karl von Anfang an. Kurz nach seiner Präsentation im Frühjahr dieses Jahres auf dem Kiliansplatz überstand er ein "Attentat". Der fast mannshohe Ur-Karl bestand aus neuartigen Carbon-Fasern, die als innovativer Baustoff unter anderem für einen Pavillon des Landes auf der Buga eingesetzt werden. Sein Nachfolger ist kompakter, aber genauso kantig.

Ob es eine Ähnlichkeit zu Hörls Gartenzwergen gibt, die in Installationen zu sehen waren und nun in großer Auflage auf dem Kunstmarkt sind, hängt vor allem von der Optik des Betrachters ab - und ob die Verwendung der Farbe pink - bei der Buga nennt man sie "blütenrosa" - für ein Plagiat ausreicht. Der Unterschied liegt im Detail: Hörls Gartenzwerg hebt in einer Version die Finger zum Victory-Zeichen, sein Sponti-Zwerg von 2006 hebt den Mittelfinger zum "Effenberg-Gruß", Karl dagegen streckt dem Betrachter ein Blümchen entgegen.

Karl ist viel unterwegs, im Januar kommt er zur CMT nach Stuttgart, deren "Kulturpartner" die Buga Heilbronn ist. Präsentiert wird er auf der Webseite als der "etwas andere Gartenzwerg", bunt und vielfältig: "Ich komme direkt aus dem 3D-Drucker und repräsentiere durch meine moderne Form die Garten- und Stadtausstellung - zukunftsnahe Architektur eingebettet in einen Gartentraum."

Hörl will sich offenbar nicht weiter mit Karl befassen. Einer der Hörl-Grundsätze lautet: "Ich will als Künstler nicht eine bestimmte Form als gut vorstellen, sondern durch die Arbeit Impulse setzen". Jetzt ist ein Marketing-Gag daraus geworden - für die Buga.